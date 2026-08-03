کد خبر: 1372373
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تاریخ انتشار: ۱۲ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۴:۰۸
بين‌الملل » اخبار كلی

افشای اسنادی از گسترش همکاری نظامی اسرائیل و امارات

تسلیحات یک روزنامه صهیونیستی گزارش داد که مذاکرات و قراردادهایی برای تأمین سامانه‌های نظامی پیشرفته برای امارات در جریان بوده است؛ موضوعی که از گسترش همکاری‌های نظامی میان تل‌آویو و ابوظبی پس از امضای توافق‌های سازش حکایت دارد.

جوان آنلاین: روزنامه عبری «هاآرتص» با استناد به اسناد داخلی متعلق به شرکت «البیت سیستمز»، بزرگ‌ترین شرکت صنایع نظامی رژیم صهیونیستی، از مذاکرات و قراردادهایی برای تأمین سامانه‌های نظامی پیشرفته برای امارات پرده برداشت؛ اقدامی که نشان‌دهنده گسترش همکاری‌های امنیتی میان دو طرف از زمان امضای توافق‌های عادی‌سازی روابط است.

به گزارش ایسنا، بر اساس این گزارش، این تحرکات پس از حمله‌ای که در ژانویه ۲۰۲۲ ابوظبی را هدف قرار داد، آغاز شد؛ به‌طوری که این شرکت چند هفته بعد پیشنهادی فوری برای تأمین پهپادهای «هرمس ۹۰۰» به امارات ارائه کرد تا توان این کشور در کنترل مرزها، رصد موشک‌ها و پهپادها و همچنین تقویت امنیت داخلی افزایش یابد.

اسناد نشان می‌دهد که این پیشنهاد شامل ۶ فروند پهپاد مجهز به سامانه‌های پیشرفته شناسایی و اطلاعاتی، از جمله دوربین‌های نظارتی با دقت بالا، سامانه‌های رهگیری ارتباطات تلفن همراه، تجهیزات جنگ الکترونیک و ایستگاه‌های کنترل زمینی بوده و ارزش آن حدود ۱۸۰ میلیون دلار برآورد شده است.

اسناد همچنین حاکی از آن است که امارات در حال بررسی گسترش این قرارداد به ۱۵ سامانه، ۴۵ فروند پهپاد بوده است؛ قراردادی که ارزش آن می‌تواند به حدود یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار برسد.

در این اسناد همچنین به آنچه «فهرست مطالبات» امارات توصیف شده، اشاره شده است؛ فهرستی که شامل درخواست چهار فروند هواپیمای ویژه اطلاعات الکترونیکی مجهز به قابلیت‌های پیشرفته برای جمع‌آوری اطلاعات، رهگیری ارتباطات و اجرای مأموریت‌های جنگ الکترونیک است، هرچند مشخص نیست که این قرارداد نهایی شده است یا خیر.

این اسناد همچنین از پیشنهادهایی برای تأمین مهمات «اسکای استرایکر» و نیز ارائه پهپاد «هرمس ۶۵۰» پرده برداشته است؛ جدیدترین پهپادی که این شرکت پیش از معرفی رسمی آن توسعه داده بود. همچنین پیشنهاد شده بود بخشی از قطعات این پهپاد در داخل امارات تولید شود تا از صنایع نظامی آن حمایت شود.

به نوشته این روزنامه، این اسناد پس از هک شدن حساب الکترونیکی شخصی یکی از مدیران ارشد شرکت مذکور منتشر شد؛ حسابی که گفته می‌شود برای مکاتبات کاری حساس مورد استفاده قرار می‌گرفت. همچنین مشخص شد که برخی مدیران از حساب‌های شخصی پست الکترونیکی برای تبادل اسناد محرمانه استفاده می‌کردند؛ موضوعی که پرسش‌هایی را درباره تدابیر امنیت اطلاعات در داخل این شرکت مطرح کرده است.

این گزارش می‌افزاید که صادرات صنایع نظامی رژیم صهیونیستی در سال ۲۰۲۵ به رکورد ۱۹ میلیارد دلار رسید که از این میزان، حدود ۳ میلیارد دلار به کشورهای امضاکننده توافق‌های عادی‌سازی روابط اختصاص داشته است. همچنین ارزش فروش به این کشورها از سال ۲۰۲۱ تاکنون از ۹ میلیارد دلار فراتر رفته که امارات و مراکش بیشترین سهم را از آن داشته‌اند.

در پایان این گزارش آمده است که همکاری نظامی میان رژیم صهیونیستی و امارات دیگر به قراردادهای تسلیحاتی محدود نمی‌شود، بلکه بر اساس گزارش‌ها، در جریان رویارویی اخیر با ایران به همکاری‌های نظامی از جمله استقرار سامانه‌های پدافند هوایی رژیم اشغالگر در امارات نیز گسترش یافته است.

برچسب ها: امارات ، اسرائیل ، همکاری نظامی
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