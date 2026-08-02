جوان آنلاین: مهدی خراشادیزاده، مدیر کمیسیون اساسنامهها و مقررات تحصیلی شورای عالی آموزش و پرورش، با تشریح ضوابط هدایت تحصیلی دانشآموزان پایه نهم، گفت: دانشآموزانی که در نمونبرگ هدایت تحصیلی شرایط لازم برای ورود به رشته مورد نظر خود را کسب نکردهاند، در صورت کمبود نمره در دروس ملاک، میتوانند در آزمون تعیین رشته مجدد شرکت کنند.
وی افزود: ورود به هر رشته تحصیلی مستلزم کسب حداقل میانگین نمرات در دروس مرتبط است. به عنوان نمونه، برای ورود به رشته ریاضی و فیزیک، میانگین درس ریاضی در پایههای هفتم، هشتم و نهم نباید کمتر از ۱۴ و میانگین علوم تجربی نباید کمتر از ۱۳ باشد. همچنین برای ورود به رشته علوم تجربی، میانگین علوم تجربی باید حداقل ۱۴ و میانگین ریاضی حداقل ۱۳ باشد.
مدیر کمیسیون اساسنامهها و مقررات تحصیلی شورای عالی آموزش و پرورش ادامه داد: دانشآموزانی که به دلیل کسب نکردن حداقل نمره، امکان انتخاب رشته مورد علاقه خود را پیدا نکردهاند، میتوانند فقط در همان درس یا دروس مؤثر مجدداً آزمون دهند تا با ارتقای میانگین نمرات، شرایط لازم برای ورود به رشته مورد نظر را به دست آورند.
خراشادیزاده با تأکید بر تفاوت «آزمون تعیین رشته مجدد» و «آزمون تغییر رشته» اظهار کرد: آزمون تعیین رشته مجدد ویژه دانشآموزان پایه نهم است، در حالی که آزمون تغییر رشته برای دانشآموزان دوره دوم متوسطه و در پایان پایه دهم پیشبینی شده است.
وی درباره ضوابط تغییر رشته در پایان پایه دهم نیز گفت: دانشآموزان متقاضی باید دو تا سه هفته پیش از آغاز امتحانات خرداد یا شهریور، درخواست خود را به مدیر مدرسه ارائه کنند و پس از شرکت و قبولی در آزمون دروس تخصصی غیرمشترک رشته جدید، امکان ادامه تحصیل در پایه یازدهم آن رشته را خواهند داشت.
مدیر کمیسیون اساسنامهها و مقررات تحصیلی شورای عالی آموزش و پرورش با اشاره به امکان تغییر رشته در پایان پایه یازدهم تصریح کرد: این تغییر صرفاً در میان رشتههای شاخه نظری و با رأی کمیسیون خاص منطقه امکانپذیر است و تغییر رشته میان شاخههای نظری، فنیوحرفهای و کاردانش در پایان پایه یازدهم مجاز نیست.