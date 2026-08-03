افشای اطلاعات ۱۰۰ هزار نیروی پلیس در دارک وب

در پی یک عملیات هک که خطری جدی به حساب می آید، نام کامل و جزئیات تماس با بیش از ۱۰۰ هزار پلیس در انگلیس در وب تاریک نشت شده است.

جوان آنلاین: مجرمان سایبری داده های وزارت دفاع آمریکا، وزارت کشور، آژانس ملی مبارزه با جرم (NCA) و سازمان دادستانی سلطنتی (CPS)را به خطر انداخته اند. این در حالی است که هفته گذشته وزارت آموزش انگلیس هک شده و بیش از نیم میلیون داده نشت کرده بود.

به گزارش مهر، هکرها پس از نفوذ به پایگاه ملی اطلاعات حقوقی پلیس(PNLD)، موقعیت مکانی افسران پلیس را فاش کردند. به نظر می رسد مسئولیت حمله سایبری برعهده گروه «ExfilSquad» است که طی هفته های اخیر چند سیستم غربی را هک کرده است.

یکی از نیروهای پلیس که اطلاعاتش فاش شده در مصاحبه ای با نشریه تایمز گفت:من در حوزه جرائم سازمان یافته فعالیت کرده ام و مجرمان رده بالایی را به زندان فرستادم. نشت اطلاعات خصوصی من بسیار نگران کننده است و افسران پلیس را در معرض خطر جدی قرار می دهد.