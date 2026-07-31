تنبیه متجاوز عملیاتی شد

جوان آنلاین: در پی حملات وحشیانه ارتش تروریستی امریکا به منازل مسکونی غیرنظامیان در جزیره قشم، موج تازهای از واکنشهای سیاسی و نظامی علیه این تجاوز شکل گرفت؛ واکنشهایی که از یکسو این اقدام را ادامه زنجیره جنایات واشینگتن علیه مردم ایران توصیف کرده و از سوی دیگر بر تغییر معادله «بزن و دررو» برای امریکا تأکید کرد. رئیس مجلس شورای اسلامی، در واکنش به حمله تروریستی امریکا به منازل مسکونی غیرنظامیان در جزیره قشم، این اقدام را ادامه جنایات پیشین واشینگتن در میناب و لامرد دانست و تأکید کرد امریکاییها عادت کردهاند شکستها و ضربههای میدان نبرد را با ریختن خون بیگناهان جبران کنند و برای این اقدامات تاوان خواهند داد. همچنین فرمانده قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا (ص)، با اشاره به تغییر معادلات منطقه تصریح کرد: «امریکاییها و مزدورانشان امروز تا اعماق جان دریافتند که تابوتهایشان جزو تجهیزاتشان در منطقه است»؛ پیامی که نشان میدهد پاسخ ایران صرفاً محدود به محکومیت سیاسی نبوده و در میدان دنبال میشود.
همزمان با هشدار مقامات کشورمان درباره تبعات این تجاوز، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در چارچوب عملیاتهای «نصر۲» و «صاعقه»، حملات تازهای را علیه مراکز و پایگاههای امریکا در منطقه عملیاتی کردند.
قالیباف: تاوان خواهند داد
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در واکنش به جنایت اخیر ایالات متحده امریکا در جزیره قشم، با انتشار پیامی نوشت: «ایالات متحده هر روز دست خود را به جنایت جدیدی آلوده میکند؛ حمله تروریستی به منازل مسکونی غیرنظامیان در جزیره قشم، ادامه جنایت در میناب و لامرد است. امریکاییها عادت کردهاند که سیلیهایی را که در میدان نبرد میخورند با ریختن خون بیگناهان جبران کنند. تاوان خواهند داد.»
تابوتها جزئی از تجهیزات ارتش امریکا شده است
سرلشکر خلبان علی عبداللهی، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا (ص)، در پیامی با اشاره به تحولات اخیر منطقه، خطاب به امریکا و نیروهای همسو با آن اعلام کرد: «امریکاییها و مزدورانشان، امروز تا اعماق جان دریافتند که تابوتهایشان جزئی از تجهیزاتشان در منطقه است.» وی با یادآوری این نکته که دوران حمله بدون پاسخ به پایان رسیده است، افزود: «آن پیر، مراد و رهبر شهید فرموده بودند دوران بزن و دررو تمام شده است.»
۳ فروند اف۳۵ امریکا منهدم شد
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، اما در پاسخ به عملیات تجاوزکارانه امریکا در اطلاعیه شماره ۵۵ خود از حمله موشکی نیروی هوافضای سپاه به پایگاه هوایی الازرق در اردن خبر داد. در این اطلاعیه خطاب به مردم شریف و فهیم اردن آمده است: «همراهی و همکاری صمیمانه شما، بهویژه مواضع صریح گروههایی از نخبگان اردن، عرصه را بر دشمن تنگ و آنها را مستاصل کرده است. سحرگاه امروز دشمن امریکایی عاجزانه از رویارویی جوانمردانه نظامی، با استفاده از پایگاههای اشغالی در کشور شما و حمله هوایی به دو خانه مسکونی با بمبهای سنگرشکن خود، دو خانه ساده مردم محلی در جزیره قشم را هدف قرار داد که پدر، مادر و یک فرزند خانواده شهید و دو کودک دیگر مجروح شدند. در پاسخ به این جنایت و کمک به شما برای رهایی سرزمین اسلامی اردن از نکبت اشغالگران امریکایی، صبح امروز رزمندگان نیروی هوافضای سپاه با حمله به رمپ استقرار و سوله تعمیراتی جنگندههای اف۳۵ دشمن امریکایی در پایگاه هوایی الازرق با چندین فروند موشک بالستیک، سه فروند هواپیمای اف۳۵ را به کلی تخریب و به سه فروند دیگر خسارت سنگینی وارد کردند. در این حمله همچنین چند افسر و کادر فنی و تعمیراتی دشمن نیز به هلاکت رسیدند. منطقه ما جای ارتش کودککش که اینگونه با قساوت خانوادههای بیگناه را نیمهشب در خواب به خاک و خون میکشد، نیست. مبارزه ما و شما تا اخراج آخرین اشغالگر امریکایی از سرزمینهای اسلامی ادامه خواهد یافت.»
