برخورد ۲ بالگرد در یونان

جوان آنلاین: شبکه تلویزیونی «ای آر تی» (ERT) یونان گزارش داد که امروز یکشنبه ۲ فروند بالگرد حین عملیات اطفای حریق در غرب آتن با یکدیگر برخورد کرده و سقوط کردند.

به گزارش مهر، خلبانان یکی از این بالگرد‌ها از طریق بی‌سیم با مرکز فرماندهی آتش نشانی تماس برقرار کرده است، اما سرنوشت خدمه بالگرد دوم همچنان نامعلوم است.

سازمان آتش‌نشانی یونان اعلام کرد که عملیات گسترده‌ای برای جست‌و‌جو و نجات در منطقه نزدیک به روستای «پساتا» (Psatha) آغاز شده است.

در همین حال، شعله‌های آتش این حریق شدید که در حدود ۵۰ کیلومتری غرب آتن جریان دارد، تا فاصله چند کیلومتری شهر «مگارا» (Megara) با جمعیتی بالغ بر ۳۶ هزار نفر پیشروی کرده است.