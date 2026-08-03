حمله پهپادی به روستایی در دارفور سودان/۳۵ نفر کشته شدند

یک گروه حقوق بشری اعلام کرد که در حمله پهپادهای ارتش سودان به یک دادگاه در غرب دارفور، دست کم ۳۵ نفر کشته و ۵۰ نفر هم زخمی شدند.

جوان آنلاین: گروه وکلای اضطراری که موارد نقض حقوق بشر توسط هر دو طرف جنگ داخلی سه ساله سودان را مستند کرده در بیانیه ای اعلام کرد که حمله هوایی روز یکشنبه به دادگاهی در روستای غاره الزوایا در ایالت دارفور شمالی موجب کشته شدن ۳۵ نفر شد.

در این بیانیه آمده است که غیرنظامیان «برای شرکت در جلسات رسیدگی به پرونده‌ها و اختلافات محلی» در زمان وقوع حمله در این روستا که تحت کنترل نیروهای پشتیبانی سریع است، جمع شده بودند.

وکلای اضطراری گفتند ساختمان دادگاه که به عنوان یک نهاد سنتی برای حل و فصل اختلافات محلی و قبیله‌ای عمل می‌کند، نیز در این حمله آسیب دیده است.

یکی از شاهدان عینی که به دلایل امنیتی نخواست نامش فاش شود،گفت که در میان کشته‌شدگان «چهار رهبر قبیله‌ای و دو فرمانده نیروهای پشتیبانی سریع» نیز حضور دارند.

از زمان آغاز جنگ در آوریل ۲۰۲۳ (فروردین ۴۰۲) بین هواداران محمد حمدان دقلو، فرمانده نیروهای پشتیبانی سریع (RSF) و متحد سابق او، عبدالفتاح البرهان، فرمانده ارتش سودان، ده‌ها هزار نفر در این کشور کشته شده‌اند.

غاره الزوایا در نزدیکی شهر کبکابیا، حدود ۱۵۰ کیلومتری غرب استان الفاشر قرار دارد که نیروهای پشتیبانی سریع پس از یک حمله خونین در اکتبر گذشته (مهر-آبان۱۴۰۴) آن را تصرف کردند.