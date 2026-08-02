«شلمچه و چذابه» حماسه اربعین در مسیر پیوند ارادت

جوان آنلاین:در حالی که خورشید خوزستان با تمام توان بر خاک این استان میتابد و گرمای طاقتفرسا، آزمونی دشوار برای جسم است، مرزهای شلمچه و چذابه گواهی بر یک عشق بیکران هستند. در میانه شرایط ویژه منطقهای و با وجود چالشهای امنیتی، موج عظیم زائران با دلی لبریز از ارادت، از گذرگاههای استان عبور میکنند تا به مقصد کربلای معلی برسند. این حضور میلیونی، تجلی پیوند عمیق میان ایمان و اراده است که در برابر سختیهای مسیر و شرایط آبوهوایی، استوارتر از همیشه مینماید. خوزستان در این روزها، به دروازهای معنوی برای عبور از مرزهای مادی به سوی معنا تبدیل شده است. در این میان، همافزایی بینظیر میان دستگاههای اجرایی، خادمان و مردم، تصویری از یک حماسه ملی و مذهبی را ترسیم میکند که پاسخ قاطعی به تمام چالشها و تهدیدهای پیش روست.
در امتداد مرزهای خوزستان، شکوه اربعین با رنگ و بوی آیینی خاص خود جلوهگری میکند. موکبهای امتداد یافته در جادهها، با چادرهای سیاه و پرچمهای سرخ، آغوش خود را به روی زائران گشودهاند. بوی نان تازه، چای داغ و صدای نوحه، فضای این خاک را به بهشتی از خدمت بدل کرده است. مردم خوزستان با ایثار و آمادگی تمام، آماده میزبانی از این حماسه بزرگ هستند. از پایانههای مرزی تا کوچکترین موکبهای روستایی، همه در پی آنند که این سفر معنوی را با آرامش و سربلندی برای رهگذران تسهیل کنند.
مدیریت میلیونی در گذرگاههای مرزی
در روزهایی که دمای هوا در جنوب کشور به مرزهای بحرانی میرسد، مدیریت یک حرکت میلیونی، بیش از یک کار اداری، به یک مأموریت جهادی تبدیل میشود. آمارها نشان میدهد که استان خوزستان نه تنها یک گذرگاه، بلکه قلب تپنده تردد زائران اربعین است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای خوزستان، با نگاهی به حجم بالای تردد، از ثبت بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار تردد زائر از پایانههای مرزی چذابه و شلمچه خبر داد.
یزدان خسروی در تحلیل این وضعیت اظهار داشت که این آمار، نشاندهنده جایگاه محوری و استراتژیک خوزستان در میزبانی از زائران است.
او تأکید کرد که با وجود گرمای طاقتفرسای تابستان و ملاحظات ناشی از شرایط خاص منطقه، تمامی امکانات و نیروهای راهداری برای خدمترسانی در محورهای منتهی به مرز و پایانهها بسیج شدهاند تا روند تردد به صورت مستمر و ایمن پایش شود. همچنین از زائران خواست تا برای تجربه سفری روان، از سامانه ۱۴۱ برای بررسی وضعیت مسیرها استفاده کنند.
در همین راستا، ابعاد امنیتی و انتظامی این حرکت عظیم نیز بسیار حائز اهمیت است. ولیالله حیاتی، معاون امنیتی و انتظامی استاندار خوزستان، با ارائه آمارهای دقیق، از اهمیت استراتژیک مرزهای استان گفت: «تاکنون ۴۱ درصد از کل زائران ایرانی از مرزهای خوزستان عبور کردهاند که این رقم، نشاندهنده اعتماد بالای مردم به زیرساختهای این استان است.»
وی همچنین اشاره کرد که ۳۳ درصد از زائران غیرایرانی نیز از این مسیرها عبور کردهاند.
حیاتی با اشاره به موج بازگشت زائران، هشدار داد که دستگاههای اجرایی باید برای مدیریت افزایش حجم تردد در روزهای پیشرو آمادگی مضاعف داشته باشند. یکی از نکات کلیدی مطرح شده از سوی وی، نیاز مبرم به احداث پایانه مسافری ویژه در مرز شلمچه برای مدیریت بهتر اتوبوسها و تاکسیها بود، تا از ازدحام و اختلال در خدمات جلوگیری شود.
در مرز چذابه نیز، مدیریت با نگاهی آیندهنگرانه در حال انجام است. عبدالرضا سعیدینیا، رئیس قرارگاه اربعین مرز چذابه، با اعلام اینکه موج اصلی سفر آغاز شده و به زودی به اوج خود میرسد، از آمادگی کامل تمامی دستگاههای اجرایی خبر داد.
