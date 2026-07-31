امریکا کلافه، ناتوان و مستأصل در میدان

جوان آنلاین: حملات تازه ارتش تروریستی امریکا به نقاطی از کشور که مناطق مسکونی و غیرنظامیان را هدف قرار داد و به شهادت و مجروح شدن شماری از هموطنان، از جمله اعضای یک خانواده در استان هرمزگان انجامید، موجی از واکنش‌ها را در میان نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دنبال داشت. اگرچه هر یک از آنها از زاویه‌ای متفاوت به این حمله جنایتکارانه پرداختند، اما در مجموع یک برداشت مشترک از سخنان آنان قابل‌استخراج است؛ اینکه تغییر الگوی تجاوز امریکا از تقابل با اهداف نظامی به حمله علیه مردم، بیش از آنکه نشانه قدرت باشد، بازتاب ناکامی راهبردی واشینگتن در تحقق اهدافش و نشانه ورود کاخ سفید به مرحله‌ای از سردرگمی، استیصال و رفتار‌های خارج از محاسبات معمول نظامی است.

از شکست در میدان تا جنایت علیه غیرنظامیان

محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس، نخستین نماینده‌ای بود که در جریان بازدید میدانی اعضای این کمیسیون از مناطق آسیب‌دیده شهرستان قشم، تصویری عینی از ابعاد این حملات ارائه کرد. او با اشاره به شهادت و مجروح شدن اعضای یک خانواده پنج‌نفره، حمله به مناطق مسکونی را «سند جنایت امریکای خونخوار» توصیف کرد.

جوکار گفت: هدف قرار گرفتن مردم عادی اتفاقی یا ناشی از خطای نظامی نیست، بلکه نتیجه ناتوانی امریکا در مقابله با نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی است. به عقیده او، هنگامی که ارتش امریکا در تحقق اهداف نظامی خود ناکام می‌ماند، مسیر حمله را به سوی مردم تغییر می‌دهد؛ اقدامی که بیش از هر چیز نشان‌دهنده استیصال دشمن در میدان است. رئیس کمیسیون امور داخلی مجلس در عین حال بر پیامد معکوس این حملات نیز تأکید و تصریح کرد: برخلاف تصور طراحان این تجاوز، حمله به خانه‌های مردم نه تنها موجب ایجاد شکاف اجتماعی یا کاهش حمایت عمومی از نظام نشده، بلکه همبستگی و وحدت ملی را افزایش داده است. جوکار همچنین از پیگیری حقوقی این جنایت خبر داد و تأکید کرد مجلس در هماهنگی با سایر قوا، علاوه بر اقدامات داخلی، مسیر‌های حقوقی و بین‌المللی را نیز برای تحت تعقیب قرار دادن عاملان این حملات دنبال خواهد کرد. رئیس کمیسیون امور داخلی مجلس با اشاره به سابقه رفتار‌های امریکا و رژیم صهیونیستی، از ملت‌های منطقه خواست اجازه ندهند امریکا از سرزمین‌های آنان به عنوان ابزاری برای اعمال سلطه و فشار علیه دیگر ملت‌ها استفاده کند.

سردرگمی راهبردی

محمداسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در گفت‌و‌گو با خبرگزاری خانه ملت، تحلیل خود را بر مفهوم «سردرگمی راهبردی» امریکا و رژیم صهیونیستی استوار کرد؛ مفهومی که در بخش‌های مختلف سخنانش بار‌ها تکرار شد: «امریکا و رژیم صهیونیستی در آغاز درگیری‌ها اهداف مشخصی همچون براندازی نظام جمهوری اسلامی و تغییر ساختار سیاسی ایران را دنبال می‌کردند، اما پس از آنکه در دستیابی به این اهداف ناکام ماندند، وارد مرحله‌ای شدند که دیگر برنامه روشنی برای ادامه مسیر ندارند.»

کوثری با اشاره به توافقی که پس از جنگ ۴۰روزه میان ایران و امریکا شکل گرفت، یادآور شد که همان توافق نیز از سوی امریکا نقض شد؛ رخدادی که نشانه دیگری از آشفتگی در سیاستگذاری کلان واشینگتن است. وی با اشاره به مصادیق این سردرگمی گفت: امریکا یک بار زیرساخت‌ها را هدف قرار داد، اما جمهوری اسلامی ایران در کوتاه‌ترین زمان آنها را بازسازی کرد. بار دیگر تلاش شد مسیر‌های ارتباطی و پشتیبانی مختل شود و حتی بر تنگه هرمز تأثیر گذاشته شود، اما ایران توانست در مدت کوتاهی شرایط را به حالت عادی بازگرداند و روند پشتیبانی و تردد مردم بدون وقفه ادامه یافت. مجموعه این ناکامی‌ها باعث شده است امریکا در نهایت به سمت هدف قرار دادن مردم بی‌گناه حرکت کند، زیرا دیگر راهی برای دستیابی به اهداف اصلی خود نمی‌بیند. کوثری در پایان تأکید کرد: حملات علیه غیرنظامیان نه تنها خللی در اراده ملت ایران ایجاد نخواهد کرد، بلکه مردم را مصمم‌تر از گذشته در ادامه مسیر مقاومت خواهد ساخت و در نهایت امریکا را ناگزیر خواهد کرد حضور نظامی خود را از منطقه غرب آسیا کاهش دهد.

