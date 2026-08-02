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تاریخ انتشار: ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ - ۰۳:۴۰
ايران » ايران

شهرداری تخصصی تحولی در احیای بافت تاریخی گرگان

جوان آنلاین: رئیس کمیسیون گردشگری، سرمایه‌گذاری و بافت تاریخی شورای اسلامی شهر گرگان، با اعلام خبر راه‌اندازی نخستین «شهرداری تخصصی بافت تاریخی» در پهنه ۱۵۶ هکتاری این شهر، از گره‌گشایی کم‌هزینه ترافیکی در محور‌های شرقی، تغییر ریل مالی شهرداری به سمت درآمد‌های پایدار و کلید خوردن اصلاحات ساختاری در ساماندهی نیروی انسانی خبر داد. 
علی‌اکبر بصیرنیا، رئیس کمیسیون گردشگری، سرمایه‌گذاری و بافت تاریخی شورای اسلامی شهر گرگان، با تشریح جزئیات اقدامات تحولی مدیریت شهری، از راه‌اندازی قریب‌الوقوع شهرداری تخصصی بافت تاریخی گرگان با ساختاری کاملاً مستقل خبر داد و گفت: برای نخستین‌بار، این مجموعه با تمرکز ویژه بر حفاظت، احیا و توسعه گردشگری تأسیس می‌شود، تا ظرفیت‌های ارزشمند پهنه ۱۵۶ هکتاری بافت تاریخی گرگان به‌صورت هدفمند فعال شوند. 
وی با اشاره به نقش هویت‌بخش بافت تاریخی افزود: رونق این منطقه، علاوه بر صیانت از میراث و هویت فرهنگی شهر، تأثیر مستقیمی بر افزایش ماندگاری گردشگران، رونق چرخه اقتصاد شهری و ایجاد اشتغال پایدار خواهد داشت. 
رئیس کمیسیون گردشگری شورای شهر گرگان، پروژه بازگشایی محور طبیعت به جرجان ۲۶ و نصرآباد را یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های تملک و بازگشایی معابر طی سال‌های اخیر دانست و تصریح کرد: این طرح حائز اهمیت، با حمایت همه‌جانبه اعضای شورا به بار نشسته و توانسته است گره ترافیکی شرق گرگان را با هزینه‌ای به‌مراتب کمتر از احداث زیرگذر برطرف کند. 
بصیرنیا همچنین به تعیین زمانبندی دقیق برای بهره‌برداری از مسیر بلوار طبیعت به نصرآباد و افتتاح خیابان ارتش اشاره کرد و روانسازی تردد شهروندان را از دستاورد‌های عملیاتی این حوزه‌ها برشمرد. 
عضو شورای اسلامی شهر گرگان بر لزوم احداث بازارچه‌های گردشگری در مناطق محور نظیر هزارپیچ و ناهارخوران تأکید کرد و یادآور شد: با وجود حضور هزاران هنرمند برجسته صنایع‌دستی در گرگان، این شهر هنوز از داشتن یک بازارچه دائمی محروم است. ایجاد این مجموعه تخصصی، نه تنها حمایت مستقیمی از جامعه هنرمندان محسوب می‌شود، بلکه محرک پویایی اقتصادی منطقه خواهد بود. 
وی در این راستا خواهان تسریع در تحقق این مطالبات شهری از طریق هم‌افزایی شهرداری، استانداری، فرمانداری و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط شد. 

 انتقال از تراکم‌فروشی به درآمد‌های پایدار
بصیرنیا با تأکید بر لزوم تجدیدنظر در منابع درآمدی مدیریت شهری گفت: آینده درآمد‌های شهرداری گرگان باید بر پایه مدل‌های جدید سرمایه‌گذاری و پایدارسازی مالی استوار شود تا وابستگی ساختار شهری به درآمد‌های متزلزل ناشی از ساخت‌وساز کاهش یابد. در همین راستا، ارتقای اداره سرمایه‌گذاری به معاونت یا سازمانی مستقل، امری حیاتی است. 
وی درباره آخرین وضعیت طرح‌های سرمایه‌گذاری افزود: با رفع موانع اجرایی پروژه‌های بلندمرتبه‌سازی و دهکده گردشگری هزارپیچ، امیدواریم دهکده گردشگری هزارپیچ تا روز جهانی گردشگری آماده بهره‌برداری رسمی شود. 
رئیس کمیسیون گردشگری شورای شهر گرگان در بخش دیگری از سخنان خود به مطالبات بدنه شهرداری پرداخت و خواستار بررسی سریع تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی، تدوین نظام عادلانه حقوق و دستمزد و اجرای هوشمندانه «برنامه جانشین‌پروری» شد. 
وی خاطرنشان کرد: تربیت مدیران آینده، برای جلوگیری از خلل در اداره مجموعه پس از بازنشستگی نیرو‌های فعلی الزامی است.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: گردشگری ، گلستان ، سرمایه گذاری
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