شبکه ۱۳ اسرائیل به بررسی عامل تأثیرگذار بر تصمیم گیری ترامپ برای عقب نشینی مقابل ایران پرداخت.

جوان آنلاین: شبکه ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی با پخش یک گزارش به احتمال کمبود موشک های رهگیری نزد آمریکا و تأثیر گذاری این موضوع بر تصمیم گیری ترامپ برای عقب نشینی مقابل ایران اشاره کرد.

به گزارش مهر، در این گزارش به هشدارهای مقامات ارتش آمریکا در خصوص این که ذخایر موشک های رهگیری باقی مانده اجازه محافظت از تمام منافع واشنگتن و رژیم صهیونیستی را نمی دهد اشاره شده است.

فاکس نیوز به تازگی به نقل از برآوردهای «مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی» اذعان کرد که ذخیره موشک‌های رهگیر تاد آمریکا از ۴۵۲ فروند پیش از جنگ، به کمتر از ۲۷۸ فروند کاهش یافته است.

بر اساس این گزارش ذخایر آمریکا از موشک‌های رهگیر پاتریوت نیز از حدود ۲۳۰۰ فروند پیش از جنگ، به کمتر از ۸۲۷ فروند کاهش پیدا کرده است.