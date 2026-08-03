سخنگوی وزارت امور خارجه با تأکید بر اینکه مذاکرات ایران و عمان درباره تنگه هرمز صرفاً گفت‌و‌گو‌هایی دوجانبه میان دو دولت ساحلی برای تعیین مسیر تردد ایمن کشتیرانی است، گفت: موضوعات مرتبط با روابط ایران و آمریکا و اجرای تعهدات واشنگتن در مراحل بعدی و متناسب با شرایط بررسی خواهد شد.

جوان آنلاین: «اسماعیل بقائی» سخنگوی وزارت امور خارجه در ابتدای نشست خبری روز دوشنبه ۱۲ مرداد با رسانه‌ها، ضمن تسلیت ایام اربعین شهادت امام حسین(ع) گفت: اولین مسافر اربعین را ما چند هفته قبل به کربلا فرستادیم. آقای شهید، رهبر شهید ایران و کسی که الگوی رفتاری‌اش کسی نبود جز حضرت امام حسین (علیه‌السلام). هفته‌ای که گذشت، آمریکا بار دیگر برای ما «کمک» فرستاد. این بار یک راننده تاکسی، قیصر جعفری، به همراه همسر و فرزند دوساله‌اش از این «کمک‌ها» بهره‌مند شدند؛ کمکی که نزدیک به هزار کیلوگرم وزن داشت؛ بمبی که برای منهدم کردن مستحکم‌ترین سنگرها تولید شده بود، اما بر سر یک خانواده معصوم ایرانی فرود آمد. قیصر جعفری، همسرش زهرا و فرزند دوساله‌شان سینا در جزیره قشم شهید شدند و محمدرضا و مجتبی، دو نوجوان این خانواده، برای همیشه یتیم شدند. ما می‌دانیم که همه مادران و همه پدران ایرانی اکنون پدر و مادر محمدرضا و مجتبی خواهند بود.

وی افزود: باز هم جنایت آمریکا در هفته‌ای که گذشت شامل حال عراق شد و در جریان حمله هوایی آمریکا و همدستانش به عراق، چند شهروند عزیز ایرانی نیز شهید شدند؛ امیر عباس درهم‌فروش، علی‌اصغر آستان، مرتضی اکبری، ابوالفضل متقی و محمود رستمی. به خانواده‌های محترم این شهدا تبریک و تسلیت عرض می‌کنیم و به همه ایرانیانی که داغدار این عزیزان هستند، تسلیت می‌گوییم. جا دارد از جوان رعنا و اهل بندر انزلی نیز نام ببریم؛ نیما مرادی، جوان ۲۳ ساله، تکواندوکار و فرزند آزاده دفاع مقدس هشت‌ساله، که در جریان حمله بزدلانه رژیم اوکراین به یک کشتی تجاری ایرانی در دریای خزر به شهادت رسید. به روح همه این شهدا درود می‌فرستیم. در عرصه دیپلماسی نیز کماکان فعالیت‌های وزارت امور خارجه ادامه داشت و ادامه دارد. مذاکرات با عمان در هفت، هشت روز گذشته با جدیت دنبال شده است. همچنین تماس‌های وزیر محترم امور خارجه با همتایان خود، چه در سطح منطقه و چه خارج از منطقه، با هدف جل

بقائی خاطرنشان کرد: در عرصه دیپلماسی نیز کماکان فعالیت‌های وزارت امور خارجه ادامه داشت و ادامه دارد. مذاکرات با عمان در هفت، هشت روز گذشته با جدیت دنبال شده است. همچنین تماس‌های وزیر محترم امور خارجه با همتایان خود، چه در سطح منطقه و چه خارج از منطقه، با هدف جلوگیری از تشدید ناامنی و تأمین منافع و امنیت ملی ایران ادامه داشته است.

سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به این پرسش ایرنا که «وزیر امور خارجه اخیرا گفتند که ما در حال نهایی کردن تفاهم هستیم با توجه به اینکه ایالات متحده چند بند از یادداشت تفاهم را نقض کرده است، آیا رایزنی‌هایی که از طریق میانجیگرها در جریان است به سمت احیای همه بندهای یادداشت تفاهم و بازگشت آمریکا به سمت اجرای تعهداتش رفته است یا نه؟ و با توجه به اینکه رئیس جمهور شب گذشته تاکید کردند که این تفاهم‌نامه مرکز ثقل روابط خارجی ما در آینده خواهد بود و باید بکوشیم دشمن را وادار کنیم به آنچه امضا کرده پایبند بماند؛ شروط ایران برای بازگشت به یادداشت تفاهم چیست؟» گفت: مذاکرات ما با عمان است، متمرکز بر تفاهم بر سر مسیری هستیم که تردد ایمن کشتیرانی از تنگه هرمز را تأمین کنیم. تلاش ما این است که در اولین فرصت، با مشورت عمان و همکاری این کشور، مسیری را تعیین کنیم؛ مسیری که قاعدتاً موقت خواهد بود و بر اساس آن بتوانیم کشتیرانی در تنگه هرمز را فراهم کنیم.

مادامی که شرارت آمریکا ،محاصره دریایی ایران اعلام شده، تجاوز نظامی آمریکا علیه ایران و منافع آن همچنان ادامه داشته باشد، قاعدتاً در وضعیت تنگه هرمز تغییر خاصی اتفاق نخواهد افتاد.

وی ادامه داد: بنابراین، این مذاکرات، مذاکراتی دوجانبه بین دو دولت ساحلی است. دیگران می‌توانند در این فرایند، نقش سازنده یا مخرب داشته باشند، اما موضوع مربوط به ایران و عمان است. اینکه در مرحله بعد چه اتفاقی بیفتد، باید درباره آن تصمیم‌گیری شود. من دیشب هم اعلام کردم که تفاهم بر سر مسیر تردد ایمن کشتیرانی از تنگه هرمز، شرط لازم برای بازگشایی هرمز است، اما شرط کافی نیست. تنگه هرمز به خاطر اختلاف‌نظر بین ایران و عمان مسدود نشده است؛ هرمز به دلیل تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی از اسفندماه سال گذشته دچار مشکل شد.

بقائی افزود: مادامی که شرارت آمریکا ادامه پیدا کند، مادامی که محاصره دریایی ایران اعلام شده باشد، مادامی که تجاوز نظامی آمریکا علیه ایران و منافع آن ادامه داشته باشد و مادامی که همه مواردی که آمریکا در این مدت نقض کرده، همچنان ادامه داشته باشد، قاعدتاً در وضعیت تنگه هرمز تغییر خاصی اتفاق نخواهد افتاد. لذا تمرکز مذاکرات با عمان بر این موضوع خواهد بود و موضوعاتی که مربوط به ایران و آمریکا می‌شود، باید در مراحل بعدی بررسی شود تا ببینیم اوضاع و احوال به چه سمت‌وسویی خواهد رفت.

دستگاه دیپلماسی مجاز نیست برای خوشایند جریان‌های سیاسی مواضع خود را تعدیل یا تشدید کند

سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به پرسشی درباره اینکه «در روزهای اخیر از سوی یکی از جناح‌های سیاسی مورد انتقاد قرار گرفتید. در این انتقادها عنوان شده بود که اگر آقای بقائی سخنگوی یک نهاد نظامی بودند، این جایگاه برای ایشان مناسب‌تر بود و گویا علاقه ایشان به جنگاوری بیش از تمایل به دیپلماسی اس.» نظر شما درباره این انتقادها چیست؟ گفت: من خیلی صحیح نمی‌دانم که درباره خودم صحبت کنم، اما فارغ از شخص سخنگو باید گفت که نهاد سخنگویی، در شرایطی که اکنون در آن قرار داریم، سخنگوی دستگاه دیپلماسی در زمان جنگ است و نمی‌تواند فارغ از مقتضیات شرایط جنگ سخن بگوید یا موضع‌گیری کند. ضمن اینکه مواضعی که از سوی سخنگو اعلام می‌شود، نظر شخصی سخنگو نیست، بلکه بیان‌کننده موضع وزارت امور خارجه و دستگاه دیپلماسی کشور است.

سخنگوی وزارت امور خارجه، کل دستگاه دیپلماسی و تصمیم‌گیران کشور مجاز نیستند که دچار تصویرسازی‌های فانتزی درباره جنگ و صلح شوند. واقعیت این است که ما را میان جنگ و صلح مخیر نکرده‌اند.

