جوان آنلاین: به نقل از پایگاه خبری العهد، شیخ احمد قبلان، مفتی جعفری لبنان در بیانیهای با تأکید بر اینکه «هیچ چیز برای ما مهمتر از الگوی تاریخی همزیستی اسلام و مسیحیت نیست»، اعلام کرد اقدامات رژیم صهیونیستی در مناطق جنوبی لبنان «نسلکشی مطلق انسان، سنگ و درخت» است و این اقدامات به شیوهای انجام میشود که در تاریخ جنگها و درگیریها سابقه نداشته است.
وی افزود: دولت کنونی لبنان با وجود این وضعیت، با جنوب و ساکنان آن «چنان رفتار میکند که گویی بخشی از سیارهای دیگر هستند» و این رویکرد در راستای «پروژههای آمریکایی ـ صهیونیستی» ارزیابی میشود.
وی با بیان اینکه آنچه در جنوب لبنان جریان دارد، موجودیت، ساختار و فرمول همزیستی این کشور را تهدید میکند، تأکید کرد که دولت لبنان با سیاستهایی که جنبه «تنبیهی» دارد، از جنوب و مردم آن غفلت کرده و این رویکرد فراتر از اختلافات سیاسی است.
قبلان همچنین هشدار داد که ادامه این روند، لبنان را در معرض خطر فتنه داخلی قرار میدهد.
مفتی جعفری لبنان در ادامه با اشاره به حمایت کامل آمریکا و ناتو از رژیم صهیونیستی، تأکید کرد پاسخ به تهدیدهای این رژیم باید بر پایه توانمندیهای ملی، همبستگی داخلی و حفظ فرمول توافقی لبنان باشد.
وی تصریح کرد وحدت مردم لبنان، حفظ میثاق ملی و جلوگیری از دخالتهای خارجی، مهمترین ضرورتهای کنونی این کشور است.
در همین حال، حسن عزالدین، عضو فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان اعلام کرد: انفجارهای روزانهای که رژیم صهیونیستی در جنوب این کشور انجام میدهد، با هدف تخریب کامل روستاها و جلوگیری از بازگشت ساکنان آنها صورت میگیرد و در مقابل، دولت لبنان تنها نظارهگر است و حتی از صدور بیانیههای محکومیت نیز خودداری میکند.
عزالدین سکوت دولت لبنان را «مشکوک» توصیف کرد و اظهار داشت که این سکوت، دولت را در ریخته شدن خون مردم شریک میکند.
وی با انتقاد از عملکرد وزارت امور خارجه لبنان، پرسید که آیا این سکوت ناشی از ناتوانی است یا همسویی با خواستههای رژیم صهیونیستی؟ به گفته او، دولت لبنان حتی پرونده حملات را به شورای امنیت نیز ارجاع نداده و هیچ اقدام جدی دیپلماتیکی انجام نداده است.
این نماینده پارلمان لبنان همچنین گفت که اگر جمهوری اسلامی ایران بار دیگر وارد مذاکرات با ایالات متحده شود، «پرونده لبنان» نخستین موضوع دستور کار خواهد بود که شامل برقراری آتشبس واقعی، عقبنشینی رژیم صهیونیستی از خاک لبنان و بازسازی مناطق آسیبدیده خواهد شد.
وی این موضوع را تصمیمی راهبردی در جمهوری اسلامی ایران از بالاترین سطوح سیاسی تا نظامی و امنیتی دانست.
عزالدین در ادامه با تأکید بر اینکه مقاومت لبنان طی بیش از دو دهه توانسته معادلات بازدارندگی در برابر رژیم صهیونیستی را تثبیت کند، گفت: مقاومت نهتنها پایان نیافته، بلکه پس از پشت سر گذاشتن دشواریها، فعالیت خود را از سر گرفته و همچنان در برابر اشغالگری و تجاوزات رژیم صهیونیستی ایستادگی میکند.
وی همچنین با اشاره به رویارویی جمهوری اسلامی ایران با آمریکا و رژیم صهیونیستی، این رویکرد را عامل حفظ استقلال و حاکمیت ایران دانست و گفت: توان موشکی ایران توانسته از سامانههای دفاعی آمریکا و رژیم صهیونیستی عبور کند.
ارتش رژیم صهیونیستی علیرغم توافق با دولت لبنان همچنان به نقض آتشبس ادامه داده و مناطقی از این کشور را اشغال کرده است.
لبنان و رژیم صهیونیستی پیشتر با میانجیگری آمریکا «توافق چارچوب» امضا کردند؛ توافقی که هدف آن پایان دادن به جنگ میان رژیم اسرائیل و حزبالله عنوان شده است. این توافق پس از چند دور مذاکرات مستقیم میان دو طرف در واشنگتن حاصل شد.
در عین حال، این توافق با انتقاداتی نیز روبهرو شده است. منتقدان به ابهام در وضعیت حقوقی توافق و نبود جدول زمانی مشخص برای خروج نیروهای صهیونیست اشاره میکنند.