حمله به مناطق مسکونی نشانه‌های استیصال

علاءالدین بروجردی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، هم در ارزیابی حملات اخیر امریکا، این جنایت را جدا از گذشته ندانست و آن را ادامه زنجیره‌ای از اقدامات خصمانه واشینگتن علیه جمهوری اسلامی ایران توصیف کرد. وی با اشاره به حملات نظامی اخیر، اظهار داشت که امریکا سابقه‌ای طولانی در تجاوز به ملت ایران دارد و همان‌گونه که در دوران دفاع مقدس حامی اصلی رژیم بعث عراق بود، در تحولات سال‌های اخیر نیز با نقض مقررات و معاهدات بین‌المللی، مستقیماً وارد عرصه تقابل نظامی با جمهوری اسلامی شده است.

بروجردی افزود: این رفتار‌ها یک روند مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک سیاست مستمر امریکاست که در دوره‌های مختلف به اشکال متفاوت دنبال شده است. وی با اشاره به شهادت و مجروح شدن اعضای یک خانواده در حملات اخیر، تصریح کرد: هدف قرار دادن مناطق مسکونی بر اساس همه کنوانسیون‌های بین‌المللی و حتی قواعد سخت‌گیرانه جنگ، مصداق روشن جنایت جنگی است و امریکا با این اقدام بار دیگر نشان داد در عمل هیچ پایبندی به قواعدی که خود مدعی حمایت از آنهاست ندارد. عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در ادامه، علت روی آوردن امریکا به چنین اقداماتی را «استیصال» دولت ترامپ دانست و گفت رئیس‌جمهور امریکا با وجود بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های نظامی، سیاسی و امنیتی، نتوانسته به اهداف راهبردی خود در برابر جمهوری اسلامی ایران دست یابد. به گفته بروجردی، این ناکامی موجب شده ترامپ برای جبران شکست‌ها و خروج از بن‌بست‌های داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی، مسیر تشدید تنش و حمله به غیرنظامیان را در پیش بگیرد؛ اقدامی که نه تنها تغییری در معادلات ایجاد نخواهد کرد، بلکه هزینه‌های بیشتری برای امریکا به همراه خواهد داشت.

پاسخ ما به هر حمله ۱۰ برابر بزرگ‌تر و کوبنده‌تر

یعقوب رضازاده، عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، نیز در ارزیابی حملات اخیر امریکا، بیش از هر چیز بر نسبت میان توان بازدارندگی جمهوری اسلامی و تغییر رفتار نظامی واشینگتن تمرکز کرد. از نگاه او، هدف قرار دادن خانه‌های مسکونی و شهروندان غیرنظامی زمانی در دستور کار امریکا قرار گرفت که این کشور در برابر نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران به نتیجه‌ای نرسید و نتوانست اراده دفاعی ایران را در هم بشکند.

رضازاده که همزمان با اعضای کمیسیون امنیت ملی در جریان بازدید‌های میدانی از استان‌های هرمزگان، کرمان و جزایر راهبردی جنوب کشور حضور داشت، حملات اخیر را از نزدیک مورد بررسی قرار داد و با ابراز همدردی با خانواده‌های قربانیان، شهادت و مجروح شدن اعضای یک خانواده در قشم را نمونه‌ای آشکار از جنایتی دانست که به گفته وی هیچ توجیه نظامی برای آن وجود ندارد. وی تصریح کرد: روی آوردن دشمن به کشتار مردم بی‌دفاع، بیانگر آن است که واشینگتن در تقابل مستقیم با نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران راه به جایی نبرده است. اگر امریکا توان تحقق اهداف نظامی خود را داشت، ضرورتی برای هدف قرار دادن مناطق مسکونی و شهروندان عادی وجود نداشت و همین تغییر هدف، نشانه آشکار ناتوانی در میدان است. رضازاده خاطرنشان کرد: پاسخ ما به هر حمله و هر شهادت، چه در میان نیرو‌های مسلح و چه در میان مردم بی‌گناه، قطعاً ده برابر بزرگ‌تر و سخت‌تر خواهد بود. این پاسخ متقابل و سخت، تمامی پایگاه‌های نظامی امریکا در منطقه، از جمله در کویت، اردن، یمن، بحرین، امارات، قطر و عربستان سعودی را در بر خواهد گرفت.