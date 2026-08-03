رئیس جمهور خودخوانده سوریه بدون اشاره به سابقه تروریستی خود و کشتار مردم بی گناه گفت که به گذشته خود افتخار می کند.

جوان آنلاین: ابومحمد جولانی رئیس جمهور خودخوانده سوریه در بخش دوم مصاحبه اش با شبکه الجزیره در خصوص جزئیات ورودش به عراق در سال ۲۰۰۳ گفت: من آن زمان در سن ۲۰ سالگی با هدف دفاع از مردم عراق و در آستانه حمله آمریکا وارد این کشور شدم!

وی اضافه کرد که ورودش به عراق به شکل عادی و بدون هماهنگی‌های قبلی انجام و پس از مدتی اقامت در این کشور بازداشت شد. او پنج سال را در زندان گذراند و در آن دوره با نام مستعار امجد مظفر شناخته می‌شد.

جولانی درباره علت استفاده از این نام گفت: این نام در اصل متعلق به پدرم بوده است. پدر من برای امضای نامه‌های خود از این نام استفاده می‌کرد تا از پیگرد دستگاه‌های امنیتی سوریه در امان بماند. زمانی که در عراق از من مدارک رسمی خواسته شد تنها نام مستعار پدرم را به یاد داشتم و به همین دلیل نام خود را امجد مظفر حسین اعلام کردم.

او در واکنش به استفاده منتقدان و مخالفانش از نام ابومحمد جولانی برای یادآوری گذشته اش گفت: از این بخش از تاریخ زندگی‌ام شرمنده نیستم و آن را قابل سرزنش نمی دانم. این بخشی از تاریخ من است. من به جولان منتسب هستم و این موضوع مایه شرمساری نیست. بیش از ۲۳ سال فعالیت سخت داشته ام و این تاریخ با خود مسئولیت‌ها، رنج‌ها، قربانیان و مشکلات بسیاری به همراه دارد. به این گذشته افتخار می کنم و آن را بخشی از میراث سوریه می دانم!

وی اضافه کرد: درسی که از تجربه عراق گرفتم این بود که نباید آن تجربه در سوریه تکرار شود. از همان زمان به این باور رسیدم که هر کشور ویژگی‌های خاص خود را دارد و نجات سوریه نیازمند دوری از باتلاق عراق و ایجاد مسیری متفاوت بر اساس واقع‌گرایی است.

لازم به ذکر است در سال ۲۰۰۳، القاعده به سرکردگی الزرقاوی حملاتی را علیه دولت عراق انجام می‌داد و جولانی تحت آموزش الزرقاوی قرار گرفت و خیلی زود در این گروه رشد کرد. یکی از اقداماتی که القاعده در عراق انجام می‌داد، بمب‌گذاری در شهرهای پرجمعیت عراق بود که جولانی بخشی از طراحی این عملیات را به عهده داشت.