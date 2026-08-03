نایب رئیس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها تاکید کرد: تصمیم بر این است که این انتخابات در پاییز برگزار شود، اما اینکه انتخابات در چه روز و تاریخی برگزار شود هفته آینده تصمیم گیری خواهد شد.

جوان آنلاین: نماینده مردم نوشهر، چالوس و کلاردشت در مجلس شورای اسلامی با اشاره به آخرین وضعیت برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری گفت: کلیت موضوع این است که بعد از جلسه‌ای که داشتیم، وزارت کشور با استناد به ماده ۱۲۶ قانون انتخابات و با توجه به شرایطی که در کشور به وجود آمده بود، پیشنهاد داد که انتخابات به تعویق بیافتد. پیشنهاد وزارت کشور تعویق ۴۵ روزه انتخابات بود.

بر اساس مصوبه شعام انتخابات باید دو ماه پس از پایان رسمی جنگ برگزار شود

وی در ادامه اظهار کرد: در نهایت با برگزاری جلسه‌ای با نواب رئیس مجلس شورای اسلامی، هیئت‌رئیسه مجلس، هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات و وزارت کشور، مصوب کردیم که انتخابات ۴۵ روز پس از اعلام توقف جنگ از سوی شورای عالی امنیت ملی برگزار شود. پس از آن نیز درباره زمان پایان فعالیت شوراهای دوره ششم تصمیم‌گیری شد.

نایب رئیس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها تصریح کرد: اما شورای عالی امنیت ملی زمان این مصوبه را به دو ماه افزایش داد و این تصمیم نیز به تصویب مقام معظم رهبری رسید و ابلاغ شد. اکنون بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی انتخابات باید دو ماه پس از اعلام پایان رسمی جنگ توسط شعام برگزار شود.

بر اساس قانون انتخابات باید هر دو سال یک انتخابات برگزار شود

این عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس با اشاره به ملاحظات قانونی در تعیین زمان انتخابات تصریح کرد: با توجه به اینکه قانون انتخابات صراحت دارد که باید هر دو سال یک انتخابات برگزار شود، ادامه این وضعیت تا حدی با روح قانون در تضاد است. هفته گذشته با آقای نیکزاد، نایب رئیس مجلس، جلسه‌ای داشتیم و جمع‌بندی این بود که در شرایط فعلی امکان اصلاح قانون وجود ندارد و تنها می‌توان با اخذ مجوز از شورای عالی امنیت ملی، انتخابات را زودتر برگزار کرد.

جمع‌بندی بر این است که در پاییز انتخابات برگزار شود

وی در ادامه با اشاره به اینکه پیش‌بینی‌ها این است که انتخابات در پاییز برگزار شود، افزود: جمع‌بندی مذاکرات انجام شده این است که ان‌شاءالله بتوانیم انتخابات را در پاییز برگزار کنیم، اما اینکه انتخابات در چه روز و تاریخی برگزار شود، به جلسه هفته آینده موکول شده و پس از نهایی شدن، اطلاع‌رسانی خواهد شد.

این نماینده مجلس در پاسخ به پرسشی درباره ادامه فعالیت شوراهای فعلی و برخی مباحث مطرح شده مبنی بر مغایرت آن با قانون گفت: با توجه به شرایط خاصی که به وجود آمده بود، تا زمان برگزاری انتخابات، فعالیت شوراهای فعلی ادامه خواهد داشت و این موضوع بر اساس مجوزهای قانونی انجام می‌شود.

منبع ایسنا