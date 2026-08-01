جوان آنلاین: یزدان خسروی شنبه در گفتوگو با خبرنگار در مرز شلمچه اظهار کرد: از ابتدای ماه صفر تاکنون حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار تردد در مرزهای شلمچه و چذابه به ثبت رسیده که نشاندهنده استقبال گسترده زائران از مرزهای استان خوزستان است.
به گزارش ایرنا، وی افزود: بیشترین زائرانی که مرزهای خوزستان را برای تردد انتخاب کردهاند، از استانهای کرمان، فارس، بوشهر و تهران بودهاند و هماکنون با آغاز موج بازگشت زائران، جابهجایی آنان با برنامهریزی قبلی و بدون مشکل در حال انجام است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای خوزستان با قدردانی از همراهی مردم این استان گفت: مهماننوازی و روحیه ولایتمداری مردم خوزستان، نقش مهمی در میزبانی شایسته از زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) داشته و زمینه خلق حماسهای ماندگار را فراهم کرده است.
خسروی با تشریح تمهیدات حملونقلی برای بازگشت زائران بیان کرد: یکهزار و ۹۵۰ دستگاه اتوبوس برای انتقال زائران از پایانههای مرزی استان به نقاط مختلف کشور پیشبینی شده که از این تعداد، یکهزار و ۵۰۰ دستگاه در مرز شلمچه و ۴۵۰ دستگاه در مرز چذابه مستقر هستند.
خسروی ادامه داد: علاوه بر ناوگان جادهای، ۱۳۲ رام قطار فوقالعاده نیز برای بازه زمانی اول تا پانزدهم مردادماه در نظر گرفته شده است.
مدیر کل راهداری و حمل نقل جادهای خوزستان افزود: همچنین ۲۱۶ دستگاه اتوبوس متعلق به صنایع و کارخانجات استان از امروز آزادسازی شده و برای خدمترسانی به زائران در مسیرهای مورد نیاز به کار گرفته شدهاند.
وی با اشاره به پیشبینی زمان اوج بازگشت زائران گفت: انتظار میرود بخش عمده زائران تا پایان فردا وارد کشور شوند، هرچند مطابق تجربه سالهای گذشته، یک موج دیگر از بازگشت نیز در روز پس از اربعین خواهیم داشت.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای خوزستان بیان کرد: با توجه به استمرار فعالیت مواکب تا ۲ روز پس از اربعین، پیشبینی میشود روند خدمترسانی و بازگشت زائران تا حدود ۱۵ یا ۱۶ مردادماه ادامه داشته باشد.
مرزهای شلمچه و چذابه در استان خوزستان مهمترین گذرگاههای زمینی تردد زائران اربعین به شمار میروند. با نزدیک شدن به اربعین حسینی، روند ورود و خروج زائران از این ۲ پایانه بهصورت روزانه افزایش مییابد.
مرز شلمچه یکی از مهمترین گذرگاههای رسمی ایران و عراق در استان خوزستان است که در ایام اربعین از مبادی اصلی تردد زائران به شمار میرود. فاصله این مرز تا اهواز حدود ۱۴۵ کیلومتر است.
مرز چذابه نیز از گذرگاههای مهم خوزستان در مرز ایران و عراق است که هر سال در ایام اربعین پذیرای شمار زیادی از زائران میشود. فاصله این مرز تا اهواز در کوتاهترین مسیر حدود ۱۴۲ کیلومتر است.