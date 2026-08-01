جوان آنلاین: محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، روز سه شنبه ( ۶ مرداد) در جلسه شورای هماهنگی مجلس _که پیش از این بخشی از سخنرانی او منتشر شد _ ضمن ارائه جزئیاتی از ساعات آغازین جنگ رمضان و تصمیم گیری در خصوص نحوه اعلام شهادت رهبر معظم انقلاب گفت: ما چهار جبهه داریم که این چهار جبهه باید همراه هم کار کنند. دوستان این جبهه ها را از یکدیگر جدا نکنید. جدا کردن این جبهه ها از یکدیگر یعنی تضعیف ایران؛ میدان نظامی، میدان دیپلماسی، میدان خدمت و میدان خیابان.

به گزارش ایسنا، وی در ادامه اظهار کرد: در تاریخ ۹ اسفندی که جنگ رمضان آغاز شد، از همان لحظه‌ای که این اتفاق افتاد، شهادت آقا قطعی شد، شاید یک ساعت بعد بمباران که ما متوجه شدیم، دنبال کار افتادیم و تا توانستیم سران قوا و شهید لاریجانی را جمع کنیم ساعت هشت شب شد.