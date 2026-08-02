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تاریخ انتشار: ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۱:۲۳
بين‌الملل » اخبار كلی

مسکو: اوکراین اتصال‌دهند واحد‌های نیروگاه اتمی زاپروژیا را هدف قرار داد

1 مدیرعامل شرکت روس اتم اعلام کرد: پهپاد تهاجمی اوکراین بامداد امروز گذرگاه اتصال دهنده تمام واحد‌های نیروگاه زاپروژیا را مورد اصابت قرار داد.

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، آلکسی لیخاچف مدیرعامل شرکت روس اتم امروز یکشنبه در سخنانی اعلام کرد: حملات به انرگودار و پیرامون نیروگاه هسته‌ای زاپروژیا توسط کی‌یف به صورت روزانه ادامه دارد. پهپاد تهاجمی اوکراین بامداد امروز گذرگاه اتصال دهنده تمام واحد‌های نیروگاه زاپروژیا را مورد اصابت قرار داد. ناپایداری الگوی تأمین برق خارجی نیروگاه زاپروژیا نگران کننده است. اوضاع در انرگودار همچنان بسیار متشنج است.

به گزارش مهر، مدیرعامل شرکت روس اتم در این خصوص گفت: از تاریخ ۲۷ آوریل تاکنون بر اثر حملات اوکراین در انرگودار، ۱۵ شهروند جان باخته و ۵۱ نفر زخمی شدند. امیدواریم رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در آینده نزدیک اوضاع انرگودار و نیروگاه هسته‌ای زاپروژیا را شخصا ارزیابی کند.

آلکسی لیخاچف سپس افزود: سطح پرتوزایی پس از حمله پهپادی اوکراین عادی است.

نیروگاه هسته‌ای زاپروژیا نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد که پس از حمله پهپادی نیرو‌های مسلح اوکراین، تمام متغیر‌های ایمنی تحت کنترل بوده و سطح پرتوزایی از حد طبیعی فراتر نرفته است.

این نیروگاه همچنین هشدار داد که حملات اوکراین در مجاورت مستقیم تأسیسات حیاتی، خطراتی برای ایمنی هسته‌ای ایجاد می‌کند.

برچسب ها: مسکو ، اوکراین ، نیروگاه اتمی زاپروژیا
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