جوان آنلاین: رویترز میگوید، بزرگترین تولیدکنندگان نفت آمریکا هشدار میدهد، جنگ ایران ادامه پیدا کند، قیمت سوخت بالا میماند و بالاتر هم میرود.
شب گذشته آمار ذخایر راهبردی آمریکا که برای کنترل شوکهای نفتی ایجاد شده است، منتشر شد؛ این ذخایر تنها ۷ میلیون بشکه با کف عملیاتی فاصله دارند؛ همان سطحی از اردیبهشت ماه تاکنون بارها مدیرعامل همین شرکتهای نفتی در مورد کمبود آن هشدار دادهاند.
درحالیکه قیمت بنزین در آمریکا هفته گذشته باز هم از ۴ دلار عبور کرد، میدران عامل شرکتهای اکسون موبیل و شورون میگویند، برای تامین نفت خام باید تردد تنگه هرمز ازسرگرفته شود واگرنه از پاییز به بعد فرآوردههای نفتی گرانتر خواهد شد.
گرانی سوخت یعنی افزایش قیمت بنزین و به نوشته رویترز این برای ترامپ در آستانه انتخابات میاندورهای کنگره، یک چالش سیاسیست.