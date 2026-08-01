آغاز فعالیت کارگروه مستندسازی جنایات جنگی آمریکا و رژیم صهیونیستی، در استان البرز

حسین مددی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز گفت: نخستین نشست «کارگروه مستندسازی جنایات جنگی امریکا و رژیم صهیونیستی در جنگ های۱۲ روزه و رمضان» برگزار و جلسات هماهنگی با حضور کلیه دستگاه‌ها برای تحقق اهداف مدنظر، پیش بینی شده است.

حسن مددی در این نشست با اشاره به تشکیل کارگروه مستندسازی جنایات جنگی امریکا و رژیم صهیونیستی در جنگ های۱۲ روزه و رمضان، اضافه کرد: بر اساس تقسیم کار استانی در تحقق مطالبات رهبر شهید انقلاب و مقام معظم رهبری و پیگیری مصوبات و دستورات رئیس قوه قضاییه این کارگروه در استان تشکیل شده است.

دادستان عمومی و انقلاب کرج با اشاره به صدور بخشنامه از جانب رئیس کل دادگستری استان البرز در این باره، گفت: بر این اساس شناسایی، پیگیری مستندسازی، طرح شکایات و دعاوی در مراجع داخلی و بین المللی به دادستانی مرکز استان محول شده تا در هماهنگی و هم افزایی با استانداری، دستگاه‌های انتظامی، اطلاعاتی، دانشگاه علوم پزشکی، هلال احمر، مدیریت شهری، پزشکی قانونی و سایر دستگاه‌های مسئول اقدامات مقتضی در شناسایی مناطق و مکان‌های آسیب دیده، شهدا و جانبازان جنگ و تعیین سطح و نوع خسارات وارده اقدام کند.

وی با تاکید بر اینکه بر اساس بخشنامه صادره و ماموریت‌های رئیس کل دادگستری استان البرز، معاضدت‌های حقوقی و قضایی با بهره‌گیری از ظرفیت کانون و مرکز کارشناسان رسمی و وکلا برای مستندسازی، طرح موضوعات در مراجع صالح تا حصول نتایج قطعی از محور‌های مورد تاکید در این کارگروه است، متذکر شد: در همین راستا جلسات هماهنگی با حضور کلیه دستگاه‌ها برای تحقق اهداف مدنظر، پیش بینی و نخستین جلسه برگزار شد.

مددی تصریح کرد: در این نشست که با حضور همه اعضا برگزار شد وظایف هر بخش تعیین و ابلاغ و یکی از معاونین دادستان مرکز استان به عنوان مسئول پیگیری تعیین شد.