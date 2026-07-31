جوان آنلاین: همزمان با آغاز موج اصلی بازگشت زائران اربعین و تلاقی آن با ادامه اعزام زائران به عتبات عالیات، پلیس راهور فراجا با اجرای طرحی گسترده برای مدیریت ترافیک، افزایش ایمنی جاده‌ها و رفع مشکلات زائران، همه ظرفیت‌های خود را به میدان آورده است. سردار سید تیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا، با تأکید بر اینکه حفظ جان زائران مهم‌ترین اولویت پلیس است، دستور تشدید نظارت بر محور‌های مواصلاتی، افزایش گشت‌های جاده‌ای و تسریع در خدمات‌رسانی به زائران را صادر کرده است، اقدامی که در کنار هشدار‌های مکرر پلیس راه درباره خطر خستگی رانندگان، نقش مهمی در کاهش حوادث جاده‌ای اربعین دارد.



عملیات اربعین هر سال بزرگ‌ترین مأموریت ترافیکی و خدماتی پلیس در کشور به شمار می‌رود، مأموریتی که امسال نیز با حضور هزاران مأمور پلیس راهور، پلیس راه و دیگر یگان‌های انتظامی در محور‌های مواصلاتی و مرز‌های شش‌گانه در حال اجراست.

با آغاز موج بازگشت زائران از عراق و همزمانی آن با ادامه خروج زائران از کشور، مدیریت ترافیک و تأمین امنیت جاده‌ها وارد مرحله‌ای حساس شده است. به همین منظور، قرارگاه مرکزی اربعین پلیس راهور فراجا به ریاست سردار سید تیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا، و با حضور معاونان تخصصی، فرماندهان مرتبط و نمایندگان دستگاه‌های همکار تشکیل جلسه داد تا آخرین وضعیت تردد زائران، شرایط محور‌های مواصلاتی و روند خدمات‌رسانی بررسی شود. در این نشست، رئیس پلیس راهور فراجا با اشاره به همزمانی موج خروج و بازگشت زائران، این شرایط را یکی از پیچیده‌ترین مراحل عملیات اربعین توصیف کرد و خواستار استفاده حداکثری از ظرفیت پلیس راه و راهور در استان‌های هدف شد تا مدیریت ترافیک، روان‌سازی عبور و مرور و خدمات‌رسانی به زائران بدون وقفه ادامه یابد.

همراهی پلیس با زائران اربعین

سردار سید تیمور حسینی در این نشست، علاوه بر تأکید بر افزایش گشت‌های پلیس در محور‌های منتهی به مرز‌های اربعینی، دستور داد وضعیت ناوگان حمل‌ونقل عمومی به صورت مستمر رصد شود و جابه‌جایی زائران میان مرزها، پارکینگ‌ها و پایانه‌های مسافری با برنامه‌ریزی دقیق انجام گیرد. وی همچنین خواستار تشدید نظارت بر تخلفات حادثه‌ساز، به‌ویژه در ناوگان حمل‌ونقل عمومی و خودرو‌های مسافربری شد و بر افزایش کنترل‌های میدانی و حضور مؤثرتر مأموران پلیس در مسیر‌های بازگشت تأکید کرد. رئیس پلیس راهور فراجا با بیان اینکه «حفظ جان زائران مهم‌ترین اولویت پلیس در ایام اربعین است»، از فرماندهان حاضر خواست با سرعت و هماهنگی بیشتر، مشکلات زائران در مرز‌ها و جاده‌ها را برطرف کنند. همچنین دستور داده شد در مواردی که خودرو‌های زائران به دلایل قانونی توقیف شده‌اند، فرآیند رسیدگی و ترخیص در چارچوب قانون با سرعت بیشتری انجام شود تا مردم با مشکلات مضاعف روبه‌رو نشوند.

هشدار رئیس پلیس راه.

در کنار اقدامات گسترده پلیس راهور، سردار احمد کرمی‌اسد، رئیس پلیس راه فراجا، نیز نسبت به افزایش خطر تصادفات در موج بازگشت زائران هشدار داده است. وی با اشاره به اینکه از روز چهارشنبه موج اصلی بازگشت زائران آغاز شده و بیشترین حجم تردد از مرز مهران صورت می‌گیرد، اعلام کرد که تنها در یک روز بیش از ۲۳۰ هزار زائر از مرز‌های شش‌گانه وارد کشور شده‌اند که ۱۱۰ هزار نفر از مرز مهران بازگشته‌اند. همچنین از بامداد روز بعد نیز بیش از ۸۲ هزار نفر از همین مرز وارد کشور شده‌اند.

رئیس پلیس راه فراجا تأکید کرد بزرگ‌ترین تهدید این روزها، رانندگی زائرانی است که بلافاصله پس از پایان سفر معنوی، بدون استراحت کافی پشت فرمان می‌نشینند. به گفته سردار کرمی‌اسد، از آغاز اجرای طرح اربعین تاکنون، ۱۰ نفر در تصادفات جاده‌ای جان خود را از دست داده و ۱۲۳نفر نیز مجروح شده‌اند که بخش قابل توجهی از این حوادث ناشی از خستگی و خواب‌آلودگی رانندگان بوده است. وی از زائران خواست پیش از ادامه مسیر، حتماً در مواکب و محل‌های استراحت پیش‌بینی‌شده توقف کرده و سپس رانندگی را از سر بگیرند.

از اعمال قانون تا خدمت‌رسانی

عملیات اربعین تنها به کنترل ترافیک و اعمال قانون محدود نمی‌شود. در این مأموریت، هزاران مأمور پلیس به صورت شبانه‌روزی در جاده‌ها، مرز‌ها و پایانه‌های مسافری مستقر هستند تا علاوه بر تأمین نظم و امنیت، در رفع مشکلات زائران نیز نقش‌آفرینی کنند. تشدید اطلاع‌رسانی ترافیکی، مدیریت هوشمند تردد، افزایش گشت‌های جاده‌ای، نظارت بر عملکرد ناوگان حمل‌ونقل عمومی، رسیدگی سریع به مطالبات مردم و هماهنگی مستمر با دستگاه‌های خدمات‌رسان، بخشی از اقداماتی است که پلیس برای کاهش مخاطرات سفر اربعین در دستور کار قرار داده است. امسال نیز همانند سال‌های گذشته، پلیس با حضور میدانی و مدیریت مستمر در طول مسیر‌های منتهی به مرز‌های اربعینی، تلاش کرده است تا میلیون‌ها زائر حسینی، مسیر رفت و بازگشت خود را با آرامش، امنیت و کمترین مخاطره طی کنند، مأموریتی که تا پایان بازگشت آخرین زائر ادامه خواهد داشت.