افشای همکاری شورای صلح غزه با اسرائیل در پیشبرد طرح کوچ اجباری فلسطینیان

جوان آنلاین: شبکه ۱۱ تلویزیون رژیم صهیونیستی (کان) با انتشار جزئیات سندی فاش کرد که «شورای صلح» در چارچوب مذاکرات مربوط به اجرای توافق آتش‌بس غزه، تعهد داده کشورهایی را برای پذیرش دانشجویان و بیماران فلسطینی شناسایی کند؛ اقدامی که در عمل زمینه‌ساز اجرای طرح «کوچ اجباری» و انتقال بخشی از ساکنان غزه خواهد بود.

شبکه «کان» اعلام کرد این تعهد به رژیم صهیونیستی، همزمان با رایزنی‌ها درباره اجرای مرحله دوم توافق غزه و در چارچوب طرح ۲۰ ماده‌ای رئیس جمهوری آمریکا ارائه شده است.

بر اساس این گزارش، در سند انتقالی به اسرائیل، از تل‌آویو خواسته شده علاوه بر فراهم کردن زمینه انتقال گسترده بیماران از غزه به کشورهای خارجی، برنامه‌ای نیز برای سفر دانشجویان آن به کشورهای دیگر تدوین کند.

شبکه ۱۱ تلویزیون اسرائیل توضیح داد، اگرچه در متن سند اشاره مستقیمی به «مهاجرت داوطلبانه (کوچ اجباری ساکنان غزه)» نشده، اما محتوای آن نشان می‌دهد که این پیشنهاد در عمل جایگزین طرحی است که پیش‌تر از سوی مقامات صهیونیستی و حتی در مقاطعی از سوی دونالد ترامپ مطرح شده بود، اما در پی مخالفت شدید کشورهای عربی از دستور کار علنی خارج شد.

به اذعان این رسانه، اجرای این تعهد می‌تواند زمینه خروج بخشی از ساکنان غزه را از منطقه فراهم کند، هرچند در ابعادی محدودتر از آنچه رژیم صهیونیستی در ابتدا دنبال می‌کرد.

این رسانه عبری جزئیاتی درباره تعداد افراد مشمول این طرح، کشورهای احتمالی پذیرنده، سازوکار اجرایی یا جدول زمانی اجرای آن منتشر نکرد.

بر اساس این گزارش، تاکنون هیچ مقام اسرائیلی یا سایر طرف‌های مرتبط، به‌طور رسمی درباره جزئیات این سند یا سازوکارهای احتمالی اجرای آن اظهارنظر نکرده‌اند.

کان در ادامه تأکید کرد، ارائه چنین طرحی، از نگاه طراحان آن در شورای صلح، می‌تواند مشوقی برای موافقت اسرائیل با نقشه راه سیاسی شورای صلح باشد.

این در حالی است که بر اساس گزارش‌های منتشرشده، رژیم صهیونیستی در نامه‌ای رسمی به تونی بلر، مدیر اجرایی این شورا، نسبت به برخی از بندهای این نقشه راه از جمله آینده سلاح غزه، حضور قطر و ترکیه در ساختار اجرایی و نیز محدودیت آزادی عمل ارتش اسرائیل در مناطق اشغالی غزه اعتراض کرده است.

این تحولات در حالی صورت می‌گیرد که همزمان با تداوم اشغالگری رژیم صهیونیستی در غزه و جنایت نسل‌کشی، آینده و سرنوشت بیش از دو میلیون فلسطینی ساکن این منطقه همچنان در کانون رایزنی‌های منطقه‌ای و بین‌المللی قرار دارد و هرگونه طرح درباره خروج ساکنان غزه، به دلیل تلاش رژیم صهیونیستی برای تغییر بافت جمعیتی این منطقه، با حساسیت‌های سیاسی گسترده‌ای مواجه خواهد شد.

در همین حال، منابع اسرائیلی گزارش دادند که رژیم صهیونیستی به تعهدات خود پایبند نخواهد بود و اقداماتش را نقض توافق آتش‌بس تلقی نمی‌کند.

همچنین تحلیلگران فلسطنیی تصریح کرده‌اند که اسرائیل با تضعیف نهادهای رسمی و حمایت از گروه‌های مسلح خارج از چارچوب قانون، در پی گسترش هرج‌ و مرج در غزه است تا همچنان بتواند فلسطینیان را به مهاجرت و ترک سرزمین خود وادار کند.