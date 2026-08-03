کد خبر: 1372351
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تاریخ انتشار: ۱۲ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۲:۱۲
بين‌الملل » اخبار كلی

رئیس جمهور کلمبیا خبر داد: دستکاری تل‌آویو در نتایج انتخابات کلمبیا

کلمبیا رئیس‌جمهور کلمبیا سرویس جاسوسی رژیم صهیونیستی را به دستکاری در انتخابات ریاست‌جمهوری کشورش از طریق یک نرم‌افزار رایانه‌ای متهم کرده و گفت که رئیس‌جمهور منتخب فاقد مشروعیت است.

جوان آنلاین: گوستاوو پترو رئیس‌جمهور کلمبیا، سرویس‌های جاسوسی رژیم صهیونیستی را به دستکاری در نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری کشورش متهم کرده و گفت که یک نرم‌افزار رایانه‌ای صهیونیستی که با پول حاصل از تجارت کوکائین به آمریکا و بودجه‌های جاسوسی ویژه رژیم صهیونیستی تأمین مالی شده بود، آرای واقعی شهروندان کلمبیایی را جایگزین کرده و منجر به تغییر نتیجه رأی‌گیری و پیروزی «آبلاردو دلا اسپریا» در انتخابات ریاست‌جمهوری کلمبیا شده است.

به گزارش مهر، پترو گفت این نرم‌افزار که پیش از انتخابات در شرکت‌های خصوصی ناظر بر شمارش آرا نصب شده بود، حدود ۱.۸ میلیون رأی را دستکاری کرده است. وی افزود که بر اساس آرای ریخته‌شده به صندوق‌ها، ایوان سپدا پیروز واقعی بوده، اما نتیجه متفاوتی اعلام شده است. پترو گفت که این نرم‌افزار صهیونیستی که «حاکمیت ملی کلمبیا را نقض کرده»، بخش بزرگی از آراء را دستکاری کرده است.

پترو اتفاق کنونی را «تقلب انتخاباتی» توصیف کرد که از طریق برنامه‌های رایانه‌ای از پیش آماده‌ شده برای تغییر تصمیم مردم مدیریت شده است و آن را «یکی از بزرگترین توهین‌ها به دموکراسی در نظام جهانی» دانست.

وی همچنین «جنایتکاران اسرائیلی» را به سرقت انتخابات کلمبیا متهم کرد و گفت که رئیس‌جمهور جدید، متکی بر مشروعیت آرای مردمی نیست و آنچه رخ داده، کلمبیا را به «دوران استعمار» بازمی‌گرداند.

پترو تأکید کرد که مردم کلمبیا در برابر شمشیر سیمون بولیوار سوگند یاد کرده‌اند که حاکمیت مردم، مبنای تعیین حقوق، آزادی‌ها و وظایف شهروندان باشد. وی تأکید کرد که کلمبیا هرگز به استعمار بازنمی‌گردد، مگر اینکه مردمش چنین بخواهند.

او ضمن درخواست از مردم کلمبیا برای مبارزه در راه آزادی و استقلال ملی، تأکید کرد که کلمبیایی‌ها «مردمی خدمتکار یا برده نیستند، بلکه مردمی اصیل و باسابقه هستند که همواره برای آزادی و زندگی جنگیده‌اند».

آبلاردو دلا اسپریا، نامزد راست‌گرای افراطی، ماه گذشته در دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری با اختلافی کمتر از یک درصد پیروز شد و اعلام کرد قصد دارد رویارویی با گروه‌های مسلح در کلمبیا را تشدید کرده و همکاری نظامی با آمریکا و رژیم صهیونیستی را تقویت کند.

رئیس جمهور جدید قرار است در ماه آگوست، مسئولیت ریاست‌جمهوری را بر عهده بگیرد، وی در در اولین اقدامات خود تلاش دارد روابط دیپلماتیک کلمبیا با رژیم صهیونیستی را از سر بگیرد. گوستاوو پترو، رئیس‌جمهور کلمبیا در سال ۲۰۲۴ در اعتراض به تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه، روابط دیپلماتیک این کشور با تل‌آویو را قطع کرده بود. وی همچنین از شکایت مطرح‌شده علیه اسرائیل در دیوان بین‌المللی دادگستری حمایت کرد و تصمیم گرفت صادرات زغال‌سنگ به سرزمین‌های اشغالی و همچنین واردات سلاح از آن را به حالت تعلیق درآورد.

برچسب ها: کلمبیا ، انتخابات ، تل‌آویو
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