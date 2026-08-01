مهران مدیری که با سریال «مرد سه هزارچهره» به تلویزیون بازگشته است، بار دیگر نقش مسعود شصتچی را که شخصیت اصلی سریال است، ایفا می‌کند. به تازگی تصویری از گریم جدید این شخصیت منتشر شده است.

جوان آنلاین: به نقل از سیمافیلم، مهران مدیری، کارگردان و بازیگر تلویزیون که پیش‌تر مجموعه‌های «پاورچین»، «شب‌های برره»، «باغ مظفر»، «مرد هزارچهره» و «مرد دو هزارچهره» را ساخته است، این بار با سریال «مرد سه هزارچهره» راهی تلویزیون می‌شود.

به گزارش ایسنا، این مجموعه طنز که توسط مرکز سیمافیلم سفارش داده شده، با تهیه‌کنندگی جواد فرحانی تولید می‌شود و مهران مدیری در آن نقش خاطره‌انگیز مسعود شصتچی را دوباره بازی می‌کند.

داستان سریال درباره‌ی مسعود شصتچی است که می‌کوشد با استخدام در یک اداره، کمک‌خرج پدرش باشد، اما مانند همیشه، ماجرا‌های غیرمنتظره و اتفاقاتی طنزآمیز او را وارد مسیر‌های تازه‌ای می‌کند.

به گفته عوامل تولید، «مرد سه هزارچهره» در راستای سیاست مرکز سیمافیلم برای احیای مجموعه‌های موفق و خاطره‌انگیز تلویزیون ساخته شده و تلاش دارد با بازگرداندن یکی از شخصیت‌های محبوب طنز، مخاطبان را مجدداً با این قالب همراه کند.