شناسایی ۲ هزار و ۴۰۰ کودک دارای اختلالات بینایی در استان البرز

وجیهه محمدی فلاح اظهارداشت : در سال گذشته ۸۰ هزار کودک در اجرای طرح غربالگری تنبلی چشم مورد معاینه قرار گرفتند که از این تعداد ۲ هزار و ۴۰۰ نفر دارای اختلالات بینایی بودند.
وی بیان داشت: اجرای برنامه پیشگیری از تنبلی چشم یکی از مؤثرترین طرح های غربالگری در شناسایی زودهنگام اختلالات بینایی و کاهش معلولیتهای قابل پیشگیری به شمار میرود.
مدیرکل بهزیستی البرز تاکید کرد: تشخیص بهموقع و آغاز روند درمان در مراحل اولیه، نقش مؤثری در حفظ سلامت بینایی کودکان و پیشگیری از بروز مشکلات بینایی در سالهای آینده دارد.
وی یادآور شد: طرح غربالگری بینایی برای کودکان سه تا ۶ سال است.