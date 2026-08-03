نیویورک‌تایمز با استناد به اختلافات در تیم امنیتی ترامپ، تاکید دارد که استراتژی آمریکا در جنگ علیه ایران ناکام مانده و گسترش درگیری‌ها، کاهش ذخایر تسلیحاتی، ورود بازیگران جدید و خطر تشدید تنش‌ها، جهان را به یکی از حساس‌ترین مقاطع پس از جنگ سرد رسانده است.

جوان آنلاین: شبکه ان‌بی‌سی نیوز هفته گذشته گزارش داد که ترامپ در نشستی درباره جنگ متجاوزانه علیه ایران با اعضای تیم امنیت ملی خود عصبانی شده است. طبق این گزارش، مشاوران او نمی‌توانند در مورد مسیر پیش رو به توافق برسند. اما چگونه می‌توانند؟ هر مسیری، خطر تشدید خطرناک اوضاع را به همراه دارد، در حالی که ادامه مسیر فعلی، خطر شکست استراتژیک را در پی دارد.

به گزارش ایسنا، در همین رابطه، رسانه آمریکایی نیویورک تایمز در یادداشتی نوشت: «تنها چیزی که از شروع یک جنگ غیرقانونی توسط دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا بدتر است، از دست دادن کنترل آن جنگ توسط اوست. بنابراین، باید هوشیار بود که جنگ با ایران می‌تواند جهان را ببلعد.»

رسانه آمریکایی نوشت: «این، همیشه محتمل‌ترین نتیجه بود. رئیس جمهور تصمیم گرفت با کشوری بسیار قدرتمندتر از عراق صدام در سال ۲۰۰۳ مقابله کند، در حالی که از نیروی بسیار کمتری نسبت به آنچه برای سرنگونی دولت عراق به کار برده شد، استفاده کند.»

به نوشته نیویورک تایمز، او فکر می‌کرد که می‌تواند یک حاکمیت عمیقاً ریشه‌دار را با چند حمله هوایی هدفمند و یک ناآرامی خیالی سرنگون کند. همانطور که خود بارها گفته است، انتظار داشت نسخه‌ای از نتیجه ونزوئلا را داشته باشد و وقتی استراتژی ونزوئلا شکست خورد، اگر استراتژی کلمه درستی باشد، هیچ طرح جایگزین واقعی وجود نداشت، جز بمباران بیشتر ایران و امید به تسلیم.

رسانه آمریکایی با اشاره به تهدید روز جمعه ترامپ علیه ایران و سپس عقب‌نشینی او در روز شنبه افزود: «ترامپ در پستی در تروث سوشال گفت که "من موافقت کرده‌ام که برای منافع آینده جهان و همچنین بقای یک ایران موفق و مرفه، حمله را لغو کنیم، مشروط بر اینکه بتوانیم به سرعت به توافق برسیم." اما مشکلی که اکنون وجود دارد، چیزی فراتر از توافق است. آمریکا با تکیه بر قدرت خود هر زمان که می‌خواهد، جنگ‌ها را شروع می‌کند و - مهم‌تر از همه – معتقد است که می‌تواند هر زمان که بخواهد به آنها پایان دهد. وقتی در عراق بود، هر چقدر هم که آن جنگ وحشتناک بود، می‌دانست که مهار شده است. واشنگتن با دشمنی می‌جنگید که توانایی حداقلی برای آسیب رساندن به آمریکایی‌ها در خارج از عراق داشت. همین امر در افغانستان نیز صادق بود.»

نیویورک تایمز ادامه داد: «اما دیگر اینطور نیست. جهان در مسیر یک جنگ جهانی گام برمی‌دارد و به نظر نمی‌رسد هیچ‌کس - از جمله رئیس‌جمهور ایالات متحده - فرماندهی وقایع را در دست داشته باشد. ایران در این جنگ به طور مؤثر به پایگاه‌های آمریکایی در سراسر منطقه حمله کرده است که همراه با کنترل مداوم ایران بر تنگه هرمز، اقتصاد جهان را در معرض خطر قرار می‌دهد.»

در همین حال، انصارالله یمن نیز وارد درگیری شده‌ و نبرد به دریای سرخ گسترش داده شده است و اکنون طبق گزارش‌ها، عربستان سعودی در حال برنامه‌ریزی برای حمله‌ای گسترده به قلمرو آنهاست، از جمله به طور بالقوه، استفاده از نیروهای زمینی برای شکستن محاصره کشتیرانی ایجاد شده توسط انصارالله.

این روزنامه با اشاره به حمله اوکراین به یک کشتی ایرانی در دریای خزر به این بهانه که حامل تجهیزات نظامی برای روسیه بوده است و همچنین گزارش هفته گذشته ناتو مبنی بر اینکه یک موشک روسی از مرز عبور کرده و در خاک لهستان منفجر شده است و تصمیم احتمالی مسکو برای بسیج گسترده نیرو که به معنای هزاران سرباز جدید در خط مقدم جنگ با اوکراین است، نوشت: «همه اینها در پس‌زمینه دو واقعیت نظامی تلخ برای آمریکا در حال وقوع است؛ اول، ایران نشان داده است که هواپیماها و پایگاه‌های آمریکایی در برابر حملات، آسیب‌پذیرتر از آن چیزی هستند که بسیاری تصور می‌کردند. این سطح از آسیب به تأسیسات آمریکایی در جنگ عراق و افغانستان غیر قابل تصور بود. القاعده هیچ توانایی موشکی دوربردی نداشت و حتی صدام در اوج قدرت خود نمی‌توانست به همان اندازه که ایران از آغاز جنگ تاکنون در سراسر منطقه حمله کرده است، به طور مؤثر حمله کند.»

روزنامه نیویورک تایمز خاطرنشان کرد: «دوم اینکه، آمریکا در حال اتمام سامانه‌های رهگیر، مانند سامانه‌های ضد موشکی پاتریوت و سایر مهمات پیشرفته خود است. در این میان، دولت ترامپ دو پیام متناقض ارائه داده است - اینکه هیچ کمبود موشکی در موجودی آمریکا وجود ندارد و اینکه این کمبود تقصیر جو بایدن، رئیس جمهور پیشین است، زیرا او به مسلح کردن اوکراین کمک کرد و حملات هوایی علیه انصارالله انجام داد.»

به گفته این رسانه، بنابراین، باید گفت که استراتژی اولیه آمریکا شکست خورده، جنگ علیه ایران کل منطقه را درگیر کرده است، ایران و اوکراین در معرض خطر رویارویی هستند، شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد روسیه و چین تعهدات نظامی خود را افزایش می‌دهند، ذخایر مهمات آمریکا رو به کاهش است و ترامپ خشمگین است.

این رسانه با هشدار درباره اینکه «در حال حاضر تمام شتاب به سمت تشدید بیشتر وخامت اوضاع است» تاکید کرد: «گرچه نمی‌توان گفت که یک جنگ جهانی محتمل است اما اکنون بیش از هر زمان دیگری از زمان پایان جنگ سرد، احتمال آن وجود دارد و دولت آمریکا توسط بدترین حاکمان در تاریخ مدرن ایالات متحده رهبری می‌شود. و در این میان، کنگره آمریکا به عنوان تنها شاخه‌ای از دولت که قدرت مداخله دارد، در برابر رئیس جمهور ناتوان شده است. تنها کاری که اکنون می‌توان انجام داد، این است که رأی‌دهندگان آمریکایی درست تصمیم بگیرند، فاجعه را پیش‌بینی کنند و قبل از اینکه جنگی وحشتناک جهان را در بر بگیرد، قاطعانه عمل کنند.»