جوان آنلاین: حسن شیخ محمود رئیس جمهور سومالی تاکید کرد که دولت فدرال این کشور از قدرت و تدبیر خود برای ممانعت از گسترش نفوذ رژیم صهیونیستی در سومالی لند استفاده می کند. موگادیشو بر تمامیت ارضی سومالی و حاکمیت کشور تاکید دارد و با انتقال درگیری های خاورمیانه به منطقه شاخ آفریقا مخالف است.

به گزاش مهر، وی در جریان سخنرانی خود در پارلمان این کشور تصریح کرد: دولت از تمام ابزارهای سیاسی، کانال های همکاری بین المللی و راهبردهای ملی برای حمایت از حاکمیت سومالی استفاده می کند و اجازه نمی دهد امنیت و ثبات این کشور هدف قرار بگیرد.

لازم به ذکر است که رژیم صهیونیستی در دسامبر ۲۰۲۵ به صورت رسمی حاکمیت جدایی طلبان بر سومالی لند را به رسمیت شناخت که با واکنش منفی دولت سومالی رو به رو شد. رژیم صهیونیستی از این طریق به دنبال تقویت نفوذ خود در گذرگاه باب المندب با توجه به تنش های جاری در دریای سرخ است.