هشدار سپاه به حامیان متجاوز
پیش از این روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز پنجشنبه در اطلاعیه شماره ۵۴ خود هشدار داده بود کشورهایی که در کمک به متجاوز دخالت دارند، اگر رفتار خود را اصلاح نکنند، پاسخ سختی دریافت خواهند کرد. در این اطلاعیه آمده است: «مردم غیرتمند و بهپاخاسته ایران اسلامی با ایستادگی خود در صحنه مقابله با دشمن، عزم و اراده متجاوزان را در هم شکسته و موجب استحکام صفوف رزمندگان شدهاند.» سپاه در ادامه این اطلاعیه اضافه کرده: «دو نفتکش با تحریک پرندههای امریکایی قصد خروج از مسیر ناایمن جنوب تنگه هرمز را داشتند که پس از وقوع حریق شدید در یکی از آنها، هر دو شناور با سرعت به عقب بازگشتند.» در بخش دیگری از این اطلاعیه تأکید شده است: «تنگه هرمز سرزمین ایران است و دریادلان نیروی دریایی سپاه کنترل آن را مقتدرانه در دست دارند و اجازه دخالت به نیروهای بیگانه داده نخواهد شد.» سپاه همچنین اعلام کرد: «با استعانت از خدای متعال، متجاوز تنبیه خواهد شد» و کشورهایی که در کمک به متجاوز نقش دارند، در صورت اصلاح نکردن رفتار خود، پاسخ سخت دریافت خواهند کرد. این اطلاعیه تأکید کرده است تا زمانی که تهدیدها، زیادهگوییها و مداخلات مقامات امریکایی در حرکات دریایی منطقه ادامه داشته باشد، شرایط بازگشایی تنگه هرمز تغییر نخواهد کرد و تهدیدها وضعیت را پیچیدهتر خواهد کرد. در همین ارتباط روز گذشته فرماندهی نیروی دریایی سپاه در فضای مجازی نوشت: «سنتکام به دروغ میگوید که عبور و مرور در تنگه هرمز در جریان است و شرکتهای کشتیرانی میتوانند بدون مشکل و با اسکورت امریکا از تنگه هرمز عبور کنند. اما در واقعیت تنگه هرمز بسته است و هرگونه عبور و مرور صرفاً با هماهنگی نیروی دریایی سپاه امکانپذیر خواهد بود.»
انهدام آشیانه پهپادی و مخزن سوخت امریکا در کویت
روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، اما در اطلاعیه شماره ۵۶ با اعلام این خبر که در ادامه عملیات «نصر ۲» و در پاسخ به اقدامات امریکا، پایگاه هوایی علیالسالم کویت هدف حمله قرار گرفت، نوشت: «در این عملیات دو آشیانه پهپادی و یک مخزن سوخت هواپیماها و بالگردهای نظامی امریکا هدف قرار گرفته و منهدم شدند.» در این اطلاعیه با خطاب قرار دادن مردم شریف و بزرگوار ایران که ۱۵۰ شب متوالی است بدون وقفه تجمعات خود را در سراسر ایران اسلامی ادامه داده و انتقام خون امام شهید و اخراج متجاوزان امریکایی از منطقه را مطالبه مینمایند، آمده است: «همگام با شما، فرزندانتان در نیروی هوافضا و نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در میدان، نبرد با دشمن متجاوز را با قدرت و شجاعت ادامه میدهند. در ادامه عملیات نصر ۲ و تنبیه متجاوز با حمله به پایگاه هوایی امریکا در علیالسالم، دو آشیانه پهپادی و یک مخزن سوخت هواپیما و بالگردهای نظامی را به آتش کشیده و منهدم کردند. مردم مسلمان کویت بدانند، تنبیه متجاوز تا پایان دادن به غارت ثروتها و منابع ملی مسلمانان و اخراج اشغالگران و غارتگران امریکایی از منطقه ادامه دارد.»
