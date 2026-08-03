وضعیت جوی مرزهای غربی ایران و شهرهای زیارتی عراق طی دو روز آینده

جوان آنلاین: بر اساس اعلام سازمان هواشناسی، آسمان پایانه مرزی باشماق فردا و پس فردا (۱۳ و ۱۴ مردادماه) صاف و وزش باد خواهد بود. بیشینه و کمینه دمای فردا ۳۷ و ۱۷ درجه سانتیگراد و پس فردا ۳۷ و ۱۹ درجه سانتیگراد پیشبینی میشود.
بعه گزارش ایسنا، آسمان پایانه مرزی تمرچین فردا قسمتی ابری و وزش باد و پس فردا صاف و وزش باد پیشبینی میشود. دمای هوا فردا در گرمترین زمان به ۳۵ و خنکترین زمان به ۱۷ درجه سانتیگراد میرسد. پس فردا بیشترین و کمترین دمای هوا ۳۵ و ۱۸ درجه سانتیگراد خواهد بود.
آسمان پایانه مرزی خسروی سهشنبه و چهارشنبه همراه با وزش باد و گرد و خاک پیشبینی میشود. بیشینه و کمینه دمای هوا طی فردا ۴۸ و ۳۰ درجه سانتیگراد و پس فردا ۴۷ و ۳۰ درجه سانتیگراد خواهد بود.
آسمان پایانه مرزی مهران فردا و پس فردا همراه با وزش باد و غبار محلی پیشبینی میشود. دمای هوا فردا در گرمترین و خنکترین زمان به ۵۰ و ۳۲ درجه سانتیگراد و پس فردا به ۴۹ و ۳۳ درجه سانتیگراد میرسد.
وضعیت جوی پایانه مرزی چذابه فردا همراه با وزش باد و غبار محلی خواهد بود. بیشترین و کمترین دمای هوا فردا ۵۰ و ۳۴ درجه سانتیگراد و پس فردا ۴۹ و ۳۲ درجه سانتیگراد پیشبینی میشود.
آسمان پایانه مرزی شلمچه فردا قسمتی ابری و پس فردا صاف خواهد بود. فردا بیشینه و کمینه دما ۴۹ و ۳۲ درجه سانتیگراد و پس فردا ۵۰ و ۳۲ درجه سانتیگراد پیشبینی میشود.
آسمان شهر کربلا سه شنبه و چهارشنبه همراه با وزش باد شدید و گرد و خاک پیشبینی میشود. فردا بیشترین و کمترین دما ۴۹ و ۳۶ درجه سانتیگراد و پس فردا ۴۹ و ۳۳ درجه سانتیگراد خواهد بود.
آسمان شهر نجف نیز فردا و پس فردا همراه با وزش باد شدید و گرد و خاک خواهد بود. دمای هوای فردا در گرمترین و خنکترین زمان به ۴۸ و ۳۴ درجه سانتیگراد میرسئ. دمای هوا پس فردا با بیشینه و کمینه دمای ۴۹ و ۳۳ درجه سانتیگراد پیشبینی میشود.
آسمان کاظمین نیز سهشنبه و چهارشنبه همراه با وزش باد شدید و گرد و خاک پیشبینی میشود. دما طی فردا با بیشینه و کمینه دمای ۴۸ و ۳۵ درجه سانتیگراد و پس فردا با دمای ۴۹ و ۳۳ درجه سانتیگراد خواهد بود.
آسمان شهر سامرا نیز فردا و پس فردا همراه با وزش باد شدید و گرد و خاک پیشبینی میشود. فردا دمای هوا در گرمترین و خنکترین زمان به ۴۸ و ۳۲ درجه سانتیگراد و پس فردا به ۴۸ و ۳۱ درجه سانتیگراد میرسد.