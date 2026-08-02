کد خبر: 1372077
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تاریخ انتشار: ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۱:۱۰
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خواب‌آلودگی علت اصلی تصادف ها؛ پلیس هشدار داد

خواب‌آلودگی رئیس پلیس راهور گفت: خستگی رانندگان عامل اصلی تصادفات ۴۸ ساعت گذشته در مسیرهای اربعین بوده است.

جوان آنلاین: سردار سید تیمور حسینی رئیس پلیس راهور فراجا با اشاره به آخرین وضعیت تردد زائران اربعین حسینی اظهار کرد: پنج استان ایلام، کرمانشاه، خوزستان، کردستان و آذربایجان غربی به دلیل استقرار مرزهای زمینی، استان‌های هدف پلیس در مأموریت اربعین هستند، اما خدمات و پوشش ترافیکی پلیس تنها به این استان‌ها محدود نمی‌شود.

وی افزود: محورهای مواصلاتی استان‌هایی همچون همدان، مرکزی، قم، اصفهان، چهارمحال و بختیاری و فارس نیز به دلیل حجم بالای تردد زائران، به صورت شبانه‌روزی تحت پوشش پلیس قرار دارند؛ چراکه مأموریت ما از لحظه‌ای آغاز می‌شود که زائر از منزل خود حرکت می‌کند و تا زمان بازگشت ایمن وی به مقصد ادامه دارد.

رئیس پلیس راهور فراجا با تأکید بر اینکه موفقیت طرح ترافیکی اربعین بدون همراهی مردم امکان‌پذیر نیست، گفت: هر اندازه پلیس برنامه‌ریزی، تجهیزات و نیروهای خود را برای مدیریت ترافیک به کار گیرد، بدون همکاری زائران، دستیابی به نتیجه مطلوب ممکن نخواهد بود؛ از این رو انتظار داریم مردم با رعایت قوانین و توصیه‌های پلیس، در برقراری نظم و ایمنی ترددها مشارکت داشته باشند.

حسینی با اشاره به آخرین وضعیت محورهای منتهی به مرزهای اربعین تصریح کرد: در حال حاضر بیشترین حجم ترافیک در محورهای منتهی به مرزهای مهران، خسروی و شلمچه مشاهده می‌شود و تمامی ظرفیت‌های پلیس برای روان‌سازی تردد و جلوگیری از ایجاد گره‌های ترافیکی به کار گرفته شده است.

وی با اشاره به گلوگاه‌های ترافیکی موج بازگشت زائران گفت: یکی از مهم‌ترین نقاطی که احتمال ایجاد گره ترافیکی در آن وجود دارد، محور خروجی استان ایلام است. زائرانی که از مرز مهران به سمت استان‌های کرمانشاه و لرستان بازمی‌گردند، ناگزیر از عبور از تونل آزادی هستند؛ تونلی که به دلیل دوطرفه بودن مسیر و نداشتن باندهای مجزای رفت و برگشت، در ساعات اوج تردد با افزایش بار ترافیکی مواجه می‌شود.

رئیس پلیس راهور فراجا ادامه داد: به همین منظور، پلیس راهور اجرای تمهیدات ویژه ترافیکی در این محدوده را پیش‌بینی کرده و در صورت افزایش حجم تردد، اعمال محدودیت‌های مقطعی و هدایت بخشی از خودروها به محورهای جایگزین از جمله مسیر آبدانان در دستور کار قرار خواهد گرفت تا از شکل‌گیری گره‌های سنگین ترافیکی جلوگیری شود.

حسینی با اشاره به همزمانی روز اربعین در ایران و عراق، از زائرانی که هنوز سفر خود را آغاز نکرده‌اند خواست برنامه سفر خود را مدیریت کنند و گفت: با توجه به اینکه پس از روز اربعین بخش زیادی از امکانات خدماتی در کشور عراق جمع‌آوری می‌شود، توصیه اکید ما این است که زائران سفر خود را به ساعات و روزهای پایانی موکول نکنند؛ زیرا این موضوع می‌تواند علاوه بر افزایش ازدحام در مرزها، فرآیند خدمات‌رسانی را نیز با مشکل مواجه کند.

وی با اشاره به وضعیت حمل‌ونقل عمومی اظهار داشت: همکاران ما در سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای برای تأمین ناوگان عمومی تمام توان خود را به کار گرفته‌اند، اما ممکن است در پایانه مرزی شهید رئیسی مهران و همچنین مرزهای خسروی و شلمچه، زائران برای اعزام به مقاصد مختلف با تأخیرهایی مواجه شوند؛ از این رو از هموطنان درخواست می‌کنیم با صبوری، خادمان خود را در ارائه خدمات همراهی کنند.

رئیس پلیس راهور فراجا با ابراز نگرانی از افزایش تردد خودروهای شخصی در موج بازگشت اربعین گفت: بیشترین دغدغه پلیس مربوط به رانندگانی است که بدون استراحت کافی مسیر بازگشت را آغاز می‌کنند. متأسفانه در ۴۸ ساعت گذشته چند فقره تصادف جرحی و همچنین تصادف منجر به فوت در محورهای اربعینی به وقوع پیوسته که بررسی‌های پلیس نشان می‌دهد علت همه این حوادث، خستگی و خواب‌آلودگی رانندگان بوده است.

وی تأکید کرد: زائرانی که با وسایل نقلیه شخصی به مرزهای شش‌گانه سفر کرده‌اند، پیش از آغاز مسیر بازگشت حتماً استراحت کافی داشته باشند و در صورت احساس خواب‌آلودگی یا خستگی، از ادامه رانندگی خودداری کرده و در نخستین محل امن توقف کنند.

حسینی در پایان از زائران خواست با رعایت سرعت مطمئنه، پرهیز از عجله و شتاب و توجه کامل به قوانین راهنمایی و رانندگی، پلیس را در تأمین امنیت سفرهای اربعین همراهی کنند تا همه زائران سلامت به آغوش خانواده‌های خود بازگردند.

برچسب ها: خواب آلودگی ، تصادف ، اربعین
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