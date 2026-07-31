صلح ما، صلح آنها چرا باید از «صلح عادلانه» سخن گفت؟ 

در فضای سیاسی و رسانهای امروز، کمتر مفهومی به اندازه «صلح» مورد استفاده سوء و مناقشه قرار گرفته است. تقریباً همه بازیگران نظام بینالملل خود را مدافع صلح معرفی میکنند، از قدرتهای بزرگ تا سازمانهای بینالمللی و حتی دولتهایی که خود در شکلگیری بسیاری از جنگها و بیثباتیهای جهان نقش مستقیم داشتهاند. این واقعیت نشان میدهد که مسئله اصلی، مخالفت یا موافقت با صلح نیست، بلکه اختلاف بر سر ماهیت، مبانی و کارکرد صلح است.
از این منظر، یکی از مهمترین ضرورتهای گفتمانی جمهوری اسلامی ایران، تبیین تفاوت میان «صلح عادلانه» و «صلح تحمیلی» است. این تمایز صرفاً یک اختلاف لفظی نیست، بلکه دو رویکرد کاملاً متفاوت نسبت به نظم بینالمللی، حقوق ملتها و آینده امنیت جهانی را نمایندگی میکند.
صلح در گفتمان قدرت، مدیریت مقاومت، نه حل منازعه: در ادبیات قدرتهای سلطهگر، صلح غالباً به معنای پایان یافتن مقاومت در برابر نظم مطلوب آنهاست. هرگاه کشوری از ظرفیت دفاعی خود دست بکشد، از مطالبات مشروع خود صرفنظر کند یا قواعد تحمیلشده قدرتهای بزرگ را بپذیرد، از نگاه آنان «صلح» برقرار شده است. در این چارچوب، معیار اصلی صلح نه عدالت، بلکه تأمین منافع قدرتهای مسلط است.
چنین برداشتی از صلح، در واقع استمرار سیاست با ابزارهای غیرنظامی است. تحریم، فشار اقتصادی، تهدید سیاسی، جنگ شناختی و عملیات رسانهای، همگی در خدمت وادار کردن طرف مقابل به پذیرش شرایطی قرار میگیرند که در نهایت با عنوان «توافق صلح» معرفی میشود.
در نتیجه، آنچه صلح نامیده میشود، در بسیاری از موارد چیزی جز تسلیم مدیریتشده نیست، وضعیتی که ممکن است در کوتاهمدت تنشهای آشکار را کاهش دهد، اما ریشههای بحران را حفظ کرده و حتی وابستگی و بیثباتی بلندمدت را افزایش دهد.
صلح یا تسلیم، ضرورت تفکیک مفهومی: یکی از خطاهای رایج در برخی تحلیلهای داخلی، یکسان دانستن کاهش تنش با تحقق صلح است. بیتردید هیچ جامعهای خواهان جنگ نیست و امنیت و آرامش از اساسیترین مطالبات هر ملت به شمار میرود، اما هر توقف درگیری را نمیتوان صلح نامید.
صلح زمانی معنا پیدا میکند که سه مؤلفه اساسی به طور همزمان تأمین شود:
- حفظ حقوق مشروع طرفین
- رعایت عدالت و احترام متقابل
- تأمین امنیت پایدار و منافع متوازن
اگر یکی از طرفین ناچار شود حقوق اساسی خود را واگذار کند، از استقلال خود صرفنظر نماید یا تحت فشار به توافقی تن دهد که دستاورد واقعی برای مردمش ندارد، آنچه حاصل شده است صلح نیست، بلکه نوعی تسلیم سیاسی است.
تجربه روابط بینالملل نیز نشان داده است که توافقهای فاقد عدالت، نهتنها صلح پایدار تولید نکردهاند، بلکه زمینهساز بحرانهای بعدی شدهاند. صلحی که بر نابرابری استوار باشد، به جای پایان دادن به منازعه، آن را به آینده منتقل میکند.
صلح در اندیشه انقلاب اسلامی: برخلاف تصویری که گاه از سوی رسانههای غربی ارائه میشود، جمهوری اسلامی ایران اساساً دارای گفتمان ضد صلح نیست، بلکه از آغاز انقلاب اسلامی، یکی از پیامهای اصلی آن، دعوت به عدالت، کرامت انسانی، استقلال ملتها و همزیستی عزتمندانه بوده است.
در اندیشه امام شهیدمان نیز صلح نه یک تاکتیک سیاسی، بلکه یکی از آرمانهای اصیل انسانی و اسلامی است. امام شهیدمان فرمود: «آیندهای مبتنی بر عدالت، جمهوری اسلامی ایران این پیام نو، این پیام روشن، این پیام صلح و سعادت را برای جهان امروز و فردا دارد. ۱۴/۰۷/۱۳۸۸» با این حال، این صلح همواره با عدالت، عزت و کرامت انسانی معنا یافته است. در این نگرش، صلحی که بر پایه سلطه، اشغالگری، تبعیض یا نفی حقوق ملتها شکل گیرد، فاقد مشروعیت اخلاقی و سیاسی است.
از این منظر، امنیت واقعی زمانی حاصل میشود که عدالت برقرار باشد، زیرا بیعدالتی، مهمترین منشأ تولید ناامنی و خشونت در نظام بینالملل است. به همین دلیل، انقلاب اسلامی همواره از «صلح عادلانه» سخن گفته است، نه از صلحی که صرفاً به معنای توقف موقت درگیریها باشد. همانگونه که قائد اعظم و شهید انقلاب اسلامی فرمود: «صلح باید بر مبنای عدالت و با معرفت به کرامت انسان و به دور از اغراض قدرتمداران عالم باشد. ۰۹/۰۶/۱۳۷۹»
چرا ایران از صلح عادلانه دفاع میکند؟ ایران کشوری با پیشینه تمدنی و فرهنگی عمیق است که در سنت ایرانی- اسلامی، صلح، مدارا و گفتوگو جایگاهی ممتاز دارد. بنابراین، دفاع از صلح نه یک ضرورت مقطعی، بلکه بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی این سرزمین است.
اما همین تجربه تاریخی نیز نشان داده است که صلح بدون اقتدار، دوام ندارد و امنیت بدون استقلال، امنیتی شکننده خواهد بود. ملت ایران بارها هزینه اعتماد به وعدههای بدون ضمانت و توافقهای ناعادلانه را پرداخت کرده است. از این رو، هرگونه گفتوگو یا توافق زمانی میتواند در خدمت منافع ملی باشد که چهار اصل بنیادین را تضمین کند:
نخست، حفظ استقلال و حق تصمیمگیری ملی، دوم، تأمین امنیت پایدار، سوم، صیانت از کرامت ملت ایران و ایرانیان، و چهارم، برخورداری کشور از دستاوردهای واقعی و متوازن.
صلحی که صرفاً محدودیت ایجاد کند، اما گرهی از مشکلات کشور نگشاید یا حقوق ملت را تضمین نکند، فاقد ارزش راهبردی خواهد بود.
ضرورت بازتعریف گفتمان صلح: یکی از مهمترین وظایف نخبگان، نهادهای فکری، دانشگاهی و رسانهای کشور، بازتعریف ادبیات صلح در چارچوب گفتمان انقلاب اسلامی است. نباید اجازه داد مفهوم صلح در ادبیات سیاسی ایران و جهان، صرفاً با قرائت قدرتهای مسلط تعریف شود.
جمهوری اسلامی ایران میتواند با تکیه بر میراث اسلامی و تمدنی خود، مفهوم «صلح عادلانه» را به یکی از ارکان دیپلماسی و دیپلماسی فرهنگی و عمومی خویش تبدیل کند، مفهومی که در آن عدالت، کرامت انسانی، احترام متقابل، نفی سلطه، امنیت جمعی و توسعه متوازن، عناصر اصلی صلح به شمار میروند.
این رویکرد نه تنها با اصول حقوق بینالملل همخوانی بیشتری دارد، بلکه میتواند ظرفیت جدیدی برای گفتوگو با ملتهای مستقل و کشورهای جنوب جهانی ایجاد کند، کشورهایی که آنان نیز تجربه زیستن در سایه صلحهای ناعادلانه را داشتهاند.
امروز مسئله اصلی جمهوری اسلامی ایران انتخاب میان جنگ و صلح نیست، زیرا ملت ایران همواره خواهان امنیت، آرامش و ثبات بوده است. مسئله اصلی، انتخاب میان صلح عادلانه و صلح تحمیلی است.
صلحی که محصول عدالت، احترام متقابل و حفظ حقوق ملتها باشد، نهتنها مطلوب، بلکه یکی از اهداف اساسی انقلاب اسلامی است. اما صلحی که در عمل به معنای چشمپوشی از استقلال، کاهش اقتدار ملی، نادیده گرفتن حقوق مردم و تأمین یکجانبه منافع قدرتهای سلطهگر باشد، صلح نیست، بلکه شکلی از تسلیم سیاسی است که دیر یا زود زمینهساز بحرانهای جدید خواهد شد.
از این رو، راهبرد جمهوری اسلامی ایران باید بر یک اصل روشن استوار باشد: ایران طرفدار صلح است، اما نه هر صلحی، بلکه صلحی عادلانه، عزتمندانه و مبتنی بر کرامت انسانی، حفظ منافع ملی و دستاوردهای واقعی برای ملت بزرگ ایران. در جهان پرآشوب امروز، این تمایز مفهومی و راهبردی، نه یک بحث نظری، بلکه ضرورتی برای سیاستگذاری، دیپلماسی و تبیین گفتمان جمهوری اسلامی ایران در عرصه ملی و بینالمللی است.