جوان آنلاین: صدای حرکت رباتها در سالن میپیچد. دانشآموزان آخرین تنظیمات و تلاششان را انجام میدهند؛ یکی پیچهای رباتش را سفت میکند، دیگری بیوقفه مسیر مسابقه را زیر نظر دارد تا نوبتش برسد. هر کدام از رباتهای ساختهشده به دست این بچهها، حاصل ماهها طراحی، برنامهنویسی و آزمون و خطاست؛ تلاشی که حالا باید در چند دقیقه رقابت، آزمون و خطا شود و نتیجه خود را نشان دهد.
هزار و ۳۰۰ دانشآموز هفت تا ۱۷ ساله از سراسر کشور در پردیس اصلی دانشگاه تهران آمدند تا در ۲۳ لیگ تخصصی به رقابت بپردازند و تواناییهای خود را به محک بگذارند. از رباتهای مسیریاب و جنگجو گرفته تا حل ماز، آتشنشان، مینیاب، برنامهنویسی و فوتبال؛ رقابتی که برای برگزیدگان آن، تنها با مدال پایان نمییابد، بلکه مسیر حضور در دورههای تخصصی آمادگی مسابقات جهانی رباتیک ۲۰۲۶ را نیز هموار میکند.
گامی در مسیر توسعه فناوری.
اما این رقابت، تنها میدان آزمون سرعت و دقت رباتها نیست. آنچه برگزارکنندگان دنبال میکنند، فراتر از کسب رتبه یا مدال است. این نسل حالا پشت خط شروع قرار گرفته و تمام تلاشش را میکند تا بتواند با تکیه بر دانش، خلاقیت و نوآوری، در آینده نقشآفرین عرصه فناوری باشد.
موضوعی که نادر نوبخت، سرپرست تیم رباتیک دانشآموزی نیز بدان اشاره میکند. او در حاشیه این رقابتها گفت: «هدف اصلی این رویداد، گفتمانسازی در حوزه توسعه فناوری و ایجاد بستری مناسب برای بروز خلاقیتهای دانشآموزان در تراز استانداردهای جهانی است.»
نوبخت همچنین اظهار داشت: «این رویداد فرصتی است تا دانشآموزان ایرانی در فضایی رقابتی، توانمندیهای خود را به نمایش بگذارند و برگزیدگان این دوره، جواز حضور در دورههای تخصصی آمادگی برای مسابقات جهانی رباتیک ۲۰۲۶ را کسب خواهند کرد.» او ادامه داد: «تنوع لیگها و تمرکز بر نوآوری، یازدهمین دوره روبوتیکاپ علاوه بر لیگهای پرطرفدار و هیجانانگیزی همچون رباتهای جنگجو و فوتبالیست، میزبان «لیگ طراحی نوآورانه» است که از جمله لیگهای رسمی و معتبر جهانی محسوب میشود. دانشآموزان در طول سال تحصیلی با طراحی و ساخت رباتهای پیشرفته، خود را برای حضور در این عرصه آماده کردهاند.»
از کلاس درس تا میدان جهانی
وحید ایمانی، دبیر برگزاری یازدهمین دوره مسابقات روبوتیکاپ ۲۰۲۶ نیز با اشاره به ارتقای کیفیت برگزاری این دوره به «جوان» گفت: «امسال ساماندهی شرکتکنندگان در بسترهای نرمافزاری و نزدیکتر شدن فرآیندهای اجرایی به استانداردهای جهانی، یکی از تفاوتهای این مسابقات نسبت به دورههای گذشته است.»
ایمانی با اشاره به عملکرد تیمهای اعزامی ایران در سالهای گذشته، ابراز امیدواری کرد که نمایندگان امسال نیز با پشتوانه دورههای آموزشی، تمرینهای مستمر و همراهی مربیان، نتایجی درخور نام ایران در رقابتهای جهانی کسب کنند.
او بخش دیگری از صحبتهای خود را به شرایط برگزاری دورههای آموزشی همزمان با جنگ تحمیلی اخیر اختصاص داد: «کودکان و نوجوانان، بیش از هر گروه دیگری، از پیامدهای روانی شرایط جنگی تأثیر پذیرفتند. به همین دلیل، برگزارکنندگان با انتقال بخشی از آموزشها به بسترهای مجازی و ادامه کلاسهای حضوری پس از آرامتر شدن شرایط، تلاش کردند روند آموزش بدون وقفه ادامه پیدا کند و در عین حال، امنیت شرکتکنندگان نیز حفظ شود.»
ایمانی روبوتیکاپ را فراتر از یک رقابت فنی توصیف کرد و معتقد است دانشآموزان در این مسیر، علاوه بر مهارتهای تخصصی، کار گروهی، مسئولیتپذیری و حضور مؤثر در اجتماع را نیز تجربه میکنند؛ مهارتهایی که میتواند زمینهساز نقشآفرینی آنان در آینده کشور باشد.
در همین حال، تیم ملی رباتیک دانشآموزی ایران نیز خود را برای حضور در مسابقات جهانی پکن آماده میکند. قرار است سه روز دیگر، دانشآموزان به نمایندگی از ایران عازم این رقابتها شوند. گفتنی است که تیم جهانی رباتیک دانشآموزی ایران پیش از این کارنامه درخشانی در میادین بینالمللی داشته است؛ کسب مقام سوم جهان در مسابقات ۲۰۱۹ مالزی، عنوان نایبقهرمانی رقابتهای ۲۰۲۲ هند و قهرمانی آسیا در مسابقات آسیایی ۲۰۲۳، مقام دوم مسابقات ۲۰۲۴ چین و همچنین نایبقهرمانی مسابقات قزاقستان ۲۰۲۵ از جمله افتخارات این تیم در سالهای اخیر است.