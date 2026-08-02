جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری ریانووستی، وزارت دفاع روسیه امرو یکشنبه با صدور بیانیهای از حمله به مخازن سوخت نیروهای مسلح اوکراین در بندر اودسا خبر داد.
به گزارش مهر، در بیانیه صادره از سوی وزارت دفاع روسیه در این خصوص آمده است که حملات روسیه به بنادر اوکراین و کشتیهای مرتبط با نیروهای مسلح کی یف ادامه یافت.
وزارت دفاع روسیه در این بیانیه افزود: نیروهای مسلح روسیه، مخازن سوخت برای تأمین نیروهای مسلح اوکراین را در بندر اودسا هدف قرار دادهاند. همچنین، در دریای سیاه، یک کشتی باری حامل محموله نظامی و در بندر نیکولایف نیز یک یدککش دریایی مرتبط با شهپادها مورد اصابت قرار گرفتهاند.