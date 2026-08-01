جوان آنلاین: سردار سرتیپ علی اکبر جاویدان، روز شنبه دهم مرداد در حاشیه بازدید از مرزهای خسروی و منذریه در کشور عراق در گفتوگو با خبرنگار، با تاکید براینکه امنیت کامل در مرزهای کشور برقرار است، گفت: در هفت مرزی که زوار تردد میکنند، تاکنون هیچگونه مشکل امنیتی به وجود نیامده و تردد زائرین در نهایت امنیت و آرامش در حال انجام است.
وی با اشاره به سرعت خروج زوار از مرزها، گفت: در حال حاضر توقف زائرین در پشت گیتها به کمتر از سه تا چهار ثانیه رسیده و کمترین معطلی را شاهد هستیم.
فرمانده مرزبانی فراجا به آمار تردد زوار نیز اشاره و تصریح کرد: تاکنون حدود یک میلیون و ۸۴۰ هزار زائر از مرزهای کشور خارج شدهاند و حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار زائر نیز برگشتهاند که نشان میدهد خروج و ورود زوار در حال رسیدن به یک تعادل است.
جاویدان تاکید کرد: از همه زوار میخواهیم که سفرهای خود را مدیریت کنند و در برگشت به کشور نیز با آرامش و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی به سفر خود ادامه دهند تا خدایی نکرده دچار حادثه نشوند.