توقیف ۲ نفتکش متخلف در تنگه هرمز
پایگاه اطلاعرسانی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همچنین روز گذشته اعلام کرد دو نفتکش متخلف که قصد داشتند تحت اسکورت هوایی امریکا و بدون توجه به هشدارهای ایران از مسیر غیرقانونی و ناامن عبور کنند، مورد اصابت قرار گرفته و متوقف شدند. بر اساس این اطلاعیه، چهار نفتکش دیگر نیز پس از این اقدام تغییر مسیر داده و به محل خود بازگشتند. سپاه تأکید کرده پیش از این نیز به مالکان شرکتهای کشتیرانی و بیمهگران هشدار داده شده بود که به اطلاعیههای سنتکام توجه نکنند و از کسانی که فریب این هشدارها را خوردهاند و دچار حادثه شدهاند، پرسوجو کنند.
یورش آرشهای ارتش به آشیانه دشمن
روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی ایران هم همگام با عملیات موشکی سپاه علیه دشمن متجاوز اعلام کرد در مرحله بیستوششم عملیات «صاعقه»، پهپادهای انهدامی ارتش مراکز مهم امریکا در بحرین را هدف قرار دادند. در این عملیات که در انتقام خون شهید امیر سرتیپ دوم خلبان مجید کاظمی، خلبان نیروی هوایی ارتش انجام شد، ژنراتورهای برق، سامانه ناوبری و ساختمانهای اداری و پشتیبانی ارتش امریکا در پایگاه شیخ عیسی بحرین هدف قرار گرفتند. این پایگاه یکی از مهمترین مراکز امریکا در منطقه خلیج فارس، محل استقرار هواپیماهای شناسایی و از مراکز تعمیر و نگهداری بالگردها و قطعات پهپادی است و حملات متعدد نیروهای مسلح ایران، آسیب جدی به توان پشتیبانی رزمی امریکا وارد کرده است. ارتش جمهوری اسلامی ایران همچنین در ادامه عملیات «صاعقه» و در پاسخ به تجاوزات اخیر امریکا، مراکز راهبردی این کشور در پایگاه احمدالجابر کویت را هدف حمله پهپادهای انهدامی قرار داد. بر اساس اطلاعیه روابط عمومی ارتش، در بیستوهفتمین مرحله از عملیات صاعقه و در پاسخ به تجاوزات اخیر ارتش تروریستی امریکا به کشورمان و حمله وحشیانه به منزل مسکونی در جزیره قشم، «آشیانه جنگندهها»، «سامانههای ارتباطات ماهوارهای» و «انبارهای تجهیزات» این ارتش کودککش، در پایگاه احمدالجابر کویت، هدف پهپادهای انهدامی ارتش قرار گرفت. پایگاه احمدالجابر کویت، نقش عمدهای در عملیاتهای هوایی و نظارتی امریکا ایفا کرده و فراتر از نقش عملیاتی، از کانونهای حیاتی پشتیبانی هوایی برای ارتش تروریستی امریکا محسوب میشود. روابط عمومی ارتش، ضمن محکومیت حمله به منازل مسکونی غیرنظامیان در قشم، آن را نقض آشکار اصول انسانی و نمونهای دیگر از جنایات جنگی دشمن مکار دانست و تأکید کرد: جنایتها، تحریمها و تهدیدها، ایران را در دفاع مقدس خود، متحدتر و منسجمتر میسازد. روابط عمومی ارتش افزود: حملات قاطع، گسترده و پرحجم ارتش و سپاه، رهگیری پهپادها و موشکهای ایران را برای دشمن با وجود بهکارگیری پیشرفتهترین سامانههای پدافندی و تقویت آن، بسیار پرهزینه و دشوار ساخته و دشمن خبیث مجبور است با سانسورهای شدید، مانع انتشار اخبار آسیبها، کشتهها و مصدومان شود.