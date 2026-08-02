مصر: جنگ علیه ایران، اقتصاد جهانی را تحت فشار قرار داده است

جوان آنلاین: به نقل از اسپوتنیک، «مصطفی مدبولی» نخستوزیر مصر امروز (یکشنبه) در مراسم افتتاحیه کنفرانس «مصریهای خارج از کشور ۲۰۲۶»، به اوضاع منطقه و جهان پرداخت و گفت اقتصاد جهانی با راهاندازی جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، تحت فشار قرار گرفته است.
به گزارش ایسنا، وی افزود: افزایش تنشها در منطقه خاورمیانه در نتیجه جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، بر اقتصاد جهانی فشار وارد کرده و در کاهش رشد و توسعه بینالمللی، بهویژه در منطقه خاورمیانه، تأثیر گذاشت.
مدبولی تصریح کرد: تحولات منطقه طی ماههای گذشته، به طور مستقیم بر بسیاری از بخشها تأثیر گذاشته و روند تأمین انرژی، افزایش قیمت سوخت را مختل کرده است.
نخستوزیر مصر تأکید کرد جنگ آمریکایی-اسرائیلی علیه ایران، نرخ تورم در سطح جهانی را افزایش داده و همچنین روی گردشگری، حمل و نقل، بیمه و هزینههای کشتیرانی تأثیر گذاشته است.
مدبولی همچنین گفت این تحولات، چالشهای اقتصادی قابل توجهی را برای بسیاری از کشورها ایجاد کرده است و کشور مصر در مقابله با این پیامدها و کاهش اثرات آنها، موفق عمل کرده است.