برآورد صنعا از خسارات جنگ و محاصره یمن توسط عربستان

صنعا با اعلام اینکه خسارات ناشی از تجاوز و محاصره یمن توسط عربستان از مرز ۱.۱ تریلیون دلار فراتر رفته است، موضوع هزینه‌های جنگ را بار دیگر در کانون توجه قرار داد و اعلام کرد که پرداخت غرامت، عنصری کلیدی در هرگونه توافق و حل‌وفصل آتی خواهد بود.

جوان آنلاین: دولت صنعا اعلام کرد که مجموع خسارات مستقیم و غیرمستقیم ناشی از تجاوز و محاصره یمن توسط عربستان از سال ۲۰۱۵ تاکنون، به ۱.۱۳ تریلیون دلار رسیده است. وزارت اقتصاد، صنعت و سرمایه‌گذاری یمن در نشست خبری که روز گذشته در صنعا برگزار شد، اعلام کرد که این خسارات محدود به یک حوزه خاص نبوده و تمامی بخش‌های حیاتی را در بر گرفته است.

به گزارش ایسنا، در این گزارش آمده است که خسارات بخش تجارت خارجی معادل ۱۱۱ میلیارد دلار، صنعت ۸۲.۵ میلیارد دلار، کشاورزی و دامپروری ۱۱۱ میلیارد دلار و نفت و معادن ۵۷ میلیارد دلار بوده است. علاوه بر این، خسارات قابل‌توجهی در بخش حمل‌ونقل (بیش از ۲۷ میلیارد دلار) و همچنین در بخش‌های برق، انرژی، گردشگری، شیلات، مخابرات، بهداشت و آب وجود دارد که همگی گویای ابعاد گسترده تأثیر این خسارات بر اقتصاد ملی و کل ساختار آن است.

طبق گزارش روزنامه لبنانی الاخبار، این وزارتخانه تأکید کرد: میزان تخریب وارده به زیرساخت‌های اقتصادی بسیار زیاد است و جنایت تجاوز از بین نمی‌رود. پیامدهای این جنایت سازمان‌یافته مستقیما بر استانداردهای زندگی شهروندان تأثیر گذاشته و میلیون‌ها یمنی را با خطر قحطی مواجه کرده است.

این وزارتخانه اقدامات مربوط به اجرای معادله محاصره در برابر محاصره و تضمین حقوق کامل و مشروع یمن را تأیید کرد. صنعا با انجام این اقدام، موضوع غرامت جنگی را دوباره مطرح کرد. این یک خواسته کلیدی است که صنعا در مذاکرات برای توافقی که منجر به لغو محاصره دریایی اعمال شده بر ریاض می‌شود، مطرح کرده است.

از سوی دیگر ارتش یمن در بیانیه‌ای اعلام کرد که طی چند ساعت گذشته، با موفقیت هشت نفتکش عربستانی را مجبور به تغییر مسیر خود از طریق تنگه رأس الرجاء الصالح کرده ‌است.