مقاومت نقشه راه آینده غرب آسیاست

جوان آنلاین: پیام راهبردی رهبر معظم انقلاب به حزبالله لبنان، در شرایطی که جبهه مقاومت با فشارهای همزمان سیاسی، نظامی و رسانهای دشمنان مواجه است، بار دیگر بر جایگاه محوری مقاومت بهعنوان یک راهبرد تعیینکننده در معادلات غرب آسیا تأکید کرد. این پیام با تبیین نقش تاریخی حزبالله، تأکید بر فرهنگ جهاد و شهادت و ترسیم افق آینده مقاومت، بهعنوان نقشه راهی برای ادامه مسیر ایستادگی در برابر پروژههای تضعیف و حذف جریان مقاومت ارزیابی میشود. سیدرضا صدرالحسینی، کارشناس مسائل بینالملل، در گفتوگو با «جوان» با اشاره به ابعاد مختلف این پیام، آن را دارای مضامین راهبردی برای همه اضلاع جبهه مقاومت دانست و تأکید کرد که رهبر انقلاب با این پیام، ضمن تقویت روحیه حزبالله و جریانهای مقاومت، بار دیگر بر تغییرناپذیری سیاست جمهوری اسلامی در حمایت از مقاومت و مقابله با نظام سلطه تأکید کردند. وی معتقد است این پیام فراتر از یک خطاب به حزبالله لبنان، چارچوبی روشن برای آینده مقاومت در منطقه و پاسخی صریح به تلاش دشمنان برای تغییر معادلات غرب آسیا ارائه کرده است. آنچه میخوانید حاصل این گفتوگو است:
رهبر معظم انقلاب در پاسخ به پیام دبیرکل حزبالله لبنان و مجاهدان جبهه مقاومت، بر مسئله جهاد، شهادت و نتیجه نهایی مقاومت تأکید داشتند. این پیام چه تأثیری بر حزبالله و جبهه مقاومت داشت؟
مقام معظم رهبری در پیامی دلگرمکننده و پدرانه خطاب به رزمندگان شجاع و قهرمان حزبالله لبنان که بهتازگی بیعت خود را با امام حی و ولی فقیه زمان تجدید کرده بودند، بر نقش تاریخی این جنبش در استقلال و تمامیت ارضی لبنان تأکید کردند. ایشان در بخش دیگری از این پیام روشنگرانه، با اشاره به شخصیت شهید سید حسن نصرالله، سیدالشهدای حزبالله، مطالب مهمی را بیان کردند که نشاندهنده شناخت عمیق و دقیق معظمله از این مجاهد و فخر جهان اسلام است. همچنین مسئله جهاد و شهادت، و نیز چشمانداز نهایی مقاومت برای جهان اسلام و لبنان، از دیگر محورهای مورد تأکید رهبر انقلاب در این پیام بود.
به نظر میرسد با توجه به عمق و محتوای این پیام روحبخش، توان و انرژی تازهای به حزبالله لبنان تزریق شده است و این جنبش بار دیگر احساس کرده که برای دستیابی به اهداف عالی خود، از حمایت کامل مقام معظم رهبری و جمهوری اسلامی ایران برخوردار است. هرچند مخاطب اصلی این پیام حزبالله بود، اما آنچه مشهود است، پیام مذکور تنها شامل این جنبش نبود و همه جبههها و ساحات مقاومت از آن برای استحکام بیشتر، تقویت روحیه و ترسیم چشماندازی روشن از پیروزی بهره خواهند گرفت.
با توجه به تأکید رهبر معظم انقلاب بر این نکته که «تنها راه، مقاومت است» و با عنایت به رویکرد راهبردی این موضوع نسبت به سایر محورهای بیانات ایشان، لطفاً در این زمینه توضیح بیشتری بفرمایید.
همانطور که اشاره کردم، رهبر معظم انقلاب بر اساس نقشه راه کلان امام امت و رهبر کبیر انقلاب و امام شهید، مسئله مقاومت و دستاوردهای آن را برای امت اسلامی به روشنی تبیین کردند. در این پیام، بر پیشقراول بودن و پیشتازی حزبالله در عرصه مقاومت تأکید ویژهای شد، بهگونهای که جریانهای نوپای مقاومت در نقاط مختلف جهان بتوانند از این جنبش بهعنوان الگویی عملی الهام بگیرند. در واقع، معظمله با ترسیمی روشن و غیرقابل خدشه، مقاومت را تنها راه پیروزی امت اسلامی در برابر سلطه بیگانگان، نظام سلطه جهانی و صهیونیسم بینالملل معرفی کردند و این پیام راهبردی را برای تمام آزادگان جهان صادر نمودند.
با توجه به فشارهای اخیر بر حزبالله در لبنان، به ویژه در مسئله خلع سلاح، این پیام در واقع تأکیدی قاطع بر تداوم مسیر مقاومت و حفظ سلاح مشروع آن در راستای دفاع از تمامیت ارضی و منافع ملی لبنان در برابر رژیمصهیونیستی بود. به عبارت دیگر، این پیام نشان داد که راهبرد مقاومت همچنان بهعنوان یک اصل دفاعی و غیرقابلتعویض دنبال خواهد شد.
رهبر معظم انقلاب چه پیامی را به داخل و به دشمن متخاصم فرستادند؟
درباره بازتاب داخلی این پیام نیز باید گفت که روشنگری رهبر معظم انقلاب در این بیانیه راهبردی، به روشنی ثابت کرد که تنها مسیر برای استقلال و حفظ تمامیت همه کشورهای اسلامی، مقاومت در برابر تجاوزات، زیادهخواهیها و سلطهطلبیهای امریکاست. این پیام در واقع بیانگر تغییرناپذیری سیاستهای جمهوری اسلامی ایران است و به کشورهای متخاصم نیز اعلام میکند که مواضع تهران در قبال نظام سلطه و رژیم صهیونیستی، هیچگونه تغییری نخواهد کرد. بخش مهمی از این پیام راهبردی، اعلام مواضع اصولی جمهوری اسلامی در ادامه مسیر امامین انقلاب بوده است. معظمله با تأکید بر پیمودن مسیر پنجاهساله جمهوری اسلامی در مبارزه با نظام سلطه و رژیم صهیونیستی، صریحاً اعلام کردند که بهرغم وجود هزینهها برای مقاومت، این هزینهها همچنان بسیار کمتر از بهای سازش است. این پیام در واقع تأکیدی بر ادامه راه حضرت امام خمینی (ره) در حمایت از مستضعفان عالم است، راهی که در قانون اساسی نیز بر آن تأکید شده و به فرموده رهبر انقلاب، پشتیبانی از مستضعفان، آزادگان جهان و جبهه مقاومت اسلامی در طول این ۳۷سال ادامه داشته و در آینده نیز تداوم خواهد یافت.