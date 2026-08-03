کد خبر: 1372347
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تاریخ انتشار: ۱۲ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۱:۵۸
بين‌الملل » اخبار كلی

استاد علوم سیاسی: پژوهشگران آمریکایی از «شکست راهبردی» ترامپ می‌گویند

ترامپ کارشناس مسائل سیاسی گفت که گروهی از پژوهشگران آمریکایی بر این باور هستند که «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری این کشور در قبال پرونده ایران «شکستی راهبردی» خورده و گزینه های محدودی دارد.

جوان آنلاین: «عبدالله الشایجی» استاد علوم سیاسی دانشگاه کویت و کارشناس مسائل آمریکا در گفت وگو با شبکه الجزیره درباره عقب نشینی ترامپ از تهدید نظامی اخیرش علیه ایران و گفته های او برای توجیه چنین تصمیمی اظهار داشت: سخنان ترامپ در مورد ایران نشان دهنده تلاش برای جلوگیری از ضعیف جلوه دادن خود در برابر افکار عمومی آمریکا است.

وی افزود: مواضع متغیر ترامپ بین تشدید تنش و درخواست مذاکره با انتقاد فزاینده‌ای در ایالات متحده روبرو شده است.

الشایجی ادامه داد: ترامپ تمایل زیادی دارد که ضعیف یا تحت فشار به نظر نرسد و این موضوع، تغییر مکرر موضع او بین تهدید به تشدید نظامی و درخواست مذاکره و تعیین شرایط برای پایان دادن به بحران را توضیح می‌دهد.

وی تصریح کرد: تعدادی از پژوهشگران آمریکایی در مکتب واقع‌گرایی معتقدند که دولت آمریکا در برخورد با ایران با یک «شکست استراتژیک» مواجه و گزینه‌هایش محدود شده و سخنان اخیر ترامپ (عقب‌نشینی از تهدید نظامی خود علیه ایران) این برداشت را تقویت می‌کند.

این کارشناس با بیان اینکه نظرسنجی‌های منتشر شده توسط شبکه آمریکایی «سی‌ان‌ان» نشان‌دهنده کاهش نرخ حمایت از ترامپ بین ۳۲ تا ۳۵ درصد است، اظهار کرد: این درصد، یکی از پایین‌ترین نرخ‌های حمایت از یک رئیس‌جمهور آمریکا در دوره دوم ریاست‌جمهوری اوست و حزب جمهوری‌خواه نگران این تاثیر بر انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره در نوامبر آینده(آبان) با ادامه فشارهای اقتصادی و نرخ تورم بالا است.

الشایجی گفت: بخش بزرگی از آمریکایی‌ها از سرگرم بودن دولت ترامپ به تشدید تنش‌های خارجی به جای تمرکز بر مسائل داخلی ناراضی هستند و درصد زیادی از رأی‌دهندگان معتقدند که ترامپ به آنچه در طول مبارزات انتخاباتی خود در مورد عدم مشارکت در جنگ‌های جدید و تلاش برای پایان دادن به درگیری‌های موجود وعده داده بود، عمل نکرده است.

وی اضافه کرد: حدود ۷۰ درصد از آمریکایی‌ها از پایان جنگ حمایت می‌کنند و معتقدند که ایالات متحده نباید درگیر جنگ جدیدی شود که به طور مستقیم در راستای منافع این کشور نیست.

برچسب ها: ترامپ ، امریکا ، جنگ ایران و آمریکا
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