کد خبر: 1371797
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تاریخ انتشار: ۱۰ مرداد ۱۴۰۵ - ۰۸:۰۷
البرز » اجتماعي

اسقرار خادمان البرزی در نجف اشرف برای خدمات دهی به زائران

کرج استاندار البرز گفت: بخشی از نیروها و امکانات استان در شهر نجف اشرف برای ارائه خدمات به زائران مستقر شده اند.

مجتبی عبداللهی اظهار داشت : همچنین گروهی دیگر در قرارگاه مرزی مهران با تمام توان در حال پشتیبانی و تسهیل تردد زائران‌ هستند که همزمان مجموعه‌های مختلف در کرج و تهران نیز مأموریت‌های پشتیبانی، هماهنگی و خدمت‌رسانی را دنبال می‌کنند.وی تاکید کرد: این زنجیره خدمت، جلوه‌ای از همدلی، وفاق و ارادت مردم و مسئولان البرز به ساحت حضرت سیدالشهدا (ع) است.
استاندار البرز گفت: خدمت به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) افتخاری بزرگ است و همه دستگاه‌های عضو ستاد اربعین استان با تمام توان و به صورت شبانه‌روزی در حال انجام مأموریت‌های خود هستند.

وی افزود: ستاد اربعین استان البرز با برنامه‌ریزی دقیق و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، امدادی، خدماتی، فرهنگی، درمانی و امنیتی، از ماه‌ها قبل فعالیت خود را آغاز کرده و امروز شاهد حضور موثر نیروهای استان در نقاط مختلف مسیر خدمت‌رسانی هستیم.

استاندار البرز با قدردانی از تلاش تمام اعضای ستاد اربعین استان، نیروهای جهادی، موکب‌داران، خیران، دستگاه‌های اجرایی، نیروهای نظامی و انتظامی، جمعیت هلال‌احمر، دانشگاه علوم پزشکی، شهرداری‌ها و سایر نهادهای مشارکت‌کننده، اضافه کرد: این همدلی و هماهنگی ارزشمند، زمینه ارائه خدمات شایسته به زائران را فراهم کرده و امیدواریم تا پایان این مأموریت بزرگ، با حفظ همین انسجام، بهترین خدمات به عاشقان اهل‌بیت (ع) ارائه شود.
عبداللهی در ادامه با دعوت از مردم استان البرز برای حضور در آیین‌های اربعین گفت: از همه مردم مومن، ولایتمدار و حسینی استان البرز دعوت می‌کنم با حضور گسترده و باشکوه خود در مراسم پیاده‌روی اربعین شهر کرج و همچنین آیین معنوی جاماندگان اربعین، جلوه‌ای دیگر از عشق و ارادت به حضرت اباعبدالله الحسین (ع) را به نمایش بگذارند.
وی خاطرنشان کرد: بی‌تردید حضور پرشور مردم در این مراسم‌ها، علاوه بر پاسداشت فرهنگ عاشورا و پیام اربعین، نماد وحدت، همبستگی و انسجام ملی خواهد بود و این سرمایه اجتماعی ارزشمند، پشتوانه‌ای برای استمرار حرکت عظیم اربعین است.

استاندار البرز تاکید کرد: امروز همه ما خادم زائران حسینی هستیم و تا پایان مأموریت، خدمت بی‌وقفه را وظیفه خود می‌دانیم و امیدواریم با عنایت حضرت سیدالشهدا (ع)، همه زائران در سلامت کامل این سفر معنوی را به انجام رسانده و از برکات این حرکت عظیم بهره‌مند شوند.

برچسب ها: البرز ، کرج ، استانداری
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