اختلافات وزیر جنگ و ستاد ارتش صهیونیستی به رسانه ها کشیده شد

جوان آنلاین: اختلاف یسرائیل کاتس وزیر جنگ رژیم صهیونیستی با فرماندهان ارتش این رژیم به رسانه‌های صهیونیستی کشیده شده است.

به گزارش مهر، اعلام ناگهانی کاتس در مورد برکناری «آوی بلوط» از فرماندهی منطقه مرکزی ارتش، موجی از تنش و جنجال را در محافل سیاسی و نظامی این رژیم به راه انداخت.

شبکه ۱۳ رژیم صهیونیستی در این رابطه گزارش داد سخنگوی ارتش با صدور بیانیه‌ای شدیداللحن علیه تصمیم کاتس، تاکید کرده است که برکناری فرمانده منطقه مرکزی اعتبار ندارد؛ زیرا این تصمیم بدون مشورت و هماهنگی با رئیس ستاد کل ارتش اتخاذ شده است.

در همین رابطه کاتس در گفتگو با شبکه ۱۴ تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد که سرلشکر «آوی بلوط» را از فرماندهی نظامی کرانه باختری برکنار می‌کند. دلیل این تصمیم، مخالفت بلوط با سیاست کاتس در قبال شهرک‌نشینان تندرو عنوان شده است.

این تصمیم در حالی اتخاذ شده است که ارتش صهیونیستی بلافاصله پس از اعلام این موضوع توسط کاتس،اعلام کرد که این فرمانده صهیونیست در سمت خود باقی خواهد ماند.

ارتش صهیونیستی در این بیانیه اعلام کرد که رئیس ستاد کل در شرایط حساس کنونی هیچ تصمیمی برای برکناری آوی بلوط یا جایگزینی فرماندهان فعال در سمت‌های حساس ندارد و همچنان به‌ طور کامل به وی اعتماد دارد.

شبکه ۱۲ نیز گزارش داد اعلام برکناری فرمانده منطقه مرکزی به عنوان مسئول کرانه باختری به‌ صورت زنده از شبکه ۱۴، جنجالی گسترده در سطوح سیاسی و نظامی رژیم صهیونیستی ایجاد کرده است.

در مقابل، دفتر یسرائیل کاتس مدعی شد انتخاب «دادو بار» برای فرماندهی منطقه مرکزی، بر اساس توصیه قبلی رئیس ستاد کل صورت گرفته است. بر اساس این ادعا، کاتص پس از دیدار با بار به این نتیجه رسیده که او مناسب‌ترین گزینه برای ادامه سیاست تهاجمی ارتش در جنگ‌های جاری است.

با این وجود، رسانه‌های عبری اعلام کردند رئیس ستاد کل ارتش صهیونیستی پیش از سخنان تلویزیونی کاتس هیچ اطلاعی از تصمیم برکناری و معرفی فرمانده جدید نداشته است.

«میخال شیمش»، خبرنگار صهیونیست، این رویداد را اقدامی بی‌سابقه و عجیب توصیف کرد و نوشت که فرماندهان ارشد ارتش را رئیس ستاد با تأیید وزیر جنگ و شاید حتی بدون آن منصوب می‌کند؛ اما این بار وزیر جنگ انتصاب فرمانده جدید را از طریق تلویزیون اعلام کرد و رئیس ستاد کل از تصمیم او بی‌اطلاع بود.

«امیت سگال»، دیگر تحلیلگر صهیونیست نیز گفت که یسرائیل کاتس هشت ماه پیش در همین برنامه تلویزیونی، آوی بلوط را بهترین فرمانده منطقه‌ای ارتش در ۲۰ تا ۳۰ سال گذشته توصیف کرده بود؛ اما اکنون برکناری او را به‌ طور زنده اعلام کرده است.