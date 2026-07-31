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تاریخ انتشار: ۰۹ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۳:۰۰
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عراق، میزبان گرم خون‌خواهان

عراق، میزبان گرم خون‌خواهان گرمای طاقت‌فرسا در گرم‌ترین روز‌های سال هم مانع حضور میلیون‌ها عاشق و دلباخته حسینی برای عرض ارادت به پیشگاه حضرت اباعبدالله الحسین (ع) نشده است
کبری فرشچی

 جوان آنلاین: گرمای طاقت‌فرسا در گرم‌ترین روز‌های سال هم مانع حضور میلیون‌ها عاشق و دلباخته حسینی برای عرض ارادت به پیشگاه حضرت اباعبدالله الحسین (ع) نشده است. زائرانی که امسال بیشتر از همیشه با معنای «یا لثارات الحسین» مأنوس‌اند و با پرچم‌های سرخ خون‌خواهی، گام به گام زیارتشان در مسیر مشایه را به یاد رهبر شهید طی می‌کنند تا خود را همچون قطره‌ای به اقیانوس بی‌کران حسین (ع) غرق کنند و درس قیام عاشورا را با ایستادگی در برابر ظلم و ستم شمر و یزید زمانه یعنی امریکا و اسرائیل به جا آورده‌اند. آن سوی ماجرا هم مردم قدرشناس عراق امسال بیشتر از همیشه برای زائران اربعین حسینی سنگ تمام گذاشته‌اند؛ مردمی که با برپایی هرچه باشکوه‌تر تشییع رهبر شهید اثبات کردند درس‌های قیام عاشورا را خوب فراگرفته‌اند. در روز‌های پایانی، قرار عاشقی برای وصال به معشوق و محبوب و عرض ارادت به پیشگاه حضرت اباعبدالله الحسین (ع) با پیاده‌روی در مسیر مشایه، بیش از ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار زائر راهی سرزمین عشق شدند که از این تعداد یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر هنوز به کشور بازنگشته‌اند. همچنین در این فرصت باقی‌مانده، کسانی هستند که در تلاش‌اند نام خود را در فهرست زائران اربعین حسینی بنویسند و در روز‌های پایانی مانده تا اربعین، برای تنفس در فضای عطرآلود حسین و عاشقان حسینی، خود را به کربلا برسانند. 

 اربعین خون‌خواهی 
جنس حسینی شدن زائر اربعین با بقیه حسینی شدن‌ها فرق می‌کند. در این سفر، انگار پاهایت را جای پای اهل بیت می‌گذاری و وقتی خستگی راه بر تنت می‌نشیند و پیاده‌روی طولانی بر پایت آبله می‌نشاند، بهتر می‌توانی روضه طفل سه‌ساله را درک کنی. 
مسیر ۸۰ کیلومتری مشایه از نجف تا کربلا، انگار مسیر بهشت است. هر عمود از این مسیر یک منزل عاشقی است و امسال این طی‌الطریق حال و هوایی دیگر دارد. زائران اربعین حسینی، چه ایرانی و چه عراقی، امسال داغدارند. آنها امسال شعارشان «یا لثارات الحسین، یا لثارات الخامنه‌ای» است. به همین خاطر هم در طول مشایه، به هر موکبی که می‌رسی تصاویر رهبر شهیدمان زینت‌بخش آن شده است. موکب‌داران دیگر کشور‌ها و به‌خصوص برادران و خواهران عراقی امسال یک جور دیگر هوای زائران ایرانی را دارند؛ امسال ایران و ایرانی نمادی از ایستادگی و مقاومت در برابر استکبار جهانی امریکا و رژیم صهیونیستی است و موشک‌ها و پهپاد‌های ایرانی درس خوبی به آنها داده‌اند و به امریکا گوشزد کرده‌اند که باید بساطش را از منطقه غرب آسیا جمع کند و به دنبال کار خودش برود. مردم آزاده این خطه از دنیا، چه ایرانی باشند و چه عراقی، با هم برادرند و این برادری و همدلی و همراهی را می‌توان در مسیر مشایه به عینه دید؛ همچنانکه تشییع باشکوه رهبر شهید، نمایی جهانی از این همدلی و وسعت جغرافیای مقاومت را به جهان ارائه داد و نشان داد موازنه قدرت در جهان تغییری جدی داشته و خامنه‌ای شهید، از خامنه‌ای زنده برای استکبارگران نه کمتر، که خطرناک‌تر است!

 زیارت به نیابت از رهبر شهید 
هر چند زیارت به نیابت و قدم برداشتن در مشایه به نیت آنهایی که از قدم برداشتن در این مسیر جا مانده‌اند، رسم هر ساله زائران پیاده‌روی اربعین بود، اما امسال تمامی زائرانی که قدم به مشایه گذاشته‌اند، تمامی قدم‌هایشان را به نیت رهبر شهید برمی‌دارند. تصاویر رهبر شهید و پرچم‌های سرخ «یا لثارات الحسین، یا لثارات الخامنه‌ای» در دست زائران ایرانی و عراقی و حتی برخی زائرانی که از دیگر کشور‌ها به این حماسه بزرگ قدم گذاشته‌اند، آشکارا نشان می‌دهد اگر رهبر شهیدمان حسرت حضور در پیاده‌روی اربعین و زیارت امام حسین (ع) بر دلش مانده بود، امسال این همه زائر به نیابت از او قدم برمی‌دارند. هر چند شاید امسال آقای شهیدمان خودش در مشایه حضور داشته باشد؛ شاید یکی از خادمانی باشد که شال سبز بر کمر بسته و خدمت زائران امام حسین (ع) را می‌کند و شاید هم در بین‌الحرمین در میان زائران قدم برمی‌دارد.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: گرما ، اربعین ، عزاداران
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