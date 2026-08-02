تأکید قطر بر لزوم تضمین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز

نخست‌وزیر و وزیر خارجه قطر در رایزنی با وزیر خارجه مصر، بر لزوم پایبندی همه طرف‌ها به گفت‌و‌گو و تضمین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز تأکید کرد.

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری الجزیره، محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر امروز یکشنبه در گفتگوی تلفنی با «بدر عبدالعاطی» وزیر امور خارجه مصر، درباره تلاش‌ها در راستای کاهش تنش‌ها در منطقه گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش مهر، بر اساس اعلام این رسانه، وزارت امور خارجه قطر با صدور بیانیه‌ای در این باره اعلام کرد: نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر در این رایزنی، بر لزوم پایبندی همه طرف‌ها به گفت‌و‌گو و تضمین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز تأکید کرد.

تأکید قطر بر «لزوم پایبندی همه طرف‌ها به گفت‌و‌گو» در حالیست که ۲ تجاوز پیشین آمریکا به خاک ایران که بر خلاف تمامی قوانین بین المللی انجام شد، حین مذاکرات غیرمستقیم تهران- واشنگتن رخ داد و به جهانیان اثبات کرد که آمریکا هرگز به دنبال مذاکره نیست.