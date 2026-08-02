وزیر آموزش و پرورش گفت: سال تحصیلی جدید در شرایط فعلی، طبق برنامه از اول مهر و به‌ صورت حضوری آغاز خواهد شد.

جوان آنلاین: علیرضا کاظمی، در جلسه شورای معاونان وزارت آموزش و پرورش افزود: سال تحصیلی از ابتدای مهر به صورت حضوری آغاز می‌شود و این خواسته دولت، آموزش و پرورش و مردم است.

وی افزود: همه برنامه‌های تابستانی آموزش و پرورش، از برگزاری امتحانات و تصحیح اوراق گرفته تا ثبت‌نام دانش‌آموزان، ساماندهی نیروی انسانی، آماده‌سازی فضاهای آموزشی و تأمین کتاب و تجهیزات، با هدف فراهم کردن مقدمات آغاز سال تحصیلی در موعد مقرر دنبال می‌شود.

کاظمی تأکید کرد: اگر اتفاق خاصی رخ دهد، متناسب با شرایط درباره آن تصمیم‌گیری خواهد شد، اما تا این لحظه مبنای برنامه‌ریزی آموزش و پرورش، آغاز سال تحصیلی در مهرماه و در زمان مقرر است.

وی درباره زمان آغاز فعالیت دانشگاه‌ها نیز گفت: دانشگاه‌ها تابع فرایندها و اقتضائات خود هستند و موضوعاتی مانند ثبت‌نام، حذف و اضافه و کنکور بر زمان‌بندی آنها تأثیر می‌گذارد؛ بنابراین تصمیم‌گیری درباره زمان آغاز فعالیت دانشگاه‌ها در حوزه مسئولیت آموزش و پرورش نیست.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به شرایط دشوار برگزاری آزمون‌های نهایی، گفت: با وجود اینکه سال سختی برای آموزش و پرورش بود، امتحانات با کمترین دغدغه و مشکل برگزار شد.

کاظمی با اشاره به روند آزمون‌های نهایی پایه یازدهم، اظهار کرد: این بخش از فرایند امتحانات در حال تکمیل است و آزمون‌های باقی‌مانده نیز طبق برنامه به پایان خواهد رسید.

وی تصحیح اوراق امتحانات را از دیگر اولویت‌های مهم آموزش و پرورش دانست و افزود: گزارش معاونت آموزش متوسطه نشان می‌دهد که روند تصحیح اوراق از نظر زمانی و کیفیت در وضعیت مطلوبی قرار دارد و در این بخش، از زمان بندی برنامه جلوتر هستیم.

کاظمی ثبت‌نام دانش‌آموزان را یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های آماده‌سازی سال تحصیلی دانست و گفت: تمام اتفاقات آموزش و پرورش متمرکز بر ثبت‌نام دانش‌آموزان است.

وی افزود: ثبت‌نام علاوه بر ابعاد اداری، یک موضوع اجتماعی است و آموزش و پرورش موظف است در هر دو بعد، شرایط مناسب را برای خانواده‌ها فراهم کند.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به تجربه پیش‌ثبت‌نام پایه اول با استفاده از ظرفیت فناوری اطلاعات، گفت: باید به سمتی حرکت کنیم که کل فرایند ثبت‌نام‌ها تا حد امکان به شکل مجازی انجام شود تا خانواده‌ها برای ثبت‌نام فرزندان خود با نگرانی و مراجعه‌های غیرضروری مواجه نشوند.

وی از مدیران آموزش و پرورش خواست موضوع ثبت‌نام را جدی بگیرند تا دغدغه خانواده‌ها در آستانه بازگشایی مدارس کاهش یابد.

کاظمی با اشاره به موضوع مشارکت‌های مردمی، گفت: آموزش و پرورش برای پیشبرد امور خود نیازمند مشارکت مردم است، اما این مشارکت باید در زمان و مکان مناسب و با توجه به شرایط خانواده‌ها انجام شود.

وی در ادامه بر اهمیت ثبت‌نام‌هایی که مبنای کلاس‌بندی و تعیین حضور معلمان در کلاس‌ها قرار می‌گیرد تأکید کرد و گفت: این موضوع باید با دقت دنبال شود.

وزیر آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: دانش‌آموزان میان‌پایه به‌طور معمول به پایه بعدی منتقل می‌شوند و نیازی به ثبت‌نام مجدد ندارند، مگر در موارد خاصی مانند مردودی یا انتقال.

