جوان آنلاین: رئیسجمهور کلمبیا در پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت که، بنیامین نتانیاهو با تأمین مالی بحران مهاجرت در اسپانیا، در چارچوب راهبردی عامدانه برای بیثبات کردن دموکراسی و جریانهای مترقی در اروپا عمل میکند.
پترو در این پیام با مقایسه شرایط ژئوپلیتیکی کنونی با دوران جنگ داخلی اسپانیا، عملکرد نتانیاهو را با فرانسیسکو فرانکو، دیکتاتور پیشین اسپانیا، مقایسه کرد و نوشت: اسپانیا باید تاریخ خود را که با خون نوشته شده است، به یاد بیاورد. آنها میخواهند فاشیسم را بر مردم اسپانیا تحمیل کنند و مردم اسپانیا باید بگویند "این اتفاق نخواهد افتاد" و جهان عرب نیز باید بگوید "این اتفاق نخواهد افتاد.
رئیسجمهور کلمبیا تاکید کرد که فشار مهاجرتی واردشده بر مناطقی مانند شهر خودمختار سئوتا، نتیجه توافقی میان نتانیاهو و «حاکمیت مراکش» است؛ حاکمیتی که به گفته وی، خود را تسلیم خواستههای فردی کرده است که وی از او با عنوان «نسلکش فراری» یاد کرد.
پترو از افکار عمومی خواست مهاجران و اقشار آسیبپذیری را که ناچار به ترک محل زندگی خود شدهاند، مسئول بحران مهاجرت ندانند و رژیم صهیونیستی را مستقیماً عاملی دانست که با استفاده از منابع مالی، انتقال افراد از کشورهای اسلامی به خاک اسپانیا را تشویق میکند.
وی در ادامه با اشاره به جنگ غزه نوشت: با همان پولی که هزینه شلیک موشکها به غزه برای کشتن نوزادان، زنان و سالمندان شد و آزادی را از فلسطین گرفتند، اکنون میخواهند جریان مترقی و دموکراتیک اروپا را نابود کنند. آنها قصد دارند فلسطین و همچنین ماهیت دموکراتیک و آزادیخواهانه سراسر اروپا، یعنی جوهره فرهنگ غرب، را از میان ببرند.
اظهارات رئیسجمهور کلمبیا در حالی مطرح میشود که به دنبال جنگ در نوار غزه، تنشهای دیپلماتیک میان دولت وی و کابینه رژیم صهیونیستی همچنان ادامه دارد.
روز جمعه گذشته منطقه خومختار سئوتا در شمال آفریقا، یکی از بزرگترین موجهای ورود غیرقانونی مهاجران در سالهای اخیر را تجربه کرد. حدود ۶۰ هزار مهاجر با شنا کردن از مسیرهای دریایی یا عبور از موانع مرزی وارد این منطقه تحت حاکمیت اسپانیا شدند.