وی ادامه داد: این بحث‌ها مدت‌هاست ادامه دارد. ما به همه دیدگاه‌های منتقدان احترام می‌گذاریم؛ آنجا که نقدها قابل استفاده باشد، از آنها بهره می‌بریم و هرجا احساس کنیم منصفانه نیست، آن را تحمل می‌کنیم، چرا که این وظیفه ماست. اما سخنگوی وزارت امور خارجه، کل دستگاه دیپلماسی و تصمیم‌گیران کشور مجاز نیستند که دچار تصویرسازی‌های فانتزی درباره جنگ و صلح شوند. واقعیت این است که ما را میان جنگ و صلح مخیر نکرده‌اند. آمریکا در طلب صلح به ما حمله نکرد؛ ما در یک جنگ واقعی قرار داریم و در شرایط جنگ باید به الزامات آن پایبند باشیم.

بقائی خاطرنشان کرد: وزارت امور خارجه به هیچ عنوان مجاز نیست برای خوشایند جریان‌های سیاسی، یا تحت تأثیر آنها ــ که همه برای ما محترم هستند ــ مواضع خود را تعدیل یا تشدید کند. آنچه برای ما اهمیت دارد، منافع ملی است و ما به‌عنوان دستگاه دیپلماسی، امانت‌دار منافع ملی و امنیت ملی ایران هستیم.

سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به پرسشی درباره «ادعاهایی از سوی رسانه‌های غربی مطرح شد مبنی بر اینکه در تماس «محمد بن سلمان» با «دونالد ترامپ»، موضوع حمله ادعایی به ایران منتفی شده است. آیا به نظر شما عربستان تلاش کرد این حمله متوقف شود، یا اینکه این پاسخ مقتدرانه ایران بود که مانع از انجام این حملات شد؟» گفت: اینکه همه کشورهای منطقه خود را در قبال وضعیت آینده منطقه و هر آنچه ممکن است منطقه با آن مواجه شود، سهیم بدانند، امر مبارکی است. جنگ آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران صرفاً جنگ علیه یک کشور نیست، بلکه جنگ علیه کل منطقه و علیه امنیت همه کشورهای منطقه است.

بقائی افزود: ما در این پنج ماه دیدیم که حضور نظامی آمریکا در منطقه و استفاده از قلمرو و امکانات کشورهای حاشیه خلیج فارس، موجب تشدید ناامنی و بی‌ثباتی برای همه کشورهای منطقه شده است. بنابراین، طبیعی است که کشورهای منطقه بخواهند برای جلوگیری از تشدید این وضعیت تلاش کنند. ما این تلاش‌ها را ارج می‌نهیم، اما تجربه برای ما ثابت کرده است که آنچه در نهایت می‌تواند دشمن را از تشدید شرارت علیه ایران بازدارد، چیزی جز اقتدار و توان بازدارندگی نیست.

سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به این پرسش که «اخیراً گزارش‌هایی درباره میانجیگری چین در روابط ایران و آمریکا در موضوع تنگه هرمز منتشر شده است. آیا این میانجیگری برای کاهش تنش‌ها در منطقه تأیید شده و در حال انجام است؟ اگر چنین است، در چه سطحی قرار دارد و ارزیابی شما از این موضوع چیست؟» گفت: میانجی مباحث مرتبط با ایران و آمریکا، پاکستان است و قطر نیز در مواردی که لازم باشد، کمک می‌کند. ما با چین روابط بسیار دوستانه‌ای داریم و همکاری بسیار نزدیکی در همه حوزه‌های مورد علاقه طرفین برقرار است.

بقائی ادامه داد: چین نیز مانند ما نسبت به تشدید یک‌جانبه‌گرایی مخرب و ستیزه‌جویانه آمریکا نگران است. همچنین، نسبت به تشدید درگیری و ناامنی در منطقه نیز نگرانی دارد. بنابراین، دوستان چینی ما تلاش می‌کنند و از مساعی جمیله خود استفاده می‌کنند تا از تشدید اوضاع جلوگیری شود. از این حیث، چین نیز مانند تعدادی دیگر از کشورها کمک می‌کند؛ اما اینکه بگوییم میانجیگر جدیدی به میانجیگران موجود اضافه کرده‌ایم، در معنای دقیق کلمه، چنین نیست.