وی، ساماندهی نیروی انسانی و فرایند صدور ابلاغ‌ها را از مؤلفه‌های مهم آماده‌سازی سال تحصیلی دانست و از عملکرد حوزه برنامه ریزی منابع انسانی در این زمینه قدردانی کرد.

کاظمی تأکید کرد: ظرفیت نیروهای حق‌التدریس و فارغ‌التحصیلان دانشگاه فرهنگیان باید در تأمین نیروی انسانی مورد استفاده قرار گیرد و نباید اجازه داد در این فرایند اختلالی ایجاد شود.

وی افزود: ساماندهی نیروی انسانی باید به گونه‌ای انجام شود که مدارس در آغاز مهرماه از نظر نیروی مورد نیاز با مشکل مواجه نباشند.

کاظمی، یکی دیگر از مؤلفه‌های مهم بازگشایی مدارس را آماده‌سازی فضاهای آموزشی عنوان کرد و گفت: حدود ۲۳۰۰ پروژه آموزشی در آستانه سال تحصیلی جدید به چرخه آموزش و پرورش اضافه خواهد شد.

وی افزود: بیش از ۱۲ هزار کلاس درس نیز آماده بهره‌برداری است و بخشی از این پروژه‌ها در آغاز سال تحصیلی با حضور رئیس‌جمهور افتتاح خواهد شد.

وزیر آموزش و پرورش همچنین بر تأمین به‌موقع کتاب‌های درسی، تجهیزات آموزشی و سایر نیازهای مدارس تأکید کرد و گفت: هیچ خللی نباید در تأمین این مؤلفه‌ها ایجاد شود؛ چرا که همه آنها مستقیماً با کیفیت آغاز سال تحصیلی ارتباط دارند.

وی با اشاره به برنامه‌های تابستانی این وزارتخانه، گفت: در تابستان، طرح حامی و برنامه‌های تقویت و جبران افت تحصیلی در دوره متوسطه دنبال می‌شود.

کاظمی افزود: این طرح‌ها با هدف جبران افت تحصیلی و تقویت یادگیری دانش‌آموزان اجرا می‌شود و باید با دقت و کیفیت مناسب به نتیجه برسد.

وی بر نقش معلمان و مجموعه آموزش و پرورش در اجرای این برنامه‌ها تأکید کرد و خواستار همراهی همه بخش‌ها برای تحقق اهداف این طرح‌ها شد.

کاظمی با قدردانی از همکاری مجلس شورای اسلامی و کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری، تعامل با مجلس را یکی از ظرفیت‌های مهم آموزش و پرورش برای پیشبرد برنامه‌ها دانست.

وی گفت: ممکن است در برخی موارد نمایندگان نیازمند توضیحات بیشتری باشند، اما آموزش و پرورش مکلف است تعامل خود با مجلس را در مسیر درست و با رویکردی سازنده ادامه دهد.

وزیر آموزش و پرورش در ادامه با اشاره به سی‌ونهمین اجلاس مدیران و رؤسای آموزش و پرورش، این رویداد را یکی از مهم‌ترین برنامه‌های پیش‌روی نظام تعلیم و تربیت دانست.

وی تأکید کرد: این اجلاس نباید صرفاً یک رویداد تشریفاتی باشد، بلکه باید بخشی از آن به تبیین دستاوردها، برنامه‌های کلان و سیاست‌های آموزش و پرورش اختصاص پیدا کند.

کاظمی افزود: باید بهترین محتوا و نگاه کارشناسی به موضوعات ارائه شود و در این همایش، گفتمان مشترک میان بخش‌های مختلف آموزش و پرورش شکل بگیرد.

وزیر آموزش و پرورش یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این وزارتخانه را نزدیک شدن صف و ستاد به یکدیگر دانست و گفت: در این اجلاس به دنبال آن هستیم که درک مشترکی از حوزه‌ها، برنامه‌ها و سیاست‌های آموزش و پرورش در سطوح مختلف شکل بگیرد.

وی افزود: با توجه به شرایط ویژه کشور، از بخش‌های مختلف دعوت شده است تا در این اجلاس حضور داشته باشند و دستاوردها و برنامه‌ها به شکل دقیق، منظم و مرتبط با یکدیگر ارائه شود.