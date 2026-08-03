صعود ۱۲۳ هزار واحدی شاخص بورس

شاخص بورس تهران در ادامه روند روز گذشته، یکبار دیگر با رشد معناداری در تابلوی معاملاتی همراه شد و شاخص کل بیش از ۱۲۳ هزار واحد رشد کرد.

جوان آنلاین: شاخص کل بورس تهران امروز (دوشنبه ۱۲ مرداد ماه) با رشد ۱۲۳ هزار و ۲۸۱ واحدی روبرو شد تا عدد کلی شاخص به پنج میلیون و ۲۷۷ هزار واحدی برسد.

به گزارش ایسنا، تعداد معاملات بورس نیز به ۳۸۵ هزار و ۷۰۱ واحد رسید و ارزش معاملات هم عدد ۲۶ همت را ثبت کرد.

نمادهای تاثیرگذار بر شاخص بورس نیز شامل فملی، شپنا، شبندر، وپاسار، وبلمت، شسشتا و نوری بودند.

فرابورس ایران نیز مانند بورس امروز حرکت مثبتی را ثبت کرد و شاخص کل بیش از ۱۰۰۰ واحد صعود کرد تا شاخص کل فرابورس به ۴۲ هزار و ۷۵۷ واحد برسد. نمادهای تاثیرگذار بر فرابورس نیز شامل سامان، بپاس، کگهر، مارون، آریا، فزر و آریان بوده اند.