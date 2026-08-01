دیدار فرمانده لشکر ده سیدالشهدا (ع) استان البرز، با خانواده شهید والامقام بهروز واحدی

فرمانده لشکر ۱۰ حضرت سیدالشهدا (ع) استان البرز، در آستانه اربعین حسینی، با خانواده شهید بهروز واحدی دیدار و گفت‌و‌گو و ضمن تجدید میثاق به مقام شامخ شهید، ادای احترام کرد.

سردار صالحی صمدی فرمانده لشکر ۱۰ حضرت سیدالشهدا علیه السلام استان البرز و هیئت همراه، در آستانه اربعین حسینی، با حضور در منزل شهید بهروز واحدی، با خانواده شهید دیدار و گفت‌و‌گو و ضمن تجدید میثاق به مقام شامخ شهید، ادای احترام کرد.

وی ضمن ابراز مراتب احترام و قدردانی از صبوری و ایثار خانواده شهید، استمرار راه آنها را ضروری دانست و گفت: شهدای مدافع حرم نقش محوری در پیروزی‌های جبهه‌های مقاومت، داشتند.

سردار صالحی صمدی با تاکید به ترویج فرهنگ شهادت در جامعه، افزود: خانواده شهدا با تقدیم عزیزان خود و صبوری در این فقدان در حفظ ارزش‌ها و انتقال آن نسل‌های آینده تأثیرگذار هستند.

شهید بهروز واحدی متولد کرج و از نیرو‌های سپاه قدس بود.

شهید دارای دو فرزند و ساکن کرج و یکی از بسیجیان حوزه شهید صدوقی سپاه ناحیه امام حسین (ع) کرج بود.

بهروز واحدی، مستشار البرزی سپاه پاسداران هفتم فررودین ۱۴۰۳ در منطقه دیرالزور سوریه به شهادت رسید.

مراسم وداع با پیکر شهید مدافع حرم، شهید واحدی، عصر روز چهارشنبه هشتم فروردین در معراج الشهدای تهران با حضور خانواده و همرزمانش برگزار شد.

«شهید واحدی» اولین شهید راه قدس در سال ۱۴۰۳ بود که در حمله رژیم صهیونیستی به مواضع محور مقاومت در استان دیرالزور سوریه به شهادت رسید و

پیکر پاک شهید بهروز واحدی، در روز جمعه ۱۰ فروردین ماه پس از اقامه نماز جمعه در کرج تشییع و در امامزاده حسن (ع) کرج به خاک سپرده شد.