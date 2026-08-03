کد خبر: 1372306
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تاریخ انتشار: ۱۲ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۶:۱۷
بين‌الملل » اخبار كلی

جنایات اشغالگران صهیونیست، اقدام فوری بین‌المللی را ایجاب می‌کند

صهیونیست رئیس سازمان بین‌المللی دفاع از حقوق ملت فلسطین (حشد) با اشاره به افزایش شمار شهدای فلسطین در نتیجه تشدید جنایات اشغالگران اسرائیلی، برضرورت اقدام فوری نهادهای بین‌المللی برای توقف ماشین جنگی رژیم صهیونیستی تاکید کرد.

جوان آنلاین: «صلاح عبدالعاطی» گفت: آمار اخیر منتشر شده توسط وزارت بهداشت فلسطین که شهادت ۱۵۲ فلسطینی را در ماه گذشته (میلادی) ثبت کرده و بیانگر بالاترین تعداد شهدا از ابتدای سال است، گواه روشنی بر تشدید جنایات اشغالگران اسرائیلی در کشتار جمعی و هدف قرار دادن مستقیم غیرنظامیان در غزه و ادامه سیاست تخریب و کوچ اجباری است.

عبدالعاطی افزود این امر نشانگر آن است که جنایات نسل‌کشی و تجاوز متوقف نشده و اشغالگران همچنان با زور، واقعیت‌های جدیدی را تحمیل می‌کند که نقض آشکار قوانین بین‌المللی بشردوستانه، کنوانسیون پیشگیری و مجازات جرم نسل‌کشی و اقدامات موقت صادر شده توسط دیوان بین‌المللی دادگستری است.

رئیس سازمان بین‌المللی دفاع از حقوق ملت فلسطین (حشد)، تداوم جنایات مداوم اشغالگران اسرائیلی علیه غیرنظامیان فلسطینی در نوار غزه را به شدت محکوم و تاکید کرد: این امر ایجاب می‌کند که سازمان ملل متحد، میانجیگران و جامعه بین‌المللی مسئولیت‌های قانونی و اخلاقی خود را بر عهده بگیرند و اقدامات فوری برای توقف دائمی تجاوز اسرائیل و تأمین حفاظت بین‌المللی از غیرنظامیان انجام دهند.

عبدالعاطی خواستار تضمین ارسال بدون محدودیت کمک‌های بشردوستانه و پاسخگو کردن همه مسئولان نسل‌کشی و جنایات جنگی شد تا به این ترتیب سیاست مصونیت از مجازات اشغالگران پایان یابد و از مردم فلسطین محافظت شود.

برچسب ها: صهیونیست ، اسرائیل ، فلسطین
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