وی تأکید میکند: «خدمات در این مرز تا پنج روز پس از بیستم صفر نیز ادامه خواهد یافت، تا هیچ زائری در مسیر بازگشت با مشکل مواجه نشود.» او از راهاندازی ترمینال بازگشت زائران بر اساس برنامهریزی دقیق برای انتقال سریع زائران به مرکز استان خبر داد.
هنر و امنیت در خدمت زائران
آنچه این مسیر را از یک سفر معمولی متمایز میکند، حضور روح معنویت و هنر در بطن این حرکت است. در میان مشغلههای اجرایی، هنرمندان نیز نقش خود را در این کاروان بزرگ یافتهاند. حامد ترابینهاد، کارگردان نمایش خیابانی «ساعت حرکت» که از استان آذربایجان شرقی به این عرصه آمده است، با نگاهی پژوهشگرانه به این فضا، از تفاوت میان جشنوارههای هنری و سوگواره ملی تئاتر میدانی سخن گفت: «در جشنوارهها هدف رقابت است، اما در اینجا هدف اصلی، خدمت فرهنگی و هنری به زائران اباعبدالله الحسین (ع) است.»
او ادامه داد: «سال گذشته تجربه اجرای نمایش در این فضا، تأثیر عمیقی بر ما گذاشته و این بار با وجود سختی مسیر و گرمای خوزستان، برای دومین بار حضور یافتهایم تا وظیفه معنوی خود را انجام دهیم.»
او تأکید کرد که حضور هنرمند در این مسیر، بیش از آن که یک فعالیت حرفهای باشد، یک تکلیف فرهنگی است.
در لایه امنیتی، مدیریت این حجم از جمعیت در شرایط حساس، نیازمند اقتدار و نظم است. جانشین فرمانده کل انتظامی کشور، در دیدار با مقامات عراقی، از توانمندی خادمان و نیروهای امنیتی قدردانی کرد.
سردار قاسم رضایی گفت: «خدمت به زائران، انتخابی است که نشان از جایگاه والای این افراد در دستگاه سیدالشهدا دارد. رضایتی که در چهره زائران هنگام بازگشت دیده میشود، تیری بر قلب دشمنان است. آنها میدانند که عملکرد درخشان شما برایشان غیرقابل تحمل است.»
وی همچنین با تأکید بر اینکه این مراسم یک «کنگره عظیم جهانی اسلام» است، از هماهنگیهای میان دو کشور در مرزها و کربلا و نجف ابراز خرسندی کرد.
زیرساختهای حملونقل و همدلی دو ملت
در بخش حملونقل، تلاشها برای روانسازی حرکت زائران، در سطوح مختلف شهری و بینشهری در جریان است. فواد غزیعلی، معاون حملونقل راهداری خوزستان، از اقدامات ملموس برای تسهیل جابهجاییها خبر داد و گفت: «از ساعت ۵ بعدازظهر هر روز، چهار دستگاه اتوبوس رایگان در پایانه مسافربری سیاحت اهواز مستقر میشوند، تا زائرانی که قصد تشرف به کربلای معلی از طریق مرز چذابه را دارند، بدون هزینه و با آسایش به مرز منتقل شوند. همچنین ۴۵۰ دستگاه اتوبوس برای مدیریت بازگشت زائران پیشبینی شده است.»
علاوه بر حملونقل جادهای، شبکه ریلی نیز در این حماسه نقشآفرینی میکند. طبق گزارش اداره کل راهآهن جنوب، اجرای ۲۸۱ رام قطار در مسیرهای رفت و برگشت، بخش بزرگی از ظرفیت جابهجایی را پوشش داده است که این امر نشاندهنده هماهنگی میان بخشهای مختلف برای کاهش فشار از روی جادههاست.
در نهایت، نبض اصلی این حماسه در موکبهای مشترک ایران و عراق میتپد. سید محمدرضا موالیزاده، استاندار خوزستان، با تأکید بر این موضوع گفت: «عشق به حضرت اباعبدالله الحسین، پیونددهنده دو ملت ایران و عراق است.» وی بر این باور است که برپایی موکبهای مشترک، نماد عینی همدلی و همگرایی است که میتواند روابط دوجانبه را در تمامی سطوح تقویت کند. خوزستان در این ایام، نه تنها با مدیریت ترافیک و خدمات، بلکه با نمایش این همگرایی ملی و بینالمللی، الگویی از مدیریت بحران و عشق در جهان ارائه میدهد.