نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت، در ادامه برنامه‌های اربعینی خود در عراق، همراه با ریاست سازمان حج و زیارت با حجت‌الاسلام والمسلمین سیداحمد صافی، متولی شرعی آستان مقدس حضرت ابوالفضل العباس (ع)، دیدار و گفت‌و‌گو کرد و از خدمات‌رسانی مردم عراق به زائران اربعین حسینی قدردانی کرد.

جوان آنلاین: از ستاد اربعین، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعبدالفتاح نواب، در این دیدار، از حماسه باشکوه مردم عراق در تشییع مرجع عالی‌قدر جهان تشیع و قائد عظیم‌الشأن شهید، حضرت آیت‌الله العظمی امام سیدعلی خامنه‌ای (قدس‌سره) و اعضای شهید خانواده ایشان در شهر‌های نجف و کربلا قدردانی کرد و گفت: این حماسه تاریخی در حافظه ملت عراق و جهان اسلام ماندگار خواهد ماند.

به گزارش ایرنا، وی افزود: دنیا از این حرکت عظیم و روحیه سلحشورانه ملت عراق در تشییع امام شهید امت شگفت‌زده شد و این مراسم، حماسه‌ای بزرگ و ماندگار بود که همچنان آثار و برکات آن در تقویت وحدت و همدلی دو ملت ایران و عراق و جهان اسلام نمایان است.

حجت‌الاسلام والمسلمین نواب همچنین از اقدامات حجت‌الاسلام والمسلمین سیداحمد صافی، متولی شرعی آستان مقدس حضرت ابوالفضل العباس (ع)، در برگزاری مراسم تشییع قائد شهید امت قدردانی کرد و به‌ویژه از اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید انقلاب از سوی ایشان و نیز حضور باشکوه علما، مراجع و شخصیت‌های برجسته دینی عراق در این مراسم، تقدیر و تشکر به‌عمل آورد.

نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت همچنین با بیان اینکه در تاریخ اسلام، تشییعی با این عظمت و شکوه در دو کشور سابقه نداشته است، اظهار کرد: این حضور باشکوه، جلوه‌ای از وحدت، همبستگی و پیوند عمیق دو ملت ایران و عراق و امت اسلامی را به تصویر کشید.

وی با بیان اینکه ملت‌های ایران و عراق از یکدیگر جداشدنی نیستند، گفت: «ایران و عراق، لایمکن‌الفراق هستند» و پیوند عمیق دو ملت، ریشه در محبت اهل‌بیت (ع)، اعتقادات مشترک و تاریخ پرافتخار آنان دارد.

نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت همچنین از میزبانی شایسته، کریمانه و خالصانه مردم سرافراز عراق از زائران اربعین حسینی قدردانی کرد و این میزبانی را جلوه‌ای از عشق و ارادت مردم عراق به حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و یکی از سرمایه‌های بزرگ جهان اسلام دانست.

گفتنی است عتبه عباسیه همه‌ساله با استقرار موکب‌ها و مراکز خدماتی خود در مبادی ورودی زائران ایرانی به عراق، مسیر پیاده‌روی نجف به کربلا و شهر کربلا، خدمات گسترده‌ای به زائران اربعین حسینی ارائه می‌دهد.