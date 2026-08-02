کد خبر: 1371971
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ - ۰۵:۲۰
تاریخ » اخبار کلی
وعده‌های صادق رهبر شهید در قالب اثری نوانتشار

«روشنای آینده» به روایت قائد امت

1 اثری که هم اینک در معرفی آن سخن می‌رود، همانگونه که بر عنوان خویش آورده است، «آینده پژوهی انقلاب اسلامی در بیان حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای (مدظله العالی)» را مورد بررسی قرار داده است
سمانه صادقی

جوان آنلاین:‌اثری که هم اینک در معرفی آن سخن می‌رود، همانگونه که بر عنوان خویش آورده است، «آینده پژوهی انقلاب اسلامی در بیان حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای (مدظله العالی)» را مورد بررسی قرار داده است. این تحقیق ازسوی موسی هلودی انجام شده و انتشارات انقلاب اسلامی، آن را به زیور طبع آراسته است. تارنمای ناشر در اشارت به مضمون و محتوای کتاب، نکات ذیل را از نظر دور نداشته است:
«کتاب حاضر به طور جامع، وعده‌های صادق رهبر معظم انقلاب در مورد آینده‌پیش روی ملت و نظام اسلامی را در خود جمع کرده است. شایان ذکر است که موفقیت یک انقلاب، زمانی قابل ارزیابی است که دانسته شود آیا به اهداف خود رسیده است یا نه؟ بر این اساس است که بخش اول کتاب به بررسی آرمان‌ها و اهداف انقلاب اسلامی اختصاص یافته است. باید دانست، پیش‌بینی‌های معظم‌له نسبت به آینده درخشان کشور، بر اساس بررسی‌های جامعی است که ایشان انجام داده‌اند و مبتنی بر ظرفیت‌هایی است که در اختیار نظام اسلامی قرار دارد. بخش دوم این اثر، ظرفیت‌ها و امکاناتی را معرفی می‌کند که بر پایه‌آن، دستیابی به آینده‌ای نورانی و متعالی ممکن خواهد بود. اگرچه یکی از ظرفیت‌های نظام اسلامی، نیرو‌های مؤمن هستند که به برکت ایمان و استقامت ایشان، سنت‌های الهی نیز به کمک می‌آیند و نوید آینده‌ای درخشان را می‌دهند، اما به خاطر وجود موانعی بیرونی و درونی، اینگونه نیست که آینده‌روشن انقلاب خودبه‌خود به وجود آید، بلکه در این زمینه مسئولیت‌هایی متوجه کارگزاران نظام و اقشار و خواص و آحاد مردم است. در بخش سوم و چهارم این اثر، به بررسی موانع درونی و بیرونی و همچنین مسئولیت‌ها و وظایف هر جریان و فرد در این فرایند پرداخته شده است. بخش پنجم کتاب نیز حاوی وعده‌ها و پیش‌بینی‌هایی است که در سالیان مختلف ازسوی رهبر معظم انقلاب بیان شده است. یکی از اهداف دشمنان در جنگ نرم علیه این نظام، تبدیل کردن امید و روشن بودن آینده که باعث شوق مردم برای تلاش و مجاهدت می‌شود، به تیره‌و‌تار کردن فضا و کاهش انگیزه است. دشمن به‌دنبال آن است که ملت ایران اعتمادبه‌نفس خویش را از دست بدهد تا دچار یأس و ناامیدی شده و نتوانند قدرتمند شود. در بخشی از بیانات رهبر انقلاب اسلامی که در این اثر مورد استناد قرار گرفته، چنین می‌خوانیم (می‌خواهند) باور‌های این مردم را عوض کنند؛ هدف جنگ نرم، تغییر باورهاست. باور‌ها مثل چه چیزهایی؟ باور به آینده امید به آینده، اینکه ما بالأخره اینجور خواهیم شد، این خواهیم شد، اینها خیلی مهم است. بنده بنشینم به مخاطب- که قبول هم می‌کنند- بگویم شما باید کاری کنید که ۵۰ سال دیگر، ۴۰ سال دیگر، هرکس بخواهد به پیشرفت‌های علمی دست اول دست پیدا کند، ناچار باشد زبان فارسی یاد بگیرد؛ این یک آینده است، یک آینده مشعشع است؛ این را جوان قبول می‌کند، می‌پذیرد، فکر می‌کند این کار شدنی است که واقعاً شدنی است، قطعاً شدنی است، (می‌خواهند) این باور به آینده را تغییر بدهند؛ (که) آقا فایده ندارد، آقا بیخودی حرکت می‌کنید. پس تغییر باورها، از جمله باور به آینده است و به تبع آن از دست رفتن امید است....»

