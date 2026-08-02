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تاریخ انتشار: ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ - ۰۰:۴۰
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فناوری پلاسما، درمان نوین زخم‌های دیابتی سمنان

1 با افتتاح نخستین بخش تخصصی پلاسما درمانی در بیمارستان ۱۵ خرداد مهدی‌شهر، دوران سفر‌های پرمشقت و پرهزینه بیماران مبتلا به زخم‌های مزمن و دیابتی در استان سمنان به پایان رسید
محمدرضا سوری

جوان آنلاین: با افتتاح نخستین بخش تخصصی پلاسما درمانی در بیمارستان ۱۵ خرداد مهدی‌شهر، دوران سفر‌های پرمشقت و پرهزینه بیماران مبتلا به زخم‌های مزمن و دیابتی در استان سمنان به پایان رسید. پیش از این، نبود زیرساخت‌های درمانی پیشرفته در استان، بیماران را ناگزیر می‌کرد تا برای دسترسی به روش‌های نوین التیام زخم، از مسیر‌های طولانی و پرهزینه به سمت مراکز درمانی پایتخت یا مشهد حرکت کنند. وضعیتی که به دلیل حساسیت شرایط جسمانی این بیماران و نیاز به درمان‌های سریع و تخصصی، فشار مضاعفی بر آنها وارد می‌کرد. اکنون با ورود فناوری نوین پلاسما درمانی به استان، علاوه بر ارتقای سطح خدمات سلامت و دسترسی به تکنولوژی‌های روز دنیا، امکان درمان زخم‌های عمیق، سوختگی و دیابتی در کمترین زمان ممکن و با کاهش بار هزینه‌های درمانی و زمانی فراهم شده است تا سمنان گام بلندی در جهت خودکفایی در خدمات درمانی تخصصی بردارد. 
 
سمنان از جمله استان‌های کشور به شمار می‌رود که در زمینه زیرساخت‌های درمانی، در لیست برترین‌ها قرار دارد. 
آمار‌ها نشان می‌دهد، در حال حاضر مراکز درمانی آن از نظر فضای فیزیکی، تجهیزات پزشکی، بودجه، نیروی پرستاری و کادر پیراپزشکی دارای شرایط مطلوبی است. 
همچنین وجود ۳۱ بیمارستان و مرکز درمانی با تخصص‌های مختلف موجب شده مردم استان برای روند درمان خود تنها در موارد نادری به سایر استان‌ها سفر کنند. 
این در حالی است که در سال‌های اخیر نوسازی مراکز درمانی و امکانات مورد نیاز از جمله به کارگیری پزشکان متخصص در مراکز درمانی این استان به صورت ویژه در دستور کار مسئولان استانی و درمانی قرار گرفته است. 

 توسعه خدمات درمانی با فناوری نوین
از آنجا که در سال‌های اخیر روش‌های درمانی سنتی که هم هزینه‌بر بودند و هم روند درمان را طولانی‌تر می‌کردند، جای خود را به روش‌های نوین داده‌اند، بنابراین مراکز درمانی استان سمنان نیز از این مقوله مهم جا نمانده و در سال‌های اخیر استفاده از امکانات درمانی جدید را در دستور کار خود قرار داده‌اند. 
دکتر علی رشیدی‌پور، رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان، با اشاره به افتتاح نخستین بخش پلاسما درمانی استان سمنان در بیمارستان ۱۵ خرداد مهدی‌شهر می‌گوید: «بخش پلاسما درمانی با بهره‌گیری از فناوری پیشرفته، ظرفیت جدیدی برای درمان بیماران مبتلا به زخم‌های حاد و مزمن در استان ایجاد کرده و می‌تواند به عنوان یک مرکز تخصصی، خدمات مورد نیاز بیماران سراسر استان را ارائه دهد.»
وی می‌افزاید: «این دستگاه با بهره‌گیری از فناوری پیشرفته پلاسما، در درمان انواع زخم‌های حاد و مزمن از جمله زخم‌های سوختگی، زخم‌های دیابتی، زخم بستر و زخم‌های عفونی کاربرد دارد و با تسریع روند ترمیم زخم، به بهبود شرایط بیماران کمک می‌کند.»
این دستگاه که برای آن ۲۰ میلیارد ریال هزینه شده است، از سوی شرکت توسعه فناوری پلاسما به این بیمارستان اهدا شده و نقش مهمی در توسعه زیرساخت‌های سلامت و ارتقای کیفیت خدمات درمانی دارد. 
دکتر رشیدی در توضیح این روش از درمان می‌گوید: «پلاسما درمانی یکی از فناوری‌های نوین پزشکی است که با استفاده از پلاسمای سرد اتمسفری، فرآیند ترمیم بافت را تسریع می‌کند.»
وی ادامه می‌دهد: «در این روش، بدون ایجاد آسیب حرارتی به پوست، گونه‌های فعال اکسیژن و نیتروژن تولید می‌شود که با کاهش بار میکروبی، مهار التهاب و تحریک بازسازی سلول‌ها، به بهبود زخم کمک می‌کند.»
به گفته کارشناسان، یکی از مزایایی که استفاده از این دستگاه برای بیماران دارد، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین پزشکی و فراهم شدن دسترسی بیماران استان به خدمات پیشرفته درمان زخم است، چراکه علاوه بر ارتقای کیفیت درمان، می‌تواند نیاز به مراجعه بیماران به مراکز درمانی خارج از استان را کاهش دهد. 
ایجاد این امکانات در حالی است که سالانه میلیون‌ها نفر مسافر از این استان تردد می‌کنند که در صورت بروز حوادث رانندگی، امدادرسانی به مسافران و مجروحین حوادث رانندگی نیازمند امکانات متنوع کارآمد است و می‌طلبد تا در این راستا گام‌های اساسی برداشته شود.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: بیمار ، سلامت ، درمان
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