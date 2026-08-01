شناسایی ۲ هزار و ۴۰۰ کودک دارای اختلالات بینایی در استان البرز

وجیهه محمدی فلاح اظهارداشت : در سال گذشته ۸۰ هزار کودک در اجرای طرح غربالگری تنبلی چشم مورد معاینه قرار گرفتند که از این تعداد ۲ هزار و ۴۰۰ نفر دارای اختلالات بینایی بودند.

وی بیان داشت: اجرای برنامه پیشگیری از تنبلی چشم یکی از مؤثرترین طرح های غربالگری در شناسایی زودهنگام اختلالات بینایی و کاهش معلولیت‌های قابل پیشگیری به شمار می‌رود.

مدیرکل بهزیستی البرز تاکید کرد: تشخیص به‌موقع و آغاز روند درمان در مراحل اولیه، نقش مؤثری در حفظ سلامت بینایی کودکان و پیشگیری از بروز مشکلات بینایی در سال‌های آینده دارد.

وی یادآور شد: طرح غربالگری بینایی برای کودکان سه تا ۶ سال است.