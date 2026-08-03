بغداد: الزیدی مانع حمله احتمالی روز شنبه شد

جوان آنلاین: سخنگوی دولت عراق امروز دوشنبه گفت: (علی فالح الزیدی) نخستوزیر عراق از حمله احتمالی که میتوانست روز شنبه به خاک عراق اصابت کند، جلوگیری کرد.
به گزارش ایسنا، او تاکید کرد: عراق از ضربه احتمالی که روز شنبه نزدیک بود به خاکش انجام شود، نجات پیدا کرد.
دفتر رسانهای نخستوزیر عراق روز یکشنبه در بیانیهای با اشاره به جلسه روز شنبه علی فالح الزیدی، نخستوزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح برای بررسی تحولات امنیتی منطقه اعلام کرد که او در این جلسه بر جلوگیری از هرگونه تجاوز یا تهدیدی که از خاک عراق علیه کشورهای همسایه صورت گیرد و همچنین بر تشکیل کمیتهای امنیتی و مشترک برای مقابله با چالشها تاکید کرد و دستور داد سازوکارهای بازدارندهای برای جلوگیری از تکرار چنین مواردی یا هرگونه نقض احتمالی وضع شود.