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: امام خامنه ای ، کتاب ، انقلاب
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

برنامه مرحله نهایی لیگ ملت‌های والیبال ۲۰۲۶

هنگام شهادت پشت میز خدمت بود

آنها که پلیس را بستند و سوزاندند مجازات شدند

قرعه‌کشی بیست‌وششمین دوره رقابت‌های لیگ برتر فوتبال/ زمان دربی مشخص شد

جنایت‌کاران حادثۀ تروریستی ملک‌شهر اصفهان اعدام شدند

از اول صفر بیش از ۷۰۰ هزار زائر حسینی وارد عراق شدند

نتانیاهو: با ترامپ درباره ایران اتفاق نظر داریم

بدون شرح

از «هَلْ مِنْ ناصِرٍ» تا «اُمَّةً واحِدَةً»

نقشه ایرانی جنگ و مذاکره

هدف بزرگ دشمن تغییر نقشه خاورمیانه و ایجاد اسرائیل بزرگ است

 آخر جنگ چه خواهد شد؟!

‌خروج ۲ میلیون زائر از مرز‌های زمینی اربعین/ افزایش بازگشت زائران

بازار انرژی دنیا در آستانه تاریکی مطلق

جنگ ترامپ را می‌خورد!

خنجر یمنی از روبه‌رو!

جنگ با ایران جنگی پرهزینه، بی‌ثمر و بزدلانه است

عربستان سیبل انتقام عراق هم شد

اطلاعیه سپاه در خصوص حمله به پایگاه هوایی آمریکا در علی السالم کویت

زائر اربعین باید با صبر و تواضع به میزبان خود احترام بگذارد 

جان مرشایمر: در تمام اهدافمان در برابر ایران شکست خوردیم!

مرحله جدید کالابرگ کلید خورد/فراخوان وزارت‌رفاه برای اتصال فروشگاه‌ها به سامانه ملی

هشدار عراقچی به بلغارستان؛ مشارکت در تجاوز نظامی علیه ایران، مسئولیت‌آور است

شهادت سه نفر از پاسداران سرافراز زنجان

زائران پیش از سفر اربعین دل خود را برای این دیدار آماده کنند

اربعین مصداق قدرت نرم است

اخلال یک‌چهارمی نفت جهان

جنگ روانی تنگه‌ها!

بخشش قاتل به احترام اربعین

یازدهمین دوره مسابقات رباتیک دانش آموزی کشور

خواهرم فرمانده جهادی و اهل خدمت بی‌منت بود 

انهدام کامل سه فروند هواپیمای اف ۳۵ و ورود خسارت سنگین به سه فروند دیگر در الازرق اردن

دستور عارف برای تدوین برنامه راهبردی دو سال آینده دولت

تشییع شهید کاظمی ادای احترام به قهرمانی است که بر عهد خود با میهن ایستاد

آتش‌بس فرصت ما شد نه امریکا

بازتاب روزنامه جوان ۷ مرداد در شبکه خبر

دام جنگ

یک فروند پهپاد متخاصم در بندر امام خمینی منهدم شد

سه نفتکش متخلف مورد اصابت قرار گرفت و متوقف شد

شکار ۵۰ ریپر در آسمان و زمین/ پهپاد اروپایی در دام تیپ ۴۸ فتح نزسا

شهادت دست کم ۲۰ نیروی حشد الشعبی در تجاوز آمریکا و عربستان به عراق

سناریو‌های پیش روی ترامپ 

سکوت غیرمسئولانه مقابل «قرار» سمی 

دارایی ایران را بگیرید پشت تنگه می‌مانید

گفتگوی تلفنی عراقچی و وزیر امور خارجه اوکراین

یک‌بار سفر باید تا پخته شود خامی!

توافق ایران و عراق برای روان‌سازی سفر‌های زیارتی

الگوی وحدت‌آفرین در ادراک سیاست خارجی

نسخه جدید قبوض گاز با رویکرد مدیریت مصرف رونمایی می‌شود

کشور‌هایی که در کمک به متجاوز دخالت دارند، رفتار خود را اصلاح نکنند، پاسخ سخت دریافت می‌کنند

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
تغییر رویه دشمن در ترور از شیخ فضل‌الله تا مصباح یزدی
خرید قسطی اولش خنده و آخرش گریه است!
فوتبال و آن «بالا»!
راهبرد غافلگیری با نسل جدید پهپاد‌ها
جنجال پزشکان تقلبی در صنعت زیبایی 
یهودی‌ها در ادبیات داستانی اروپا؛ از شکسپیر تا دیکنز
گفت‌وگو با خواهر یکی از شهدای جنگ رمضان/ خواهرم فرمانده جهادی و اهل خدمت بی‌منت بود 
جزئیات شکنجه‌هایم فراتر از آن است که در بیان بگنجد!
گزارش «جوان» از قوانین سخت‌گیرانه ۶ قاره در برابر یورش به پاسگاه‌های پلیس
تحلیل ابعاد پیام رهبر انقلاب به حزب‌الله/ مقاومت نقشه راه آینده غرب آسیا
گفت‌و‌گو اختصاصی با همسر فرمانده شهید حزب‌الله لبنان/ هر شبش شب قدر بود
سرمقاله دکتر عبدالله گنجی/ الگوی وحدت‌آفرین در ادراک سیاست خارجی
یازدهمین دوره مسابقات رباتیک دانش آموزی کشور
بازتاب روزنامه جوان ۷ مرداد در شبکه خبر
به استقبال لیگ برتر فوتبال/ شروع فصل حرص و جوش! 
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار