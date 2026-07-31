جوان آنلاین: احمد صالحیآرا، رئیس ستاد اربعین دانشگاه آزاد اسلامی، در گفتوگو با آنا با تشریح برنامههای این دانشگاه برای اربعین ۱۴۰۵ اظهار کرد: دانشگاه آزاد اسلامی همانند سالهای گذشته، امسال نیز با هدف کمک به برگزاری هرچه باشکوهتر راهپیمایی اربعین حسینی و تقویت معرفت ولایی در میان دانشجویان، استادان و کارکنان، مجموعهای از برنامهها و خدمات را در دستور کار قرار داده است.
وی افزود: این برنامهها با پیروی از رهنمودهای دکتر رنجبر و در ادامه مسیر و نگاه فرهنگی و اعتقادی شهید دکتر محمدمهدی طهرانچی اجرا میشود و تلاش شده است که زمینه حضور هرچه بیشتر دانشگاهیان در این حرکت عظیم فراهم شود.
صالحیآرا با اشاره به اقدامات رفاهی پیشبینیشده برای زائران دانشگاهی گفت: یکی از مهمترین این اقدامات، اختصاص وام قرضالحسنه با کارمزد صفر درصد است. در این طرح، مبلغ حدود ۸ میلیون تومان به عنوان وام در اختیار دانشجویان، استادان و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی قرار گرفته است و متقاضیان پس از ثبتنام در بازه زمانی تعیینشده، بارگذاری مدارک و طی مراحل اداری، میتوانند این تسهیلات را دریافت کنند.
رئیس ستاد اربعین دانشگاه آزاد اسلامی ادامه داد: علاوه بر این، اتوبوسهایی برای انتقال زائران از واحدهای دانشگاهی به مرزهای خروجی کشور در نظر گرفته شده است. این اتوبوسها از بخش عمده واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در سراسر کشور حرکت خواهند کرد و زائران را در یک مرحله به مرزهای زمینی مورد نظر منتقل میکنند و پس از پایان سفر نیز با هماهنگیهای انجامشده، از همان مرزها به واحدهای دانشگاهی بازمیگردانند.
وی همچنین از الزام واحدهای دانشگاهی به مشارکت فعال در خدمترسانی به زائران خبر داد و گفت: تمامی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی موظف شدهاند در محل دانشگاه یا در شهرها و استانهای مرتبط، موکب برپا کنند و امکانات لازم برای اسکان، استراحت و پذیرایی زائران را فراهم آورند.
صالحیآرا تأکید کرد: این مواکب صرفاً مختص دانشگاهیان نیست، بلکه همه زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) میتوانند از خدمات آنها استفاده کنند. هدف این است که دانشگاه آزاد اسلامی سهم خود را در خدمترسانی به زائران اربعین ایفا کند و این مواکب به عنوان مراکزی برای استراحت، پذیرایی و پشتیبانی از زائران در مسیر اربعین فعالیت خواهند کرد.
وی با اشاره به شرایط ویژه اربعین امسال اظهار کرد: اربعین ۱۴۰۵ از جهات مختلف متفاوت است؛ زیرا نخستین سالی است که در غیاب شهید دکتر طهرانچی برگزار میشود و دانشگاهیان با یاد و نیت آن شهید عزیز در این مسیر قدم برمیدارند. ایشان از پیشگامان و زمینهسازان توسعه فعالیتهای دانشگاه آزاد اسلامی در حوزه اربعین بودند و نقش مهمی در گسترش این حرکت فرهنگی و معنوی داشتند.
رئیس ستاد اربعین دانشگاه آزاد اسلامی ابراز امیدواری کرد که اطلاعرسانی گسترده درباره این برنامهها، موجب بهرهمندی بیشتر دانشجویان و سایر دانشگاهیان از امکانات پیشبینیشده شود و دانشگاه بتواند در مواکب مرزی و برونمرزی به شکل مؤثری در خدمت زائران حضرت سیدالشهدا (ع) باشد.
آدرس مواکب ستاد اربعین دانشگاه آزاد اسلامی
صالحیآرا در پایان، آدرس مواکب مرزی و برونمرزی ستاد اربعین دانشگاه آزاد اسلامی را اعلام کرد و گفت: مواکب مرزی دانشگاه آزاد اسلامی در مرز خسروی (استان کرمانشاه)، مرز مهران (استان ایلام)، مرزهای شلمچه و چذابه (استان خوزستان) و مرز باشماق (استان کردستان) مستقر هستند.
وی افزود: مواکب برونمرزی دانشگاه نیز در عمود ۵۶۴ (موکب ستاد اربعین دانشگاه آزاد اسلامی)، عمود ۶۲۰ (موکب واحد پزشکی قم) و عمود ۷۷۰ (موکب امت محمد (ص)) مستقر شدهاند و آماده ارائه خدمات به زائران دانشگاهی حضرت اباعبدالله الحسین (ع) هستند.